Рекорды, программы, деньги. Карьера Алины Загитовой в цифрах и фактах

Алина Загитова выиграла все значимые турниры в фигурном катании, в которых принимала участие, установила несколько мировых рекордов и даже успела поставить карьеру на паузу. К 18 годам спортсменка собрала внушительную коллекцию наград на соревнованиях разного уровня. К совершеннолетию россиянки мы собрали главные цифры в ее карьере. 1,31 балла Цена олимпийского золота. Это число отделило Загитову, для которой тот сезон стал первым среди взрослых, от занявшей второе место двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой. Фактически Алина выиграла Олимпиаду в Пхёнчхане короткой программой, вырвав из рук главной соперницы не только промежуточное лидерство, но и установленный ею несколькими минутами ранее мировой рекорд. В произвольной результаты обеих фигуристок были одинаковыми. 10 прыжковых элементов На ранних этапах карьеры Алина исполняла все прыжки во второй половине программ. До лета 2018 года дозволялось переносить их в конец выступлений — за это полагалась внушительная надбавка в 10% к базовой стоимости каждого элемента. Сохранить концентрацию и силы для прыжкового марафона на ключевом отрезке программ под силу лишь самым выносливым — а точнее, самой выносливой: Загитова была первой среди девушек, кто сумел извлечь из этого выгоду, она же стала и последней.

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После Олимпийских игр, на которых Загитова представляла программы со всеми десятью прыжковыми элементами во второй половине, Международный союз конькобежцев (ISU) решился на перемены. Канадская и японская федерации фигурного катания выступили с инициативой изменить правила относительно допустимого количества "бонусных" прыжков. Конгресс ISU прислушался к более лояльной позиции японцев, предлагавших разрешить один элемент с надбавкой в короткой программе и три — в произвольной. Неофициально нововведение получило название "Поправка Загитовой". $429 тыс. призовых Именно столько заработала Загитова с призовых на соревнованиях — как взрослых, так и юниорских. Наибольший доход фигуристке принесли победы на Олимпийских играх (порядка $69 тыс.) и чемпионате мира — 2019 ($61 тыс.), а также участие в серии Гран-при, где она лишь раз оказалась вне призовой тройки. Учитывая результаты Алины и ее основных конкуренток, можно смело назвать россиянку самой высокооплачиваемой фигуристкой последних лет. В сравнении с космическими зарплатами в футболе, баскетболе и других игровых видах эти суммы не производят сильного впечатления.

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Кроме того, надо учитывать и подоходный налог, и заранее оговоренные отчисления тренерам и федерации (если таковые предусмотрены), и прочие расходы — останется всего ничего. Но за Загитову в этом плане точно переживать не приходится. Контракты с популярными брендами, положительный медийный имидж и широкая востребованность в различных ледовых шоу — все это остается с ней и после объявления о перерыве в карьере и вряд ли исчезнет в обозримом будущем. 16 лет и 305 дней до золота ЧМ За неполные пять сезонов Загитова выступила на 30 крупных юниорских и взрослых турнирах (с учетом разделения Олимпийских игр на "командник" и личное первенство). С 26 из них она уезжала с медалями, причем 18 раз — с золотыми. Примечательно, что чаще всего Алина оставалась без наград на внутрироссийских соревнованиях. В сезоне-2015/16 она не смогла финишировать в тройке на национальном первенстве и открытом первенстве Москвы среди юниоров (9-е и 4-е место соответственно), в позапрошлом сезоне — на взрослом чемпионате России (5-е место). Казалось бы, при чем здесь эта цифра — 16 лет и 305 дней? Дело в том, что столько было Загитовой, когда она завоевала самую дорогую для себя медаль — золото чемпионата мира. Подготовка к турниру проходила на фоне мелких травм, неминуемых процессов взросления, потере уверенности в собственных силах — готовясь к отлету в Сайтаму, тренеры и сама фигуристка понимали, что его в общем-то может и не быть.

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Коллегиально все же решили выступать. И не прогадали. Загитова тогда не была фавориткой — слишком уж высока конкуренция со стороны японок. Казалось, если ошибется одна, ее легко заменит другая, ну а если не первые две, то третья — точно. В итоге никто из них не сумел справиться с волнением. А Загитова смогла. И собрала полный комплект золотых медалей со всех самых значимых турниров. За всю историю фигурного катания это удавалось лишь двум девушкам — ей и южнокореянке Ким Ён А. Только последней на это потребовалось на пару лет больше. 10 мировых рекордов Рекордсменкой по рекордам Загитова не является — на текущий момент выше нее по этому показателю располагаются Ким Ён А, Евгения Медведева, а также Александра Трусова. И все же повышать верхнюю планку возможного целых 10 раз — достижение, доступное немногим. Четыре раза она обновляла рекорд в короткой программе (один из них — на Олимпиаде), по три — в произвольной и по сумме баллов. Единожды ей удалось установить все три мировых рекорда в ходе одного турнира — на предсезонном старте "Небельхорн Трофи" в сентябре 2018 года. Той же осенью Загитова выдала последний на сегодня рекордный прокат, обновив собственное лучшее достижение в короткой программе на этапе Гран-при в Москве.

После изменения судейской системы летом 2018-го ISU признал действующие на тот момент мировые рекорды историческими, то есть фактически вечными. Загитова под эту категорию попала единожды — с олимпийским коротким прокатом. 1-е место в списке Forbes В 2019 году, по данным опроса ВЦИОМ, Загитова и боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов поделили первое место среди самых популярных спортсменов России. Для Алины, впрочем, попадать во всевозможные рейтинги не в новинку. Дважды ее признавали одной из лучших спортсменок страны по версии Ассоциации спортивных журналистов, единожды включали в шорт-лист на премию престижной американской организации Women's Sports Foundation, а журнал Forbes поместил на первое место в списке 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет в категории "Спорт". Не осталась Загитова и без внимания со стороны западных СМИ — в 2019-м в свой топ-20 самых популярных спортсменок мира ее поместил американский телеканал ESPN. 256 чистых прыжков Именно столько (включая задействованные в каскадах) исполнила Загитова на соревнованиях за два с половиной взрослых сезона. Коронный каскад из тройных лутца и риттбергера, до позапрошлого сезона считавшийся сложнейшим у женщин, ей удавался 24 раза. Во многом именно благодаря ему Алина смогла побороть Медведеву в Пхёнчхане и предолимпийском чемпионате Европы в Москве. Ни один фигурист на протяжении карьеры не обходился без грубых ошибок, и Загитова в этом плане не исключение. В официальных протоколах судьи суммарно зафиксировали у нее 11 падений, четыре из которых — на злополучном чемпионате мира — 2018 в Милане. В ее случае это необходимая, неизбежная плата за высочайшую техническую сложность и риски, связанные с нежеланием упрощать контент даже на фоне моральной и физической усталости постолимпийского сезона. И с учетом всех деталей 11 — это совсем не много. 7 раз могла завершить карьеру История взаимоотношений Загитовой с фигурным катанием напоминает крайне склочных супругов — они постоянно ссорятся, грозят расставанием, но все же не могут друг без друга. Алина рассказывала, что по собственной инициативе пыталась бросить спорт около семи раз. Сперва ее отговаривали родители, затем она уже сама начала понимать, что спорт в ее жизни надолго.

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