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Зимние олимпийские виды спорта

Покой им только снится. Российский биатлон продолжают сотрясать скандалы

Исполнительный директор СБР Сергей Голиков обвинил главу союза Владимира Драчева в растрате
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© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Начавшаяся 1 апреля кампания по смещению Владимира Драчева с поста президента Союза биатлонистов России (СБР) продолжилась в четверг. Дело обросло новыми подробностями - в противоборствующие стороны сыплются открытые обвинения в растрате, клевете и проблемах с алкоголем.

Проблемы Драчева с российской биатлонной общественностью начались не сегодня и даже не вчера. Уже в середине сезона глава СБР подвергался критике как за скромные результаты сборных на международных турнирах, так и за неспособность решить ряд организационных вопросов. Кульминацией стало письмо за подписью 24 ветеранов российского биатлона и тренеров с призывом к Драчеву сложить полномочия.

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Оно попало в распоряжение ТАСС 1 апреля, что уже само по себе могло бы заставить насторожиться. Драчев, комментируя ситуацию, отдельно указал на этот факт. "У меня странное ощущение от этого письма, опубликовано оно было в международный день смеха, - сказал он. - И, скорее всего, день выбран был специально: если бы реакции на него не последовало, можно было бы списать его появление на шутку или розыгрыш".

В четверг Драчев в интервью ТАСС рассказал о том, что людей, действительно подписавшихся под письмом, на самом деле гораздо меньше, что косвенно подтверждается заявлением двукратной олимпийской чемпионки Анны Богалий, которая отметила, что даже не ответила на сообщение с текстом письма. Хотя ее подпись под ним стоит.

"По моим данным, их [подписантов] человек шесть, - отметил Драчев. - Хотя наверняка об этом я говорить не могу, поскольку не собираюсь обсуждать это с ними".

Исполнительный директор СБР готов идти в полицию, Драчев отвергает обвинения

События продолжали развиваться дальше со стремительной скоростью. В письме Драчеву указывалось на то, что действующий глава СБР не смог выстроить диалог с регионами, спортивным руководством страны и Международным союзом биатлонистов (IBU), а также привести в организацию спонсоров. Исполнительный директор СБР Сергей Голиков пошел дальше и обвинил Драчева в растрате. По словам Голикова, президент СБР потратил около 1,5 млн рублей из бюджета организации на оплату персонального водителя, услугами которого пользовалась его супруга.

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"Вполне возможно, что я передам эти документы в правоохранительные органы, тем более что это не единственное его нарушение, но сначала свое слово должно сказать правление Союза биатлонистов России, - сказал Голиков ТАСС. - Все документы у меня есть, включая платежные ведомости, подписанные Драчевым. Можно легко установить, что деньги шли водителю, я точно не помню, но в СБР он был записан в качестве специалиста по материально-техническому обеспечению, однако за все время в офисе организации ни разу даже не появился, что могут подтвердить данные с пропускного контроля".

Голиков отметил, что СБР находится на грани банкротства. "Сейчас денег в Союзе биатлонистов России нет, существуют долги, возникшие при действующем президенте, точной суммы долга я назвать не могу, но это текущие задолженности, которые касаются преимущественно зарплат сотрудников и аренды, - сказал собеседник агентства. - Я прогнозирую скорое банкротство СБР. Если даже этого не произойдет сейчас, то это случится к осени".

Драчев, в свою очередь, отверг обвинения Голикова, а также намекнул на его проблемы с алкоголем. "Уйдет ли Голиков из СБР? Естественно, после таких писем как может быть иначе? А что касается его обвинений в мой адрес, то это просто бред пьяного человека, у моей жены водителя вообще нет", - сказал он.

Также глава СБР отметил, что именно исполнительный директор организации был инициатором письма: "Все было сделано Голиковым, под это дело он подговорил Анатолия Алябьева, Александра Тихонова, Дмитрия Васильева и Александра Касперовича. Вот главные инициаторы появления этого письма", - сказал Драчев.

Жить дружно?

Очевидно, что очередной скандал точно не красит ни СБР, ни российский биатлон в целом. Наша сборная по ходу только нынешнего сезона неоднократно подвергалась нападкам извне, а IBU так до сих пор и не восстановил СБР в качестве своего полноправного члена. Кроме того, в условиях всемирной борьбы с пандемией коронавируса внутренние дрязги - точно не самый эффективный способ решения проблем, на что и указал Драчев в своем обращении на сайте союза.

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"В сложный период, переживаемый сейчас страной и всем миром, хочу обратиться к вам всем с просьбой воздержаться от оголтелой критики и беспочвенных обвинений в адрес Союза биатлонистов, а также персонально к руководству СБР и тренерскому штабу сборных команд, - говорится в заявлении главы СБР. - Наша главная задача на текущий момент - без потерь пережить этот непростой период и сохранить здоровье и способность к конструктивному диалогу. Я призываю всех отвлечься от оскорбительных комментариев в чей-либо адрес и сосредоточиться на внутренней работе - каждый на своем участке".

"Очень важно в данный момент выполнять все рекомендации врачей, связанные с пандемией коронавируса, сохранить здоровье спортсменов, тренеров и специалистов, а также качественную и рабочую материально-техническую базу, - добавил он. - Обстановка требует от нас серьезного подхода и мобилизации сил, а обсуждение вопросов, касающихся нашего внутреннего хозяйства, давайте отложим до лета - до полного окончания пандемии. Там, на совместном совещании, мы сможем обсудить все вопросы, касающиеся развития биатлона в России вплоть до 2022 года".

Теги
РоссияДрачев, Владимир ПетровичЗимние олимпийские виды спорта
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