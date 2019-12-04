Туринские страсти. Финал Гран-при по фигурному катанию обещает быть уникальным

Шесть этапов взрослого и юниорского Гран-при определили участников финала, который в этом году примет итальянский Турин. Основной и детский турниры пройдут в одно время, но бороться фигуристы будут, конечно же, за разные титулы. Все понимают, какая дисциплина вызовет наибольший интерес. Итоговый турнир серии в женском одиночном катании представлен аж шестью россиянками — Александрой Трусовой, Анной Щербаковой, Аленой Косторной (все трое — дебютантки взрослого уровня) и Алиной Загитовой, а также японкой Рикой Кихирой и американкой Брэди Теннелл. Российских фигуристок могло быть и больше, если бы Елизавета Туктамышева чуть стабильнее выступала на этапах с короткой программой, а судьи не придирались бы к ней по поводу и без в произвольной. Но четыре представительницы от одной страны — это уже само по себе большое достижение. Российское женское одиночное катание переживает золотой век.

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Что же до нынешнего финала, то в нем примечательно следующее: четыре из шести девушек-участниц владеют прыжковыми элементами повышенной сложности, более известными как ультра-си. У Трусовой и Щербаковой это четверные прыжки (у Александры — четыре четверных, у Анны — пока два, но зато оба — дорогущие лутцы), а у Косторной и Кихиры — тройные аксели, стоимость которых ниже, но зато их, в отличие от четверных, можно исполнять еще и в короткой программе. Именно благодаря этой лазейке в правилах Косторная на заключительном в сезоне этапе Гран-при в Саппоро лишь на балл отстала от мирового рекорда Трусовой по сумме двух прокатов. Заранее предсказать победителя в этом виде попросту невозможно, но выделить фаворитов — пожалуйста. Исходя из того, как складывается сезон, ими определенно будут Трусова и Косторная. За Александру говорит громадная техническая база, которая позволяет ей ставить рекорды даже с падениями. Что же до Косторной, то на текущий момент у нее не было ни одного срыва. Да, случались ошибки на тройном акселе, которые судьи не стеснялись очень жестко "минусовать", но, в сущности, Алену можно назвать весьма стабильной фигуристкой. К внушительному прыжковому контенту она добавляет высочайшее качество дорожек шагов и вращений, а также мастерство катания, равных которому в мире нет. Как итог — она получает большую техническую оценку и одни из самых высоких баллов за компоненты.

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Щербакова на текущий момент смотрится самым явным кандидатом на третье место. Несмотря на колоссальную сложность программ, арбитры пока не спешат выдавать ей "компонентную подушку". Хотя Анна определенно заслуживает высоких оценок за связующие элементы и презентацию программ. Возможно, все изменит четверной флип (второй по дороговизне четверной после лутца), который фигуристка исполняет на тренировках, но пока не спешит вставлять в программу. Ранее Щербакова сообщила ТАСС, что считает возможным его исполнение на соревнованиях в этом сезоне, и из всех оставшихся крупных турниров финал Гран-при выглядит наиболее подходящим для премьеры, так как значимость его заметно ниже национального первенства и чемпионатов Европы и мира. Если она все же решится заявить четверной флип, к большому количеству интриг туринского финала добавится еще одна — сможет или нет? А ведь не так давно Трусова смогла выполнить тройной аксель на льду без страховки, и вполне возможно, что она тоже захочет показать обновку итальянской публике. Нельзя списывать со счетов и Кихиру. Как и у Косторной, у японки три тройных акселя на два проката и мощная оценка за компоненты, составленная из качественных программ, которые она мастерски исполняет, и мягкого, типично японского скольжения. В ее произвольной программе заготовлено место для четверного сальхова, чистое исполнение которого значительно увеличит ее итоговые баллы. Кроме того, в первой половине сезона Кихира из-за болей в ноге отказалась от второго по дороговизне тройного прыжка — лутца. Однако судя по тому, что уже на этапе в Японии она обозначила в заявке и сальхов, и лутцы (пусть и в последний момент отказалась от них), можно говорить о том, что проблемы со здоровьем оставили ее. А это значит, что при чистом исполнении своих программ Кихира становится реальной угрозой россиянкам в борьбе за золото.

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Что же до Загитовой и Теннелл, то с высокой вероятностью они будут вести борьбу за четвертое-пятое место. У обеих фигуристок по современным меркам не самый передовой технический контент, а к нашей олимпийской чемпионке до кучи стали слишком строги судьи. То найдут недокруты, то ошибку в виде неправильного ребра на лутце, чего у нее не было ни разу за всю карьеру, то "срежут" оценку за компоненты. Так что велика вероятность, что на пьедестал в Турине Алина сможет подняться только в случае нескольких ошибок конкуренток — прежде всего, Щербаковой, Косторной и Кихиры. Юниорский же финал в женском одиночном катании смотрится не таким конкурентным. И все же там будет на что посмотреть. Впервые в борьбе за победу сойдутся россиянка Камила Валиева и американка Алиса Лью. Первой полгода назад исполнилось 13 лет, вторая лишь на год старше, однако им уже пророчат статус одних из главных звезд Олимпиады-2022 в Пекине. А некоторые эксперты полагают, что они и вовсе разыграют между собой золото. В арсенале Валиевой два четверных тулупа (считается самым легким четверным прыжком) и звание одной из самых грациозных фигуристок планеты. Совсем еще юный возраст не мешает ей выкатывать программы так, что зал после ее выступлений аплодирует стоя. У Лью же гораздо более ценная техническая заявка за счет присутствия в ней тройных акселей и четверного лутца. В прошлом сезоне у американки была серьезная проблема с недокрутами на ультра-си, однако к текущему моменту в этом вопросе заметен серьезный прогресс. Впрочем, по лучшей сумме баллов Лью все еще серьезно уступает Валиевой (208,10 баллов у американки против 221,95 — у россиянки). Так что, если Камила сможет справиться со своими программами, с чем иногда возникают проблемы, этот этап сражения останется за ней. Тремя другими российскими фигуристками в юниорском финале будут Ксения Синицына, сияющая в одних из самых необычных постановок в нынешнем сезоне на восточную тематику, а также Виктория Васильева и Дарья Усачева. Чен поборется с Ханю, россияне выжидают Интриги в мужском одиночном катании будет не так уж много. В последние годы ситуация в этой дисциплине выглядит следующим образом — двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю и двукратный чемпион мира американец Натан Чен выясняют, кто же из них двоих сильнейший, а остальные подбирают то, что осталось после них.

Этот финал вряд ли станет исключением. Чен в великолепной форме и даже не думает сдавать позиции, а Ханю, окрыленный мечтами о четверном акселе, залечил свои травмы и готов дать ему бой. Вероятно, сейчас фаворитом в этом противостоянии будет Чен, но ему нельзя допускать в своих прокатах ни единой ошибки. Потому что, если Ханю откатается чисто, арбитры гарантированно вознесут его до небес. Третье же место на пьедестале способны занять все оставшиеся фигуристы из числа участников финала. Француз Кевин Эймоз пластичен, грациозен и любим судьями, но недостаточно стабилен. Китаец Боян Цзинь — технический гений, но также способен отдать все сам, завалив пару прыжковых элементов. Наконец, россияне Александр Самарин и Дмитрий Алиев. Оба сильны с технической точки зрения, а с нынешнего сезона — еще и с компонентной (Алиева всегда щедро оценивали по второй шкале, а Самарин прибавил в этом отношении лишь к текущему моменту). Так что вполне можно сказать, что при относительно чистых прокатах главными кандидатами на бронзу будут именно наши фигуристы. В юниорском финале Россию представят Даниил Самсонов, Андрей Мозалев и Петр Гуменник. Дебюта первого на юниорском уровне ждали уже давно. Самсонов владеет почти всеми видами четверных прыжков и уже сейчас выделяется артистизмом и пластикой. Он определенно будет фаворитом в борьбе за победу, основным его конкурентом станет бронзовый призер прошлогоднего первенства мира среди юниоров итальянец Даниэль Грассль. Российские парники поборются с китайцами В парном катании все еще проще. Если абсолютные мировые рекордсмены китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун на льду, они побеждают. В последнее время это правило работает как часы. И в Турине оно может не сработать только в случае большого количества ошибок китайской пары, чего с ними не случалось уже очень давно. Россию в финале представят три пары — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, а также дебютанты взрослого уровня Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Все три дуэта отличает высокая сложность программ и качественное представление, а Бойкова с Козловским приезжают в Турин и вовсе в статусе первой пары страны. Они выиграли оба этапа серии Гран-при, победив на них двукратных чемпионов Европы Евгению Тарасову и Владимира Морозова и оставив их таким образом за бортом финала.

Противостоять россиянам в борьбе за места на пьедестале будут вторая китайская пара — Чен Пэн и Цзинь Ян, а также канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро. Соперники серьезные, но нашим ребятам они вполне по зубам. Особенно — Бойковой и Козловскому. В юниорском же финале сборная России будет представлена сразу пятью парами — Апполинария Панфилова / Дмитрий Рылов, Юлия Артемьева / Михаил Назарычев, Ксения Ахантьева / Валерий Колесов, Диана Мухаметзянова / Илья Миронов, а также Алина Пепелева / Роман Плешков. Синицина и Кацалапов попробуют "укусить" Пападакис и Сизерона Главный сюжет в танцах на льду для российских болельщиков — отчаянная погоня действующих победителей национального первенства Виктории Синициной и Никиты Кацалапова за, возможно, лучшим дуэтом в истории французами Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном. Долгое время французов критиковали за однообразные постановки, и в нынешнем сезоне они решили кардинально сменить имидж, поставив зажигательную аэробику в ритм-танце и таинственную произвольную программу, вгоняющую в транс. Высочайшие оценки не заставили себя долго ждать — даже при техническом несовершенстве за два этапа Гран-при они четыре раза обновили собственные же мировые рекорды.

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