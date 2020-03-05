"Ради таких матчей стоит любить футбол". "Спартак" обыграл ЦСКА в 1/4 финала Кубка России

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Московский "Спартак" дома обыграл столичный ЦСКА со счетом 3:2 в дополнительное время в четвертьфинале Олимп - Кубка России по футболу. Встреча прошла на стадионе "Открытие-Арена" в присутствии 39 578 зрителей. В турнирной таблице чемпионата России "Спартак" после 20-го тура занимает девятое место и отстает от зоны еврокубков на 10 очков, что означает, что борьба за Кубок России является приоритетом красно-белых и едва ли не единственной возможностью спасти плохой сезон. 29 февраля в первом матче весенней части чемпионата "Спартак" одержал победу в другом дерби с "Динамо" (2:0). ЦСКА занимает пятое место в таблице, в первом матче после зимней паузы армейцы на последней минуте ушли от поражения в домашней встрече с "Уралом" благодаря голу Марио Фернандеса (1:1). Он отличился в матче между "Спартаком" и ЦСКА в первом круге, но тогда дубль защитника "Спартака" Самуэля Жиго принес победу красно-белым (2:1).

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В Кубке России статистика личных встреч была на стороне ЦСКА, красно-белые одержали победу лишь однажды - выиграв в серии пенальти в финале турнира 1994 года. Три следующие кубковые встречи остались за армейцами. В последний раз команды встречались в 2011 году в полуфинале, тогда армейцы праздновали успех в серии пенальти, а основное время закончилось со счетом 3:3. Нынешнее дерби по интриге и драматургии было похожим на встречу девятилетней давности. "Дерби всея Руси, будем надеяться на шикарный матч" - сказал перед игрой владелец "Спартака" Леонид Федун журналистам. Четыре гола за тайм Перед началом встречи состоялось чествование спартаковских болельщиков. В январе этого года в Сочи состоялся первый турнир по футболу среди болельщиков 16 команд Тинькофф - Российской премьер-лиги. Первое место в нем заняли спартаковцы. Красно-белые уверенно преодолели групповой турнир, где в числе прочих переиграли "Динамо", в полуфинале оказались сильнее ЦСКА, а в решающем матче победили в серии пенальти "Зенит". Состав "Спартака" по сравнению с предыдущим дерби с "Динамо" не поменялся. У ЦСКА в центре обороны Кирилл Набабкин заменил Хёрдура Магнуссона, в запасе остались полузащитники Алан Дзагоев и Иван Обляков, а Арнора Сигурдссона заменил Кристиан Бистрович. Болельщики обоих клубов отметились красочными баннерами, которые они развернули перед началом игры. Если армейцы не стали ничего изобретать и вывесили баннер с ободряющей надписью, то болельщики "Спартака" подготовили баннер с эпизодом из фильма "Крестный отец" с легендарной фразой "Предложение, от которого невозможно отказаться". "Спартак" забил в первой же атаке - на 4-й минуте успехом увенчался сольный проход Зелимхана Бакаева, который из-за штрафной здорово пробил низом. Не все болельщики "Спартака" увидели этот гол - несколько тысяч человек в этот момент находились в очереди, растянувшейся от входа на территорию стадиона. Снаружи арены чувствовался запах от петард, которые начали пускать со стартовым свистком. Попасть на стадион фанатам удалось лишь к концу первого тайма.

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К тому моменту команды успели обменяться голами. Спустя 10 минут после первого мяча счет удвоил Эсекьель Понсе, но еще через три защитник ЦСКА Игорь Дивеев один гол отыграл. На последней минуте первого тайма Ильзат Ахметов воспользовался ошибкой Жиго и сравнял счет. Уходя на перерыв, Фернандес в подтрибунном помещении повздорил с запасным вратарем "Спартака" Артемом Ребровым. "Ребров и Андрей Ещенко начали притеснять Вадима Карпова, они хотели оказать какое-то давление на нашего молодого игрока, и мы вмешались, чтобы не позволить запугать молодого товарища. Я тоже подключился, оттолкнул Реброва. Вне зависимости от возраста надо уважать своих соперников, такое поведение игроков "Спартака" считаю недопустимым", - рассказал Фернандес. Сотрясение Бакаева В перерыве главному тренеру "Спартака" Доменико Тедеско пришлось заменить одного из лучших игроков своей команды Бакаева. Как сообщили ТАСС в пресс-службе клуба, полузащитник получил сотрясение мозга в первой половине встречи, его место занял Гус Тил. Во втором тайме футбол был не такой результативный, как в первой половине. На первых минутах хозяева снова прижали армейцев к воротам, но реализовать моменты не сумели. После 60-й минуты игра выровнялась и проходила с обоюдными шансами. Больше действий на поле запомнилось пиротехническое шоу фанатов ЦСКА, но это привело только к приостановке игры на две минуты. Несмотря на выход Дзагоева и Облякова у гостей и Джордана Ларссона у хозяев, голов во втором тайме не было. В конце тайма судья Сергей Иванов не стал назначать пенальти за попадание мяча в руку Дивеева в своей штрафной площади, не усмотрев в этом эпизоде нарушения правил.

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Мнения экспертов, которые высказались ТАСС по этому эпизоду, разделились. "Сейчас очень много новшеств в трактовке правил игры рукой. Но я считаю, что это пенальти. Преднамеренная игра рукой", - сказал бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Игорь Егоров. "Пенальти нельзя было ставить по трем основаниям. Первое - умысла в игре рукой не было, он [Дивеев] убирал руку как мог. Второе - мяч направления не изменил. Третье - касание руки было, но игры рукой не было", - считает бывший инспектор ФИФА Натан Бартфельд. Тедеско бегал по технической зоне и жестом требовал главного арбитра воспользоваться помощью видеоассистентов (VAR), но решение осталось неизменным. Удаление Понсе, гол Ларссона В дополнительное время игра шла на встречных курсах, однако команды долгое время не могли порадовать болельщиков результативными действиями. На 103-й минуте за вторую желтую карточку был удален Понсе. Этот момент вызвал множество споров, а Ребров за неспортивное поведение получил желтую карточку, находясь на скамейке запасных. "Считаю, что удаление было вообще не по делу, но судейство я не обсуждаю", - сказал капитан "Спартак" Георгий Джикия после игры. Удаление мотивировало игроков "Спартака", которые провели две хорошие атаки. А в самом начале второго дополнительного тайма после выноса вратаря красно-белых Александра Максименко Ларссон убежал от защитников ЦСКА и неотразимо пробил в дальний угол ворот Игоря Акинфеева. Футболисты "Спартака" побежали разделить радость с фанатской трибуной. В дальнейшем хозяева грамотно оборонялись большими силами и не позволили армейцам сравнять счет. "Думаю, сегодняшнюю игру я запомню навсегда: мой первый гол в ворота ЦСКА, тем более тот, который вывел нас в полуфинал - это невероятное чувство. Нам предстоит очень сложная игра против "Зенита", но все возможно", - отметил Ларссон.

После игры Тедеско на радостях вприпрыжку подбежал пожать руку главному тренеру ЦСКА Виктору Гончаренко, не скрывая своих эмоций. Белорусскому специалисту это не понравилось, он отказался от рукопожатия, отмахнувшись от тренера "Спартака". Тедеско же вышел на поле и поблагодарил лично каждого из своих футболистов, обняв их в стиле главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа. На поле выбежал и генеральный директор "Спартака" Томас Цорн, который на радостях поднял германского специалиста на руки и прокрутил вокруг своей оси. Гончаренко и Фернандес считают, что удаление в составе "Спартака" усложнило игру футболистам ЦСКА. "Такие вещи иногда идут во вред, "Спартак" начал обороняться глубже, стало меньше пространства между линиями. Останься Понсе на поле, игра была бы на встречных курсах. Плюс мы планировали выпустить Сигурдссона, чтобы ускорить игру, но внесли коррективы", - сказал Гончаренко. "Спартак" после удаления закрылся, было очень сложно проникать. Потом они выбили мяч вперед, и это привело к голу. После этого они еще больше закрылись и усложнили нам ситуацию", - отметил Фернандес. "Ради таких матчей стоит любить футбол" "Спартак" вышел в полуфинал Кубка России во второй раз за восемь последних лет. Красно-белые доходили до столь высокой стадии два года назад, где уступили "Тосно" (1:1, 4:5 - по пенальти). В решающем матче "Спартак" не играл с 2008 года, для выхода в финал команде Тедеско нужно на выезде обыграть "Зенит" 23 апреля. Финал пройдет 13 мая в Екатеринбурге. Футболисты "Спартака" пока предпочитают не думать о сопернике в кубке и хотят сосредоточиться на следующей игре чемпионата с "Краснодаром", которая пройдет 9 марта на "Открытие-Арене". "Пока рано говорить громкие слова о том, что "Спартак" возродился, но приятно подряд обыграть "Динамо" и ЦСКА. Настрой на "Зенит" есть, но эта игра еще не скоро. Идем от игры к игре", - подчеркнул Джикия. Федун на вопрос о предстоящем полуфинале кубка страны предпочел не отвечать, но остался очень доволен качеством игры между "Спартаком" и ЦСКА. "Могу сказать, что это настоящее дерби, настоящая кубковая игра. Игра активная - с ошибками, со страстью, травмами и судейскими ляпами. Ради таких матчей стоит любить футбол", - отметил он.

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