Матч в Сочи без зрителей и еще две встречи РПЛ пройдут в воскресенье

ТАСС, 15 марта. Программа 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится тремя воскресными матчами, один из которых, с участием "Сочи" и "Краснодара", пройдет без зрителей. Также московский ЦСКА примет "Уфу", а столичный "Локомотив" отправится в гости к "Ростову". Дерби Краснодарского края, которое рассудит Сергей Иванов, начнется в 14:00 мск. До субботы "Сочи" удалось продать около 10 тыс. билетов на игру с "Краснодаром", однако согласно решению руководства РПЛ никто из болельщиков не сможет посмотреть футбол на трибуне, так как власти Краснодарского края ввели режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса. Что касается футбольных раскладов, то "Сочи" одержал победу в прошлом туре над екатеринбургским "Уралом" (2:0), а также разгромил "Оренбург" (5:1) в перенесенном матче 18-го тура. Подопечные Владимира Федотова с 21 очком идут на 15-м месте в турнирной таблице.

"Краснодар" занимает второе место с 41 очком, в случае победы отставание от лидера турнирной таблицы петербургского "Зенита" (50) будет составлять шесть баллов. Команда последний раз проигрывала в РПЛ 22 сентября в игре против ЦСКА (2:3). У "Краснодара" из-за травм не сыграют защитники Урош Спайич и Александр Мартынович, а также полузащитники Виктор Классон, Юрий Газинский и Реми Кабелла. Из-за перебора желтых карточек игру с "Сочи" пропустит полузащитник Александр Черников. Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, из-за угрозы коронавируса в столице запрещены массовые мероприятия с участием более 5 тыс. человек. Первым столичным футбольным клубом, попавшим под это ограничение, оказался ЦСКА, который в 16:30 мск встретится с "Уфой". Игру обслужит Николай Волошин. Армейский клуб пустит на эту игру только владельцев абонементов, причем на нечетные сектора. Болельщики с абонементами на четные сектора посетят следующую домашнюю встречу 23-го тура против петербургского "Зенита" (22 марта), а обладатели абонементов "Верю в команду" смогут посетить оба матча. Как сообщил ТАСС генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов, его команду поддержат порядка 50 человек.

ЦСКА замыкает пятерку лидеров, набрав 35 очков, "Уфа" с 26 баллами идет девятой. Армейцы не могут победить после возобновления чемпионата, также команда проиграла московскому "Спартаку" (2:3 - в дополнительное время) в четвертьфинале Олимп - Кубка России. В игре с "Уфой" не сыграет полузащитник Ильзат Ахметов, который получил красную карточку в матче прошлого тура против "Ростова" (2:3), зато примет участие в игре защитник Вадим Карпов, который также был удален во встрече с ростовчанами, но Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) данное решение отменил. У гостей по-прежнему травмирован защитник Даниил Круговой, также из-за перебора желтых карточек "Уфе" не поможет игрок обороны Боян Йокич. "Ростов" и "Локомотив" в погоне за "Зенитом" Центральный матч тура между "Ростовом" и "Локомотивом" начнется в 19:00 мск, главным арбитром встречи назначен Михаил Вилков. Ростовчане идут третьими, а железнодорожники расположились строчкой ниже, обе команды имеют в активе по 38 очков. Под вопросом участие защитника "Локомотива" Ведрана Чорлуки, который получил повреждение в матче прошлого тура против грозненского "Ахмата" (1:0), а вот удаленный в той встрече защитник Соломон Кверквелия сыграет с "Ростовом", так как КДК РФС отменил красную карточку грузинского футболиста. На поле может вернуться полузащитник Антон Миранчук, который получил травму на зимних сборах.