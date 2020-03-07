Свежая кровь. Российские биатлонисты установили антирекорд, но дали повод для оптимизма

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Классических эстафет в календаре Кубка мира по биатлону нынешнего сезона больше не будет, заключительные состоялись в субботу в чешском Нове-Место. Российские команды вновь остались без медалей, однако их выступление произвело приятное впечатление.

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Особенно порадовала мужская сборная, которая выставила на гонку экспериментальный состав. Лидера команды Александра Логинова, который днем ранее в спринте занял ужасное для себя 65-е место, заменил дебютант национальной команды Карим Халили. При этом 21-летнего спортсмена поставили на самый ответственный, заключительный этап гонки. И он не подвел: после заключительной стрельбы он шел вторым, однако сил на финишный отрезок дистанции не хватило - его обогнали украинец и швед. Российская команда заняла четвертое место и впервые в истории осталась в сезоне без призовых мест. Правда, в шести гонках пять раз становилась четвертой, в шаге от медали осталась и на чемпионате мира в Антхольце. Смена Очередного антирекорда в российском биатлоне могло и не случиться, если бы в субботу гонку не провалил Евгений Гараничев. Олимпийский призер Сочи в этом сезоне не блещет, стабильно занимая места далеко за пределами десятки сильнейших на этапах Кубка мира. Неудачно он пробежал и свой этап на чемпионате мира. Тогда его результат можно было объяснить тем, что утром в день гонки к нему и его соседу по гостиничному номеру Логинову с обысками ворвалась итальянская полиция, однако сейчас показать хотя бы свой средний уровень ему ничего не мешало. Но на своем этапе он показал 20-е время, при этом допустив два промаха на второй стрельбе.

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"Сейчас трудно сказать, что с ним произошло, возможно, его время проходит, - сказал глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев. - Как говорится, Акела промахнулся. Что с ним будет дальше? Время покажет, но у нас есть молодежь, будем ориентироваться на нее". В субботу молодежь не подвела. 25-летний Эдуард Латыпов на своем этапе стал быстрейшим, чем отмел мысли о том, что слабый результат Гараничева может быть связан с плохой готовностью лыж. Именно этот фактор, если верить тренерам сборной, помешал биатлонистам бороться за награды днем ранее в спринте. Латыпов, который весь сезон подвергался критике за слабые результаты, после февральского чемпионата мира расцвел, что дает определенные надежды на то, что в будущем у российского биатлона появится еще один сильный спортсмен. Халили также великолепно для себя провел свой этап. "Отсутствие медалей? Зато у нас стабильно четвертые места. Пять четвертых мест дают возможность для доработки и устранения недостатков. Призовые места рядом, прорыв будет", - сказал Драчев.

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Доказать свою силу Латыпов сможет уже в воскресенье, во время масс-старта. Вместе с ним на старт должен выйти и Логинов, с которым, по мнению Драчева, российская команда была способна победить в эстафете. Но лидеру команды пока непросто, он все еще не может отойти от событий двухнедельной давности, когда его обыскивала полиция в связи с возможной причастностью к допинговым нарушениям. "Даже по телевизионной картинке было видно, что вся эта чехарда с итальянской полицией его подкосила, ему было сложно настроиться на старт, - сказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев. - И когда гонка не задалась, особой мотивации уже не было, он бросил бороться. Я не вспомню, чтобы на последнем круге он когда-то проигрывал минуту. На чемпионате мира он смог собраться и завоевать две медали, это великолепный результат, но он не железный". "Мам, ты бы их порвала" Смена поколений постепенно происходит в женской команде России. Там тоже тренеры решились на неожиданный шаг - поставили на финишный этап Кристину Резцову. 23-летней биатлонистке на чемпионате мира не дали пробежать ни одной гонки, однако теперь решили доверить самый ответственный этап эстафеты. Видимо, сыграло роль то, что Резцова удачно выступила на чемпионате Европы в Минске, где она завоевала два серебра. "Этот этап ответственный, а Кристина в психологическом плане сейчас подавлена, - рассказала мать спортсменки олимпийская чемпионка Анфиса Резцова. - Как бы она ни старалась собраться на чемпионате Европы, осадок после чемпионата мира все равно остался. Она вида не подает, никого не обвиняет и не осуждает, но я знаю эту ситуацию, ее настроение и чувства. Ей надо выбросить эти мысли из головы, потому что все взаимосвязано, и это тоже отражается на ее ходе".

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В гонке также принимали участие более опытные Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых и Лариса Куклина. Причем 32-летняя Старых неудачно провела свой этап, уйдя на штрафной круг. "Откровенно говоря, для меня тоже стало неожиданностью, что Кристину поставили на последний этап, - сказала Анфиса Резцова. - Но и на первый ставить ее было сомнительно, поскольку на чемпионате Европы [в смешанной эстафете] она с ним не справилась. Думала, что у нее будет второй. Могу предположить, что Екатерина Юрлова сама отказалась от последнего этапа и другие девочки не согласились, потому что никогда его не бегали. А Кристина - девочка безотказная", - сказала Резцова. "И у нее не получилось, думаю, она его пробежала не так, как хотела. Особенно последний круг. Стрельба у нее была не самой плохой, но ход тяжеловат. Я гонку смотрела вместе с двумя младшими дочерьми, и они сказали: "Мам, если бы ты бежала этот этап, то всех бы порвала". Я бы и правда убежала, будь третьей. Кристине, к сожалению, гонка далась тяжело, думаю, что последний этап - это не ее", - добавила она.

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