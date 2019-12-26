Рекорд и смена коньков. Чемпионат России по фигурному катанию стартовал в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Соревновательная часть чемпионата России по фигурному катанию началась в четверг в Красноярске. В первый день короткие программы представили мужчины, танцевальные дуэты и спортивные пары. Тренировки в мужском одиночном катании, прошедшие накануне, запомнились одной отличительной особенностью - падали буквально все. Возможно, сказался пятичасовой перелет и четырехчасовая разница во времени с Москвой, многие фигуристы прибыли в Красноярск вечером 24 декабря и попросту не имели возможности перестроиться под другой часовой пояс. Делать выводы по тренировкам - дело, надо сказать, неблагодарное, история знает много случаев, когда фигуристы после неудачных тренировок выходили на старт и показывали класс. И все же перед стартом ощущалась некая тревога. Как оказалось, не просто так.

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Почти все лидеры национальной команды допустили ошибки. Серебряный призер прошлого чемпионата Европы и участник финала Гран-при нынешнего сезона Александр Самарин, базовая стоимость программ которого является одной из самых высоких в мире, с помарками исполнил все три прыжковых элемента в короткой программе - при приземлении с каждого из них фигурист был вынужден делать шаг назад для сохранения равновесия. С результатом 80,68 балла он занимает восьмое место, и теперь ему необходимо безукоризненно исполнить произвольную программу, чтобы сохранить шансы на первое место. "Нечего оценивать, ни одного чистого прыжка, не тот уровень немного, я пока сам не понимаю [почему такое произошло], - сказал Самарин в беседе с журналистами после проката. - Но шанс есть всегда - все будет завтра". Еще один участник финала серии Гран-при в Турине Дмитрий Алиев также не смог продемонстрировать чистую короткую программу. В начале выступления у него значился каскад из четверного лутца и тройного тулупа, однако в прокате он решил исполнять первый прыжок в три оборота, что серьезно понизило его оценки. Кроме того, на тройном акселе фигуриста судьи усмотрели недокрут. С результатом 87,35 балла он подходит к произвольной программе на четвертом месте. "Настрой будет максимальный, сейчас придем к какому-то решению, что делать, но нужно показывать хорошую произвольную, - отметил Алиев. - Делать будем все то же самое, тот же контент. С четверным лутцем ничего не случилось, просто был срыв сегодня, виню себя за это, но сегодня так. Не знаю, с чем не получилось, тренер сказал, что поспешил на него, такое бывает, что начинается волнение в такие моменты, возможно, нервничал, но не скажу, что перегорел". Юниоры рвутся в сборную Самым младшим участником нынешнего чемпионата России стал 14-летний Даниил Самсонов. В короткой программе он прыгнул четверной лутц, допустив при этом помарку во время приземления, после чего упал с тройного акселя. Он получил 80,88 балла (седьмое место), но остался доволен своим первым стартом на взрослом чемпионате страны.

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"Мне не страшно - пытался отключить себя от этой обстановки, - сказал он. - Мне интересно здесь выступать, это первый взрослый чемпионат России для меня. Не все получилось, будем работать". Итоговая призовая тройка после короткой программы получилась любопытной. Лидирует после первого соревновательного дня 19-летний Макар Игнатов (88,88 балла), вторым идет 16-летний Андрей Мозалев (88,34), третьим - 17-летний Петр Гуменник (88,06). Даже несмотря на то, что последние двое формально еще катаются по юниорам, они по возрасту могут претендовать на попадание в состав взрослой сборной на чемпионат Европы - 2020, если окажутся на пьедестале и после произвольной программы. При этом Игнатов, для которого нынешний сезон стал первым на взрослом уровне, признался, что не задумывается о попадании в национальную команду. "Вообще-то я люблю число семь, но восьмерка - это в некоторой степени бесконечность, некий символизм присутствует, - сказал он. - Мне здесь хочется сделать все, что я могу, я не думаю о том, попаду или не попаду в сборную [по итогам чемпионата]". Жара в танцах Стоит отметить, что в первый соревновательный день зрителей на трибунах "Платинум-Арены" было не очень много. Отчасти это объясняется тем, что рабочая неделя в самом разгаре. Но и, конечно, нельзя не учитывать то, что самый кассовый вид - женское одиночное катание - стартует на национальном первенстве лишь в пятницу. Однако пришедшим на арену в четверг болельщикам определенно было на что посмотреть. В танцах на льду обычно редко можно увидеть интригу. Фавориты соревнований зачастую в итоге становятся победителями, а догоняющие не так уж часто получают возможность приблизиться к ним. Но в этот раз все изменилось - по итогам короткой программы лидируют Виктория Синицина и Никита Кацалапов (88,43), но идущие вторыми Александра Степанова и Иван Букин буквально дышат им в затылок (87,13), причем им даже удалось обойти соперников по компонентам (38,42 против 38,37). Третье место занимают Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (77,38).

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Синицина и Кацалапов признались, что многое поменяли после финала Гран-при в Турине, где они допустили несколько ошибок в произвольной программе и заняли шестое место. "Удалось разобрать, из-за чего так было в финале - переделали все три последних элемента, добавили один оборот. Мы сами тогда дали повод - у Вики был недочет на элементе, не достояли во вращении. Где-то, может, и простили бы такое, но не в финале Гран-при", - сказал Кацалапов. Загорски и Гурейро остались довольны тем, что им удалось продемонстрировать эмоциональный прокат. "Нам понравилось, в этом году тут была Универсиада, но мы в ней не участвовали, классно тут оказаться, - сказал Гурейро. - На жеребьевке прослушали информацию по Красноярску, было круто, единственное - жарковато тут бывает, но это ничего, арена хорошо встречала. С технической точки зрения мы не знаем, не видели уровней, сегодня тренеры хотели, чтобы мы катались эмоционально, и у нас получилось, но, возможно, были шероховатости". Несмотря на то, что в эти дни в Красноярске стоит морозная погода, Степанова и Букин в разговоре с журналистами признались, что во время выступления и после него совсем не замерзли. "Здесь очень жарко, мы старались отдавать все публике, - сказала Степанова после проката. - Мы можем опираться на оценки тренеров, которые сказали, что мы молодцы, хорошо ехали, к середине сезона чувствуем небольшую усталость, но мы постарались сегодня все отдать публике". Возвращение Тарасовой и Морозова Нынешний сезон задал тенденцию стремительного роста уровня конкуренции в российском парном катании. Перед стартом чемпионата России на победу в национальном первенстве всерьез могли рассчитывать сразу несколько пар, причем двукратные чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, долгое время удерживавшие лидирующие позиции в этой дисциплине, не были однозначными фаворитами. Их основные конкуренты Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выигравшие ранее оба своих этапа Гран-при, но ставшие при этом в финале лишь четвертыми, блистательно выполнили короткую программу, набрав 80,39 балла. После проката Бойкова призналась, что прокат произвольной программы в Турине, который в итоге и отбросил их на столь незавидное место, стал для фигуристов своеобразным "пинком под зад". "Всякое бывает - мы же не киборги, это нормально, - отметил Козловский. - Вон, Ханю [олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю] ошибся на чемпионате Японии, стал вторым, но мы, я думаю, еще увидим его на чемпионате четырех континентов и мира. Конечно, мы получили заряд мотивации".

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Бронзовые призеры туринского финала Гран-при Анастасия Мишина и Александр Галлямов по итогам турнира спокойно могли бы быть на пьедестале. Однако в короткой программе фигуристы выступили из рук вон плохо, заняв восьмое место (67,73). Мишина допустила несколько грубых ошибок - упала при приземлении с выброса, закончила параллельное вращение раньше времени и оступилась на дорожке шагов. Во время традиционной беседы с журналистами на фигуристке не было лица, но она все же нашла в себе силы поговорить о случившемся: "Возможно, иногда домашние старты немного волнительнее зарубежных. Но ни на что не хочется сваливать ошибки, так получилось". Третьими после короткой программы идут Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (76,13). Несмотря на то, что фигуристы прилетели в Красноярск позднее других пар - утром в среду, они продемонстрировали практически безошибочный прокат и не скрывали радости после его окончания. "Короткую нам удается катать в любом состоянии, поэтому поздний прилет не был страшен, а перед произвольной все равно день перерыва", - сказал Ходыкин. Но в итоге именно Тарасова и Морозов захватили лидерство после короткой программы. Нынешний сезон у пары идет по синусоиде - их новый тренер Марина Зуева вместе со своей группой подготовила им замечательные программы, к которым, впрочем, фигуристам пришлось привыкать долгое время. После этапов Гран-при они впервые за несколько лет не смогли отобраться в финал серии и заочно начали уступать звание первой пары страны Бойковой и Козловскому. Однако в Красноярске их короткая программа под знаменитую музыку "Болеро" заиграла, наконец, победным маршем, и баллы выше мирового рекорда (83,91) стали им достойной и заслуженной наградой, даже несмотря на то, что Международный союз конькобежцев (ISU) не ратифицирует рекорды, установленные на национальных чемпионатах. После окончания проката фигуристы отметили, что не обращают внимания на оценки. "Я за баллами не гоняюсь - гоняюсь за хорошим прокатом, и сегодня было на "пять с плюсом", я доволен своим прокатом, - сказал Морозов. - Эмоции в конце были дороже цифр". Форс-мажор для Медведевой В пятницу в борьбу на чемпионате России вступят девушки. Одной из самых ярких звезд женского одиночного турнира будет двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева. На этот турнир фигуристка возлагала большие надежды, однако на тренировке накануне у нее случился конфуз. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил ТАСС, что у Медведевой сломался ботинок конька. Позднее президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков пояснил, что новые ботинки спортсменке уже куплены, лезвия на них установлены. Однако учитывая то, что выступать в новых, неразношенных коньках жутко неудобно, невозможно предсказать, каким будет ее выступление.

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