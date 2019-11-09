Матч "Локомотив" - "Краснодар" и еще три игры завершат программу 16-го тура РПЛ

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Программа 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) завершится четырьмя воскресными матчами. "Оренбург" примет "Уфу", тульский "Арсенал" сыграет дома с петербургским "Зенитом", ЦСКА отправится в гости к "Сочи", а московский "Локомотив" проведет домашнюю встречу против "Краснодара".
Матч между "Оренбургом" и "Уфой" начнется в 11:30 мск, главным арбитром встречи назначен Михаил Вилков. Клуб из Оренбурга неудачно начал текущий сезон, подопечные Владимира Федотова потерпели четыре поражения в четырех турах, многие отмечали, что команде не хватает реализации моментов и везения. К середине чемпионата оренбуржцы окрепли, стали играть увереннее, и к началу второй части сезона "Оренбург" поднялся в верхнюю часть таблицы на десятое место, набрав 18 очков после 15 матчей.
Последний раз "Уфа" побеждала в чемпионате России 20 сентября, тогда был побежден "Спартак" (1:0). После 15 матчей команда Вадима Евсеева расположилась на 14-й строчке, набрав 17 очков. Клуб из столицы Башкортостана часто дает бой ведущим командам российского чемпионата и отбирает у них очки, например, подопечные Евсеева успели обыграть в этом сезоне "Зенит" (1:0), "Ростов" (2:0), "Спартак" (1:0), а также завоевали одно очко во встрече предыдущего тура против "Локомотива" (1:1). Однако в матчах с примерно равными соперниками "Уфа" не всегда может добиться нужного результата.
Стартовый свисток в матче между "Арсеналом" и "Зенитом", который даст Алексей Еськов, прозвучит в 14:00 мск. Клуб из Санкт-Петербурга лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 33 очка, команда не знает поражений на протяжении четырех матчей в чемпионате России. Однако подопечные Сергея Семака сыграли вничью с ЦСКА в игре 15-го тура (1:1), имея численное преимущество, а затем проиграли на своем поле немецкому "Лейпцигу" (0:2) в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
Как заявил ТАСС президент тульского клуба Гурам Аджоев, "Арсенал" хорошо провел первую часть сезона. Неудачное начало, включая вылет из Лиги Европы, сменилось серией успешно проведенных матчей в середине чемпионата, подопечные Игоря Черевченко в прошлом туре обыграли на выезде "Спартак" (1:0). "Арсенал" занимает седьмое место в турнирной таблице с 19 очками в активе.
ЦСКА может прервать неудачную серию
"Сочи" начнет домашнюю встречу с ЦСКА в 16:30 мск, игру рассудит Станислав Васильев. Новичок РПЛ одержал только три победы за 15 матчей (четыре ничьи, восемь поражений), команда занимает 16-ю, последнюю строчку в турнирной таблице. Подопечные Александра Точилина проиграли еще одному дебютанту РПЛ "Тамбову" (1:2) на своем поле в прошлом туре. Но, несмотря на то, что в различных СМИ появляется информация о том, что главный тренер может быть уволен со своего поста из-за неудовлетворительных результатов, футболисты заявляют, что хотят дальше играть под руководством Точилина.
ЦСКА подвергся большому объему критики в последнее время, красно-синие не побеждают в чемпионате России с 29 сентября. К тому же подопечные Виктора Гончаренко пока набрали только одно очко после четырех матчей группового этапа Лиги Европы и занимают последнее место в группе Н. Не в лучшей форме находится лучший бомбардир прошлого сезона Федор Чалов, из-за травм не играют защитник Виктор Васин, а также полузащитники Дмитрий Ефремов и Алан Дзагоев. Матч с "Сочи" станет хорошей возможностью для ЦСКА прервать безвыигрышную серию.
Фернандеш против "Локомотива"
Центральная встреча тура между "Локомотивом" и "Краснодаром" пройдет на "РЖД-Арене" и начнется в 19:00 мск. Главным арбитром назначен Владислав Безбородов, на матче будет работать система видеоассистента рефери (VAR), отвечать за которую будут Василий Казарцев и Виталий Мешков.
"Локомотив" провел хорошую домашнюю встречу против итальянского "Ювентуса" (1:2) в рамках группового этапа Лиги чемпионов, но железнодорожникам немного не хватило, чтобы заработать очки в матче с грандом европейского футбола. Несмотря на травмы (из-за различного рода повреждений не играют полузащитник Антон Миранчук, а также нападающие Федор Смолов и Лука Джорджевич), подопечные Юрия Семина находятся в лидирующей группе в национальном первенстве. "Локомотив" занимает третью строчку в турнирной таблице (30 очков), одержав три победы в последних пяти матчах чемпионата, однако в двух последних играх команда набрала только одно очко, уступив "Спартаку" (0:3) и сыграв вничью с "Уфой" (1:1).
"Краснодар" находится строчкой ниже, имея в активе 29 очков. Клуб повысил свои шансы на выход из группы в Лиге Европы после двух побед над турецким "Трабзонспором" (2:0, 3:1), "быки" занимают третье место в группе С (6 очков). Однако команда Сергея Матвеева не может победить в течение трех матчей чемпионата России подряд, в прошлом туре "Краснодар" сумел уйти от поражения в домашней игре против "Ростова" (2:2), забив два мяча в концовке встречи.
Особенным матч против "Локомотива" станет для Мануэля Фернандеша, который с 2014 по 2019 год выступал за железнодорожников и провел в их составе 144 встречи во всех турнирах. Всего железнодорожники провели с "Краснодаром" 17 игр в рамках чемпионата России, красно-зеленые одерживали победу 10 раз, "быки" - 5, в двух случаях была зафиксирована ничья.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|15
|10
|3
|2
|30-8
|33
|2
|Ростов
|16
|9
|3
|4
|29-25
|30
|3
|Локомотив
|15
|9
|3
|3
|23-15
|30
|4
|Краснодар
|15
|8
|5
|2
|29-17
|29
|5
|ЦСКА
|15
|8
|3
|4
|21-14
|27
|6
|Спартак
|16
|6
|3
|7
|18-16
|21
|7
|Арсенал
|15
|5
|4
|6
|17-20
|19
|8
|Урал
|16
|5
|4
|7
|21-29
|19
|9
|Крылья Советов
|16
|5
|3
|8
|18-20
|18
|10
|Оренбург
|15
|5
|3
|7
|20-22
|18
|11
|Динамо
|16
|4
|6
|6
|12-16
|18
|12
|Рубин
|16
|4
|5
|7
|8-17
|17
|13
|Тамбов
|16
|5
|2
|9
|18-23
|17
|14
|Уфа
|15
|4
|5
|6
|13-16
|17
|15
|Ахмат
|16
|3
|6
|7
|10-21
|15
|16
|Сочи
|15
|3
|4
|8
|12-20
|13