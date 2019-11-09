Щербакова в финале, шансы Туктамышевой минимальны. В Китае завершился этап Гран-при

ЧУНЦИН /Китай/, 9 ноября. /ТАСС/. Четвертый в сезоне этап серии Гран-при по фигурному катанию завершился в китайском Чунцине. Российские фигуристы возвращаются домой с тремя медалями - двумя золотыми и одной бронзовой. Как и в первый день, соревновательную программу на решающем отрезке турнира открывали танцевальные дуэты. Первыми из россиян на лед арены Huaxi Live Banan International Cultural and Sports Center вышли Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин, проводящие лишь второй сезон на взрослом международном уровне. Примерно до середины проката их выступление казалось безукоризненным, что и подтверждали судейские оценки. Четвертые уровни почти что на всех элементах и щедрые надбавки по коэффициенту качества исполнения (GOE) могли бы приблизить их к пьедесталу. Но ближе к середине Скопцова и Алешин немного замедлились и дали повод технической бригаде попридержать им оценки. Кроме того, фигуристы были оштрафованы на один балл за ошибку, происхождение которой так и не удалось выяснить, и в итоге с результатом 169,24 балла (личный рекорд на Гран-при) стали седьмыми.

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"Рассчитывали на более высокие баллы, потому что прокат действительно был очень хороший для нас, но мы не вправе решать, какие оценки получать, - сказала Скопцова ТАСС после окончания выступления. - Если говорить о технической составляющей, то мы получили хорошие уровни. Нам поставили дедакшн (штраф в один балл - прим. ТАСС) на хорео-дорожке, и мы, если честно, не знаем почему, там все было по правилам, я вроде бы не падала. А так, мы очень довольны, главное, что произвели хорошее впечатление, тренеры довольны, это очень хороший задел на будущее". Сразу же после Скопцовой и Алешина на льду появились Софья Евдокимова и Егор Базин. У судей остался должок перед российским дуэтом после ритм-танца, за который они при очень уверенном прокате получили катастрофически низкие уровни за элементы (вплоть до первого) и смешные 64,07 балла. В произвольной программе фигуристы, по их личным ощущениям, выступили чуть хуже, однако в этот раз арбитры были добрее и оценили произвольную программу на 105,20 балла и на 169,27 - по сумме (шестое место). "Мы за ночь кататься научились, правильно тренер сказал, - пошутил Базин. - Проехали с ошибками, с косяками, которые мы знаем, все это оттого, что у нас пока мало прокатов произвольной программы, но мы движемся в правильном направлении. Будем работать дальше, мы, конечно, вчера расстроились. Сегодня чуть-чуть обрадовались, но, проанализировав все, мы по-прежнему недовольны собой и результатами". Синицина и Кацалапов победили, но были на грани Но главными действующими лицами этапа в танцах на льду были другие россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов. После ритм-танца их лидерство было безоговорочным, так что в произвольной программе оставалось просто откататься без ошибок. Кроме того, накануне фигуристы рассказали корреспонденту ТАСС, что внесли некоторые изменения в свой произвольный танец, добавив в него больше связующих элементов и видоизменив поддержку, что должно было увеличить оценки.

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Однако выступление Синициной и Кацалапова, по признанию самих спортсменов, получилось тяжелым. Несмотря на высокие уровни на элементах, россиянам не удалось откататься без ошибок, и в итоге произвольную программу выиграли американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (128,21 балла против 124,51 у российского дуэта). По сумме двух программ Синицина и Кацалапов все равно добились победы, причем первой в карьере на этапах Гран-при, но отрыв от американских фигуристов был минимальным (209,90 против 208,55). Третьими стали канадцы Лоуренс Фурнье-Бодри и Николай Сёренсен (190,74). "На самом деле все классно, был шикарный по качеству лед, китайская публика, казалось, чуть более консервативно себя ведет, - сказал Кацалапов ТАСС после выступления. - Но сегодня поддерживали очень хорошо. К сожалению, наш прокат произвольной программы был тяжелым, не плохим, а именно тяжелым, не все получилось чисто, получили дедакшн (балл штрафа - прим. ТАСС). В целом мы не очень довольны, но удовлетворены тем, как боролись, держали прокат, были очень хорошо готовы к этим соревнованиям, мы все проанализируем и больше не будем допускать таких ошибок, как сегодня". Волнение не помешало Щербаковой Главная звезда этапа в женском одиночном катании 15-летняя россиянка Анна Щербакова определенно запомнит турнир в Китае надолго. И дело не только в убедительной победе с двумя прекрасными четверными лутцами в произвольной программе с суммой баллов 226,04. И даже не в финале Гран-при, в который она квалифицировалась первой в нынешнем сезоне - дебютном для юной фигуристки на взрослом уровне. Несмотря на то, что Щербакова начала выступать на крупнейших международных стартах лишь недавно, у нее уже сформировалась армия болельщиков, причем в Китае, судя по всему, фан-клуб фигуристки можно считать едва ли не самым многочисленным.

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После короткой программы поклонники таланта российской фигуристки забросали лед мягкими игрушками, позднее Щербакова призналась, что была удивлена одним лишь фактом того, что ее вообще знают в Китае. А после произвольной программы ей и Даниилу Глейхенгаузу, хореографу группы Этери Тутберидзе, у которой занимается фигуристка, пришлось нести огромный мешок с подарками и гигантского плюшевого медведя, который по размерам едва ли не больше самой россиянки. "Очень приятно то, как меня поддерживают, было облегчение, когда прокат кончился, он дался мне непросто, я довольно сильно нервничала перед ним, поэтому была рада, что он закончился, причем неплохо, - сказала Щербакова ТАСС. - В финале, когда я делала поклон, полетело так много игрушек, были слышны крики с трибун, это очень приятно". "Прокат считаю довольно успешным, - сказал Глейхенгауз после окончания выступления своей подопечной. - Все элементы были сделаны, несмотря на то, что поставили недокрут на первом каскаде (из четверного лутца и тройного тулупа - прим. ТАСС). В целом баллы неплохие, самое главное, что она выиграла и вышла в финал". Отрицательная сторона силы россиянок Другая российская фигуристка 22-летняя Елизавета Туктамышева преподнесла местной публике сюрприз. На лед она вышла в платье из прошлогодней произвольной программы, и, как оказалось, это было сделано неспроста. Фигуристка вместе со своим тренером Алексеем Мишиным приняли решение вернуть ту программу в нынешнем сезоне, причем, судя по тому, с какой энергетикой откаталась Туктамышева в субботу, это было абсолютно верное решение. С результатом 209,10 балла фигуристка стала третьей.

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"Я захотела вернуть прошлогоднюю произвольную программу после Гран-при в США, думаю, что она принесет мне больше баллов, эмоций и наслаждения, - рассказала фигуристка ТАСС. - Я ее очень люблю, и так как прошлый сезон у меня не получился полноценным, я решила, что еще не "накатала" ее. Дальше по сезону тоже будет она". Учитывая то, что после короткой программы Туктамышева шла четвертой, итоговое третье место можно считать локальным успехом, однако глобально результат фигуристки выглядит не так убедительно, ведь с учетом третьего места на этапе в Лас-Вегасе, который прошел ранее осенью, Туктамышева практически лишилась шансов на выход в финал Гран-при. Все могло бы быть иначе, если бы россиянка стала в Чунцине второй, но судьям прокат японки Сатоко Мияхары, на протяжении всей карьеры испытывающей проблемы с недокрутами, по какой-то причине понравился больше. "Видимо, сила русских девочек имеет и отрицательную сторону, - сказал Мишин в беседе с корреспондентом ТАСС. - Наверное, общая атмосфера была такая, чтобы не допустить подавляющего числа российских спортсменок в финале Гран-при, и я думаю, этим объясняется третье место Лизы, а не второе".