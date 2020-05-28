Не покатит. Ралли-рейд "Шелковый путь" отменен из-за пандемии коронавируса

Организаторы гонки отметили, что уже приступают к работе над проведением ралли-рейда в 2021 году

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Международный ралли-рейд "Шелковый путь" не состоится в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ралли-рейда.

Изначально маршрут "Шелкового пути" пролегал по территориям России, Казахстана и Китая, но 16 марта из-за пандемии организаторы изменили географию соревнований. Планировалось, что ралли-рейд пройдет только в России, участники должны были стартовать в Москве на Красной площади 3 июля и финишировать в Казани 11 июля. Юбилейная гонка также являлась этапом чемпионата мира по кросс-кантри ралли Международной мотоциклетной федерации (FIM) и этапом Кубка мира по ралли-рейдам Международной автомобильной федерации (FIA). В гоночном календаре FIA 2020 года ралли было одним из самых продолжительных этапов высшей гоночной серии планеты в соответствующей дисциплине, общая протяженность гонки составляла около 4200 км (2700 км спецучастков). "27 мая заместитель председателя правительства Российской Федерации, председатель организационного комитета по подготовке и проведению российского этапа ежегодного международного ралли "Шелковый путь" Дмитрий Николаевич Чернышенко поддержал предложение Министерства спорта России и Российской автомобильной федерации об отмене соревнования в 2020 году. Здоровье и безопасность всех, кто связан с организацией и проведением соревнования, остаются приоритетом", - говорится в заявлении пресс-службы. Организаторы также отметили, что уже приступают к работе над проведением ралли-рейда в 2021 году. Ограничения не позволили завершить подготовку Директор ралли-рейда "Шелковый путь" Владимир Чагин отметил, что завершить подготовительные мероприятия и провести гонку в 2020 году не позволили ограничения, введенными в большинстве регионов России из-за пандемии коронавируса. "Мы ответственно подходим к организации гонки и осознаем, что ситуация в мире по-прежнему очень непростая, - заявил Чагин. - В большинстве регионов России продолжают действовать карантинные меры, ограничено международное авиационное и наземное сообщение, не сняты ограничения на проведение спортивных соревнований. Учитывая сложившуюся ситуацию, завершение подготовительных мероприятий и проведение ралли не представляется возможным".

Российский гонщик Сергей Карякин в разговоре с корреспондентом ТАСС отметил, что в данном случае здоровье участников ралли-рейда важнее. "Решение об отмене гонки воспринял как должное, организаторы заботятся о здоровье участников, сотрудников, и это первое, что должно стоять в очереди приоритетов. Обидно, что нет гонок, но здоровьем нельзя рисковать, - сказал Карякин. - Как спортивной команде, которая живет благодаря спонсорству, нам сейчас очень тяжело. Если бы удалось принять участие в "Шелковом пути", то у меня не было бы такой нервозности как у лидера команды, который взял на себя обязательство содержать людей". Интересный маршрут Организаторы "Шелкового пути" в 2021 году могут привлечь участников новым интересным маршрутом. Такое мнение ТАСС высказала российская мотогонщица Анастасия Нифонтова. "Могу сказать с точки зрения гонщика, что будет интересный маршрут, и гонщики на "Шелковый путь" приедут. Когда была гонка из Москвы в Китай, из Иркутска в Китай, все ехали и говорили: "Мы так хотим побывать на Байкале, хотим посмотреть на Монголию". Ехали именно за этим, все клюют на интересный маршрут. Весь секрет популярности гонки в качестве организации и маршруте", - отметила Нифонтова. Двукратный победитель ралли-марафона "Дакар", гонщик российской команды "Камаз-мастер" Андрей Каргинов отметил, что вынужденный перерыв может пойти на пользу организаторам ралли-рейда.