Абсолютный петербуржец и удача для болельщиков. ФК "Зенит" продлил контракт с Семаком

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб "Зенит" объявил о продлении контракта с главным тренером команды Сергеем Семаком на два года с возможностью продления соглашения еще на год. Перед специалистом поставлена задача регулярно выходить из группы в Лиге чемпионов.

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Срок действия предыдущего соглашения Семака истекал через месяц. Разговоры о возможном продлении контракта шли еще с начала 2020 года, если не раньше. 27 января генеральный директор санкт-петербургского клуба Александр Медведев сообщил ТАСС, что совет директоров клуба принял решение продлить контракт, однако история с подписанием в итоге продлилась еще на четыре месяца. В начале мая Семак в интервью сайту "Матч ТВ" говорил о том, что у него есть вопросы по присланному ему из клуба контракту. "Есть вопросы у меня, которые я впоследствии задам, и будем уже двигаться дальше. На мой взгляд, там нет абсолютно ничего нерешаемого, но это жизнь, поэтому все возможно. Пока контракт не подписан", - рассказал тренер.

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Камнем преткновения в вопросе подписания соглашения могла быть и ситуация с Александром Кокориным. Освободившись из тюрьмы в сентябре прошлого года, Кокорин подписал новый контракт с чемпионом России, рассчитывая сыграть за "Зенит" в весенней части сезона-2019/20. Рассчитывал на него и Семак, взяв Кокорина на сбор в январе в ОАЭ, - тренер даже доверил Кокорину капитанскую повязку в контрольном матче с местным "Аль-Увайнахом" (10:0), где форвард забил три мяча. Встреча состоялась 21 января, и в этот же день генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко заявил об аренде Кокорина до конца сезона. Семак ясно дал понять, что все равно рассчитывает на Кокорина, сам форвард отказался переходить в "Сочи" и был отправлен во вторую команду. Однако к южанам он все же перешел, о чем было объявлено 17 февраля. Пандемия отложила подписание контракта Несмотря на ситуацию с Кокориным, 44-летний тренер и "Зенит" все же довели дело до подписания нового контракта. Он рассчитан до 2022 года, а в случае успешного выступления соглашение с Семаком будет продлено еще на год.

По словам Медведева, переговоры с Семаком начались еще до пандемии коронавируса, прервавшей чемпионат России. "Добавлю, что решение продлить контракт относится только к главному тренеру с учетом роли, которую он играет. Что касается остальных - футболистов и тренеров, то на период доигрывания чемпионата, которое становится все более реальным, и даже со зрителями, никаких переговоров, в том числе по новым футболистам, мы вести не будем", - рассказал Медведев пресс-службе клуба. Ранее сообщалось, что "Зенит" предлагал Семаку контракт по схеме "1+1"."Контракт заключен по схеме "2+1" с учетом того, что главный тренер играет ключевую роль в строительстве команды на среднесрочную перспективу. С учетом видения нашей игры на ближайшие три года было принято решение продлить контракт. Тем более что никаких неразрешимых вопросов с Сергеем Богдановичем у нас не оказалось", - подчеркнул Медведев.

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О мотивах продления контракта с Семаком рассказала ТАСС и председатель совета директоров санкт-петербургского клуба Елена Илюхина. "Мы не скрывали своего желания оставить Сергея Семака во главе команды. Переговоры не были сложными: было достигнуто полное взаимопонимание и определена единая позиция в части ключевых решений по работе с командой и взаимодействию с клубом. Клуб полностью доверяет Сергею Семаку. Его человеческие и профессиональные качества дают нам уверенность не только в будущих результатах команды, но и в ее поступательном развитии и усилении игры - это основная задача главного тренера", - сказала она. Задача - выход из группы в Лиге чемпионов Семак претендует на то, чтобы стать одним из самых титулованных тренеров в истории клуба, наравне с выигравшим чемпионат СССР в 1984 году Павлом Садыриным, голландцем Диком Адвокатом и итальянцем Лучано Спаллетти. Спустя 23 года после победы в чемпионате СССР первое чемпионство в российской истории "Зениту" принес Адвокат, который, помимо этого, привел команду к историческим победам в Кубке и Суперкубке УЕФА, а также завоевал Кубок России. Спаллетти является единственным тренером "Зенита", выигравшим два чемпионства (2010, 2011/12), еще один титул петербуржцам принес португалец Андре Виллаш-Боаш.

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После 22 туров чемпионата России нынешнего сезона "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице, имея отрыв от ближайших преследователей ("Локомотива" и "Краснодара") в девять очков. В чемпионстве команды из Санкт-Петербурга мало у кого возникают сомнения, Семак имеет отличные шансы повторить достижение Спаллетти. На футболках игроков "Зенита" над эмблемой уже нашита одна звезда после успеха за пять побед в чемпионатах (1984, 2007, 2010, 2012, 2015), и как сказал Медведев, в клубе рассчитывают на вторую звезду к 100-летию "Зенита" в 2025 году. Хорошие шансы у петербуржцев и в Олимп - Кубке России, где в полуфинале они встретятся со "Спартаком". Однако руководство "Зенита" ждет от тренера успехов и на международной арене. Под руководством Семака "Зенит" в прошлом сезоне дошел до 1/8 финала Лиги Европы, где по сумме двух матчей уступил испанскому "Вильярреалу" (2:5), который в тот момент вел борьбу за выживание в элитном дивизионе местного чемпионата. В нынешнем сезоне "Зенит" занял последнее место в группе Лиги чемпионов и не смог квалифицироваться в весеннюю часть еврокубков. Команда из Санкт-Петербурга в последний раз преодолевала групповой этап самого престижного клубного турнира Европы в сезоне-2015/16 под руководством Виллаша-Боаша. Тогда "Зенит" в 1/8 финала уступил португальской "Бенфике" со счетом 1:3 по сумме двух встреч.

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"Задача стоит каждый год играть в Лиге чемпионов и выходить из группы. "Зенит" должен не только играть в Лиге чемпионов, но и выходить из группы. Такая задача была и не снимается. "Зенит" должен доказать, что является клубом европейского уровня", - подчеркнул Медведев. Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела в беседе с ТАСС отметил, что Семаку по силам прибавить как тренеру и решить поставленные задачи. "Семак показывает отличные результаты в чемпионате России, но мне не нравится, что "Зенит" ничего не может добиться в еврокубках в последние годы. Все-таки выигрывать только чемпионат России - недостаточно для такого клуба, как "Зенит", хотелось бы хороших результатов на европейском уровне. Думаю, что Семак способен прибавить как тренер и улучшить результаты команды в еврокубках, чего я ему и желаю", - сказал Петржела. Счастье для болельщиков Семак пришел в "Зенит" еще в 2010 году и на протяжении трех сезонов выступал за команду в качестве игрока. Сразу же по окончании карьеры футболиста он стал помощником Спаллетти, а после его ухода был исполняющим обязанности главного тренера. После назначения на пост наставника Виллаша-Боаша Семак продолжил работу в его штабе, а затем остался и в штабе Мирчи Луческу. С 2016 по 2018 год Семак занимал должность главного тренера "Уфы" и впервые в истории клуба сумел вывести команду в еврокубки, заняв шестое место. В межсезонье к радости петербургских болельщиков он возглавил "Зенит". Семак - один из немногих людей в российском футболе, к которому с уважением относятся болельщики всех клубов, несмотря на то что на протяжении игровой карьеры он поиграл за ЦСКА, "Москву", "Рубин" и "Зенит".