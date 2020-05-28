Не покатит. Ралли-рейд "Шелковый путь" отменен из-за пандемии коронавируса

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Международный ралли-рейд "Шелковый путь" не состоится в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ралли-рейда.
Изначально маршрут "Шелкового пути" пролегал по территориям России, Казахстана и Китая, но 16 марта из-за пандемии организаторы изменили географию соревнований. Планировалось, что ралли-рейд пройдет только в России, участники должны были стартовать в Москве на Красной площади 3 июля и финишировать в Казани 11 июля. Юбилейная гонка также являлась этапом чемпионата мира по кросс-кантри ралли Международной мотоциклетной федерации (FIM) и этапом Кубка мира по ралли-рейдам Международной автомобильной федерации (FIA). В гоночном календаре FIA 2020 года ралли было одним из самых продолжительных этапов высшей гоночной серии планеты в соответствующей дисциплине, общая протяженность гонки составляла около 4200 км (2700 км спецучастков).
"27 мая заместитель председателя правительства Российской Федерации, председатель организационного комитета по подготовке и проведению российского этапа ежегодного международного ралли "Шелковый путь" Дмитрий Николаевич Чернышенко поддержал предложение Министерства спорта России и Российской автомобильной федерации об отмене соревнования в 2020 году. Здоровье и безопасность всех, кто связан с организацией и проведением соревнования, остаются приоритетом", - говорится в заявлении пресс-службы. Организаторы также отметили, что уже приступают к работе над проведением ралли-рейда в 2021 году.
Ограничения не позволили завершить подготовку
Директор ралли-рейда "Шелковый путь" Владимир Чагин отметил, что завершить подготовительные мероприятия и провести гонку в 2020 году не позволили ограничения, введенными в большинстве регионов России из-за пандемии коронавируса.
"Мы ответственно подходим к организации гонки и осознаем, что ситуация в мире по-прежнему очень непростая, - заявил Чагин. - В большинстве регионов России продолжают действовать карантинные меры, ограничено международное авиационное и наземное сообщение, не сняты ограничения на проведение спортивных соревнований. Учитывая сложившуюся ситуацию, завершение подготовительных мероприятий и проведение ралли не представляется возможным".
Российский гонщик Сергей Карякин в разговоре с корреспондентом ТАСС отметил, что в данном случае здоровье участников ралли-рейда важнее.
"Решение об отмене гонки воспринял как должное, организаторы заботятся о здоровье участников, сотрудников, и это первое, что должно стоять в очереди приоритетов. Обидно, что нет гонок, но здоровьем нельзя рисковать, - сказал Карякин. - Как спортивной команде, которая живет благодаря спонсорству, нам сейчас очень тяжело. Если бы удалось принять участие в "Шелковом пути", то у меня не было бы такой нервозности как у лидера команды, который взял на себя обязательство содержать людей".
Интересный маршрут
Организаторы "Шелкового пути" в 2021 году могут привлечь участников новым интересным маршрутом. Такое мнение ТАСС высказала российская мотогонщица Анастасия Нифонтова.
"Могу сказать с точки зрения гонщика, что будет интересный маршрут, и гонщики на "Шелковый путь" приедут. Когда была гонка из Москвы в Китай, из Иркутска в Китай, все ехали и говорили: "Мы так хотим побывать на Байкале, хотим посмотреть на Монголию". Ехали именно за этим, все клюют на интересный маршрут. Весь секрет популярности гонки в качестве организации и маршруте", - отметила Нифонтова.
Двукратный победитель ралли-марафона "Дакар", гонщик российской команды "Камаз-мастер" Андрей Каргинов отметил, что вынужденный перерыв может пойти на пользу организаторам ралли-рейда.
"Думаю, что на следующий год "Шелковый путь" состоится и будет еще лучше, еще качественнее. Поэтому сейчас мы положительно принимаем это решение организаторов и поддерживаем его, хотя всем нам непросто, - добавил Каргинов. - Могу привести свой пример: пропустив из-за травмы позвоночника год, я стал по-другому смотреть на многие вещи. Мы используем этот год правильно, подготовимся к гонке еще лучше, еще качественнее проведем следующий "Шелковый путь".
Международное ралли "Шелковый путь" проводится с 2009 года в условиях самых разнообразных маршрутов и ландшафтов, которые практически никогда не повторяются. В 2014 и 2015 году соревнования не проводились, с 2016 года мероприятие поменяло формат, став трансконтинентальным марафоном, трасса гонки была проложена от Москвы через Казахстан до Пекина. В прошлом году ралли "Шелковый путь" стартовало 6 июля в Иркутске, маршрут гонки составил 3,5 тыс. км и завершился 16 июля в китайском Дуньхуане на северо-западе КНР. Всего участники преодолели 10 этапов, впервые в истории пробега был введен мотоциклетный зачет.