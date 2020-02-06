Дипломат и создатель хоккейной семьи. Президент IIHF Рене Фазель отмечает 70-летие

При нем впервые в истории игроки Национальной хоккейной лиги приняли участие в Олимпиадах, а на Играх 2018 года выступала женская объединенная команда Кореи

Рене Фазель возглавляет Международную федерацию хоккея (IIHF) с 1994 года. На посту главы этой организации швейцарец сменил немецкого функционера Гюнтера Сабецки, который был ее президентом 19 лет. Фазель пять раз переизбирался на новый срок, однако нынешний год станет для него последним. 70-летний швейцарец сложит с себя полномочия в сентябре.

За 25 с лишним лет Фазель оказал огромное влияние и поддержку развитию хоккея во всем мире. Глава IIHF в интервью ТАСС отмечал, что своим главным достижением считает участие игроков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпиаде 1998 года. Именно Фазель активно продвигал идеи сотрудничества с профессиональными лигами Северной Америки. В 1995 году было заключено соглашение, в соответствии с которым игроки НХЛ впервые в истории получили право принимать участие в зимних Олимпиадах. С 1998 по 2014 год НХЛ неизменно приостанавливала регулярный чемпионат для того, чтобы сильнейшие игроки мира получили возможность сыграть на Олимпиаде. "Он поднял хоккей на высочайший уровень, и это благодаря ему, потому что он дипломат, умеет дружить, убеждать, и хоккей при нем все время развивается. Его главная заслуга — это дипломатия. Он может объединить всех в семью. В совете, в который я вхожу, он все вопросы может решить во имя хоккея", — отметил в беседе с ТАСС президент Федерации хоккея России (ФХР), член совета IIHF Владислав Третьяк. Объединение корейских команд На второе место в списке своих хоккейных заслуг Фазель поставил объединение корейских сборных на Олимпиаде в Пхёнчхане. "У нас были игроки северокорейской и южнокорейской хоккейной команды. Это был просто фантастический опыт для нашей федерации, потому что мы работали над этим около четырех лет, чтобы такое произошло. И мы пытались избежать политического давления от разных людей, с разных сторон. И во многом благодаря последовавшему со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) импульсу мы смогли совместить эти две разные группы вместе", — рассказал Фазель.

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Хоккеистки пересекли корейскую границу с Севера на Юг, что является очень редким явлением. Поначалу с обеих сторон наблюдалось недовольство. Несмотря на единый язык, представители Южной Кореи и КНДР используют разную хоккейную терминологию. IIHF сделала для девушек специальную книгу с терминологией для того, чтобы сравнивать их хоккейные выражения. "Все было просто фантастически. У нас получилась одна команда, и, когда они разъехались, они все плакали. Это было очень эмоционально, и именно в этом заключена сила спорта: в любой момент можно объединить людей, обменяться опытом, и я очень надеюсь, что теперь в КНДР и Южной Корее немного иной взгляд друг на друга после того, как девушки были объединены в одну команду. Это было послание мира, уважения, и в этом и есть смысл спорта", — подчеркнул Фазель. Во время правления Фазеля в 1996 году было принято решение о создании Зала славы IIHF. В 1997 году в Зале хоккейной славы в Торонто была открыта экспозиция "Мировой хоккей". Избирательный комитет ежегодно вводит в Зал славы IIHF людей, внесших наибольший вклад в развитие мирового хоккея как на международном уровне, так и в их родных странах. В последние годы официальная церемония проходит в дни конгресса IIHF на чемпионатах мира. В настоящее время членами Зала славы IIHF являются 36 советских и российских представителей. В нынешнем году в Зал славы был принят чемпион мира 1993 года Алексей Яшин.

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В сентябре 2003 года была утверждена система подсчета очков для формирования рейтинга хоккейных сборных. Рейтинг формируется на основании результатов национальных команд на последней Олимпиаде и на последних четырех чемпионатах мира. Он используется для жеребьевки команд на мировых первенствах и отбора сборных, которые могут участвовать в зимней Олимпиаде без участия в квалификационном раунде. При Фазеле Международная федерация хоккея предложила проводить международные соревнования на площадках североамериканского размера. В настоящее время чемпионаты мира проводятся на площадках европейского размера (60х30 м). Размеры площадок в США и Канаде составляют 60х26 м. Нововведения уже будут действовать на мировом первенстве 2020 года, которое пройдет на родине Фазеля, в Швейцарии. Это сделано для того, чтобы более высокая интенсивность игры и обилие опасных моментов радовало зрителей на трибунах. Друг России Фазель неоднократно публично называл себя другом России и признавался в любви нашей стране. IIHF — одна из редких международных федераций, у которой хорошие отношения с Россией и где Россия имеет вес. Швейцарец сумел создать в организации настоящую большую хоккейную семью, при этом всегда был честен и полностью придерживался правил. Кредо Фазеля — держать политику подальше от своей федерации. Президент IIHF уверен, что и его последователь будет придерживаться тех же принципов.

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Перед Олимпиадой 2018 года решение о допуске российских спортсменов до главных соревнований четырехлетия принимали международные федерации. Все члены IIHF высказались за участие российской хоккейной команды в Играх. "Нам, Международной федерации, повезло, что уже больше 20 лет во главе ее стоит профессионал своего дела, который сплотил единую семью мирового хоккея. И конфликтов в IIHF между национальными федерациями нет, хотя до него раньше такое было", — отметил Третьяк. Во время нахождения Фазеля в должности президента IIHF на территории России стали чаще проходить различные соревнования под эгидой организации. Трижды Россия принимала чемпионаты мира. В 2000 году турнир принял Санкт-Петербург, а первенства 2007 и 2016 годов прошли в Москве. В 2001 году в Москве и 2013 году в Уфе прошли молодежные чемпионаты мира для игроков не старше 20 лет. В 2023 году случится уникальное событие — впервые на территории одной страны в один сезон пройдут взрослый и молодежный чемпионаты мира. Санкт-Петербург примет турнир взрослых сборных, а Омск и Новосибирск — молодежных. Также в 2021 году впервые в России пройдет женский чемпионат мира, который состоится в Уфе. IIHF поддержала проведение Кубка мира среди молодежных клубных команд. Турнир проводится с 2011 года при поддержке Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). С 2012 года соревнования проводятся под эгидой IIHF. В них принимают участие восемь сильнейших молодежных команд со всего мира.

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