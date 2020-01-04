Битва за финал. Сборная России сыграет со шведами в полуфинале молодежного ЧМ по хоккею

ОСТРАВА /Чехия/, 4 января. /ТАСС/. Сборная России в субботу сыграет с командой Швеции в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею. Встреча пройдет на "Остравар-Арене" в чешской Остраве и начнется в 17:00 мск. Четвертьфинальную игру сборная России проводила в Тршинеце и одержала победу над швейцарцами (3:1). Шведы в Остраве на той же стадии разгромили хозяев турнира со счетом 5:0. Встречи предварительного этапа сборная России проводила в Остраве, а команда Швеции - в Тршинеце.

На эту тему Ларионов: российские хоккеисты не испытывают давления перед полуфиналом молодежного ЧМ

В группе В команда Валерия Брагина уступила чехам (3:4) и американцам (1:3), а также одержала две разгромные победы над канадцами (6:0) и немцами (6:1). По итогам группового турнира российские хоккеисты заняли третье место, пропустив вперед сборные Канады и США. Сборная Швеции не проигрывает в матчах группового этапа на протяжении 13 лет, при этом только однажды за этот отрезок (в 2012 году) сумела завоевать золотые медали. На предварительном этапе нынешнего турнира шведы остались единственными, кто не познал горечь поражения, обыграв финнов (3:2 ОТ), швейцарцев (5:2), казахстанцев (6:2) и словаков (6:2). Соперники шведов по именам выглядели слабее российских. Сборная Швеции прошла только одну проверку, да и то в первый день турнира в игре с финнами. "Я не думаю, что отсутствие трудных матчей по ходу турнира является проблемой для нас. На таких турнирах ты играешь с соперниками, которые тебе достаются по календарю, со сборной России будет новый матч - это новый вызов для нас", - сказал главный тренер сборной Швеции Томас Монтен. Нападающий сборной Швеции Лукас Раймонд отметил, что его команда постарается развенчать миф о неудачах шведов в плей-офф и неумении играть в жесткой борьбе. "Нам не нужно думать о предыдущих победах в группе, все решат матчи плей-офф. Мы должны доказать, что умеем играть в решающих матчах. Думаю, что мы можем выиграть золото здесь, считаю, что у нас хорошая команда", - подчеркнул Раймонд. В реальности дела у шведской молодежной сборной не такие плохие. На 12 последних чемпионатах мира шведы шесть раз доходили до финала, но пять раз уступили. Сборная России за этот период доходила до решающего матча четыре раза (последний - в 2016 году) и также одержала одну победу. Начиная с 2011 года, когда россияне в финале переиграли канадцев (5:3), команда России на восьми из последних девяти турниров завоевывала медали. Фактор владения шайбой и дисциплина В пятницу обе команды провели тренировки на льду арены в Остраве. В составе шведской сборной с небольшим повреждением кисти, которое не помешает принять участие в матче, занимался один из ключевых игроков обороны Расмус Сандин. У россиян на лед не вышел Павел Дорофеев, его место в тройке с Иваном Морозовым и Никитой Александровым занял Максим Грошев. Остальные сочетания игроков сборной России по сравнению с двумя последними играми изменений не претерпели.

На эту тему Два шага до золота. Сборная России по хоккею вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира

Как сообщил помощник главного тренера сборной России Игорь Ларионов, вопрос об участии Дорофеева в матче остается открытым. Ворота сборной России, как и в последних двух победных встречах, будет защищать 17-летний Ярослав Аскаров. "Страха и сомнений в Аскарове нет, ребята в него верят. Коля Хабибулин (тренер вратарей сборной России - прим. ТАСС) с ним очень здорово работает, мальчишка на самом деле талантливый", - подчеркнул Ларионов. В четвертьфинальном матче с командой Швейцарии наконец-то здорово себя проявили лидеры сборной России Григорий Денисенко и Александр Хованов, последний отметился голом и результативной передачей, а первый - двумя голевыми пасами. Ларионов рассказал, что сборная России планирует действовать агрессивно и прессинговать соперника. Главным козырем обеих команд является контроль шайбы, быстрые перемещения по льду и игра в пас. Россияне постараются использовать габариты для оказания давления на шведов, которые не любят жесткой игры. "Ребята уверены в себе, выходим на самый важный матч этого турнира и готовы с самого начала играть в высоком темпе. Важно будет выигрывать вбрасывания, нашу команду отличает то, что мы стали дорожить шайбой. Это основной компонент, в котором мы всех можем переиграть, включая шведов. Нет никакого давления, ребята должны просто выйти и с удовольствием сыграть этот матч", - отметил Ларионов. На тех же деталях игры сделал акцент и Монтен. "Мы должны играть в скоростной хоккей и не пропускать контратаки. Наш козырь - контроль шайбы и скорость, также мы должны оказывать давление на российских защитников и больше играть в зоне соперника. Если мы сделаем это, то у нас будут хорошие шансы на победу, но нужно опасаться сборной России", - сказал главный тренер сборной Швеции. Единственной проблемой сборной России по ходу турнира остается дисциплина. Команда Брагина стала самой грубой по итогам группового этапа и в четвертьфинале со швейцарцами получила пять малых штрафов. Причем подавляющее большинство удалений являются неоправданными и случаются из-за неаккуратных действий в моментах, когда воротам российских хоккеистов ничего не угрожает. Сборная России является лучшей командой чемпионата по нейтрализации меньшинства (три пропущенные шайбы после 25 удалений), но шведы занимают второе место по игре в большинстве, реализовав 10 из 25 попыток. Шведы сбалансированы Сборная Швеции забросила 25 шайб на турнире и является самой результативной командой чемпионата мира. В четырех последних встречах команда забивала пять или более голов. Два шведских форварда Нильс Хёгландер и Самюэль Фагемо являются лучшими бомбардирами турнира, набрав соответственно 10 и девять очков по системе "гол + пас". Хёгландер на групповом этапе запомнился голом в стиле лакросс в ворота финнов. Шведские защитники любят и умеют подключаться к атаке, поэтому опасности стоит ждать и от них. Однако зачастую игроки обороны заигрываются и проваливаются, пропуская контратаки, а также нередко теряют шайбу в своей зоне под давлением. Центральные нападающие сборной Швеции хороши на вбрасываниях - по проценту выигранных единоборств на точке все четыре центрфорварда находятся в числе 15 лучших на турнире, а Давид Густафссон (73,2%) и вовсе лидирует в этом компоненте. Вторую строчку занимает россиянин Иван Морозов (69,62%), но среди остальных игроков сборной России только Илья Круглов имеет больше 50 процентов выигранных вбрасываний (57,5).

На эту тему Третьяк был уверен в успехе сборной России в матче молодежного ЧМ против швейцарцев