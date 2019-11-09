Матч "Локомотив" - "Краснодар" и еще три игры завершат программу 16-го тура РПЛ

Матч между "Оренбургом" и "Уфой" начнется в 11:30 мск, главным арбитром встречи назначен Михаил Вилков. Клуб из Оренбурга неудачно начал текущий сезон, подопечные Владимира Федотова потерпели четыре поражения в четырех турах, многие отмечали, что команде не хватает реализации моментов и везения. К середине чемпионата оренбуржцы окрепли, стали играть увереннее, и к началу второй части сезона "Оренбург" поднялся в верхнюю часть таблицы на десятое место, набрав 18 очков после 15 матчей.

Последний раз "Уфа" побеждала в чемпионате России 20 сентября, тогда был побежден "Спартак" (1:0). После 15 матчей команда Вадима Евсеева расположилась на 14-й строчке, набрав 17 очков. Клуб из столицы Башкортостана часто дает бой ведущим командам российского чемпионата и отбирает у них очки, например, подопечные Евсеева успели обыграть в этом сезоне "Зенит" (1:0), "Ростов" (2:0), "Спартак" (1:0), а также завоевали одно очко во встрече предыдущего тура против "Локомотива" (1:1). Однако в матчах с примерно равными соперниками "Уфа" не всегда может добиться нужного результата.

Стартовый свисток в матче между "Арсеналом" и "Зенитом", который даст Алексей Еськов, прозвучит в 14:00 мск. Клуб из Санкт-Петербурга лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 33 очка, команда не знает поражений на протяжении четырех матчей в чемпионате России. Однако подопечные Сергея Семака сыграли вничью с ЦСКА в игре 15-го тура (1:1), имея численное преимущество, а затем проиграли на своем поле немецкому "Лейпцигу" (0:2) в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Как заявил ТАСС президент тульского клуба Гурам Аджоев, "Арсенал" хорошо провел первую часть сезона. Неудачное начало, включая вылет из Лиги Европы, сменилось серией успешно проведенных матчей в середине чемпионата, подопечные Игоря Черевченко в прошлом туре обыграли на выезде "Спартак" (1:0). "Арсенал" занимает седьмое место в турнирной таблице с 19 очками в активе.

ЦСКА может прервать неудачную серию

"Сочи" начнет домашнюю встречу с ЦСКА в 16:30 мск, игру рассудит Станислав Васильев. Новичок РПЛ одержал только три победы за 15 матчей (четыре ничьи, восемь поражений), команда занимает 16-ю, последнюю строчку в турнирной таблице. Подопечные Александра Точилина проиграли еще одному дебютанту РПЛ "Тамбову" (1:2) на своем поле в прошлом туре. Но, несмотря на то, что в различных СМИ появляется информация о том, что главный тренер может быть уволен со своего поста из-за неудовлетворительных результатов, футболисты заявляют, что хотят дальше играть под руководством Точилина.