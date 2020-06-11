Год до старта. Насколько готовы города-организаторы к чемпионату Европы по футболу

История чемпионата Европы — 2020 была непростой задолго до пандемии коронавируса. Еще в 2009 году Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривал сценарий, при котором турнир должен был пройти в традиционном формате — в одной или двух странах. Но в середине 2012 года Мишель Платини, который на тот момент занимал пост президента организации, объявил, что Евро-2020 может пройти в большем количестве государств по всей Европе. Такое решение было продиктовано желанием ярко отметить 60-летие первого в истории континентального чемпионата. Тогда планировалось, что формат будет следующим: "13 стадионов в 13 городах 13 европейских стран".

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Спустя два года был сформирован список из 19 государств, чьи национальные футбольные ассоциации представили заявки на проведение матчей Евро-2020. В течение нескольких месяцев от борьбы отказались Белоруссия, Болгария, Израиль, Македония, Уэльс и Швеция. В сентябре список городов в 13 странах, среди которых значилась Россия, был утвержден исполкомом УЕФА. Помимо Санкт-Петербурга (стадион "Санкт-Петербург") в него входили Мюнхен ("Альянц Арена"), Баку (Олимпийский стадион), Рим (Олимпийский стадион), Копенгаген ("Паркен"), Брюссель (Национальный стадион), Бухарест (Национальный стадион), Амстердам ("Йохан Кройф Арена"), Дублин ("Авива"), Бильбао ("Сан-Мамес"), Будапешт (стадион "Ференц Пушкаш"), Глазго ("Хэмпден Парк") и Лондон ("Уэмбли"). Любая из сборных, чья страна принимала матчи Евро-2020, гарантировала себе два из трех матчей группового турнира на своем поле. В 2017 году из устоявшегося числа городов-организаторов отсеялась Бельгия, так как УЕФА принял решение исключить заявку этой страны. Тогда же ее пакет матчей был передан "Уэмбли". Таким образом, столице Англии в дополнение к двум полуфиналам и финалу достались три матча группового турнира и одна из встреч 1/8 финала.

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Кроме вышеперечисленного сложностей УЕФА, футбольным ассоциациям, сборным и их болельщикам добавляет еще и тот факт, что окончательный список участников чемпионата Европы еще не определен. По итогам отборочного турнира стали известны 20 из 24 команд, еще четыре должны были определиться в марте этого года в результате стыковых матчей среди 16 "лаки лузеров" из нового турнира — Лиги наций. В их число вошли сборные Исландии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Словакии, Северной Ирландии, Ирландии, Шотландии, Норвегии, Сербии, Болгарии, Израиля, Румынии, Грузии, Северной Македонии, Косова и Белоруссии. В Лиге наций используется система повышения и понижения в классе в дивизионах от A до D (сборные распределены в соответствии с их рейтингом на конец европейского отбора на чемпионат мира 2018 года). Помимо внутреннего соревновательного элемента, который УЕФА заложил с целью отказа от товарищеских матчей с участием национальных команд, неудачники отбора Евро-2020 получили шанс побороться за путевку на чемпионат в мини-турнире из стыковых матчей. На данный момент неизвестно, когда будет принято решение о датах и месте проведения этих игр. Решение может быть принято на ближайшем заседании исполкома УЕФА, который состоится 17 июня. Высокая степень готовности Санкт-Петербурга Платини после крупнейшего в истории мирового футбола коррупционного скандала покинул пост президента УЕФА, а с его детищем был вынужден разбираться словенец Александер Чеферин. До весны 2020-го подготовка к Евро шла в штатном режиме. Когда же мир накрыла пандемия коронавируса, организации пришлось в экстренном порядке менять планы. В середине марта на исполкоме УЕФА было принято решение о том, что чемпионат будет перенесен на год вперед. После этого городам-организаторам и футбольным ассоциациям, а также властям городов и стран было дано время на то, чтобы предоставить гарантии о намерении принять матчи чемпионата Европы летом 2021 года.

Власти Санкт-Петербурга и Российский футбольный союз (РФС) меньше чем через месяц уведомили УЕФА о том, что не намерены отказываться от проведения матчей Евро-2020, который, несмотря на перенос на год, сохранил свое название. В начале мая генеральный директор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин сообщил ТАСС о том, что гарантии подписаны председателем правительства РФ и переданы в УЕФА. Для Санкт-Петербурга и одноименного стадиона следующий год станет серьезным испытанием на прочность, ведь в течение месяца там сначала пройдет финал Лиги чемпионов, а через пару недель — матчи чемпионата Европы. Несмотря на плотность календаря футбольных событий, российская сторона уже сейчас находится в хорошей готовности, ведь еще в феврале представители УЕФА во время инспекционного визита в Санкт-Петербург остались довольны увиденным и констатировали: город и стадион хорошо готовы к турниру. Оно и неудивительно, ведь здесь в 2017 и 2018 годах на самом высоком уровне проходили матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира.

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"Мы как были готовы, так и сейчас готовы, — сказал Сорокин ТАСС. — Стадион у нас столь же прекрасен, сколь и город. Конечно, пандемия внесла определенную смуту в европейскую и мировую футбольную жизнь, но, тем не менее, мы адаптируемся. Еще до конца не знаем, какие изменения это внесет в практику организации футбольных соревнований, надеемся, что минимальные. На сегодняшний день мы пытаемся увязать в своем планировании матчи Евро-2020 с финалом Лиги чемпионов. Эта задача нетривиальная, оба события без преувеличения грандиозные в мировой футбольной жизни, они привлекают большое количество болельщиков на стадионы и к телеэкранам по всему миру. Внимание колоссальное! Естественно, что за прошедший период мы подтвердили все гарантии — как правительственные, так и со стороны города, с успехом завершили эту работу". "Безусловно, если бы чемпионат Европы проводился в этом году, никаких проблем не было бы. Конечно, какие-то процессы были поставлены на паузу по понятным причинам. Если бы не было особых обстоятельств, мы были бы во всеоружии", — отметил гендиректор оргкомитета российской части Евро-2020. Готов ли Лондон к Евро-2020? Исполком УЕФА, на котором в том числе будут обсуждаться вопросы подготовки к чемпионату Европы, должен был состояться 27 мая, однако был перенесен на середину июня. Тогда же впервые в союзе публично признали, что есть проблемы при подготовке к Евро-2020 — причиной переноса заседания исполкома УЕФА стало наличие нерешенных вопросов, связанных с проведением чемпионата Европы по футболу в 2021 году.

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19 мая авторитетное британское издание The Times сообщило, что Лондон (главный город турнира) еще не предоставил гарантий проведения встреч следующим летом. По информации издания, столица Англии не собирается отказываться от матчей чемпионата Европы, а задержка связана с подтверждением гарантий от местных властей. Кроме того, должны быть урегулированы вопросы относительно отмены запланированных на "Уэмбли" на июнь и июль 2021 года концертов и матчей низших футбольных лиг Англии. Пресс-служба УЕФА отреагировала на эту информацию дежурным заявлением о том, что организация "находится на связи со всеми 12 городами-организаторами", не предоставив более конкретной информации. В Футбольной ассоциации Англии на запрос ТАСС тогда дали более развернутый ответ: "Все заинтересованные стороны в оргкомитете Лондона по-прежнему настроены провести матчи Евро-2020 в 2021 году. Мы продолжаем тесно сотрудничать с УЕФА в вопросе проведения турнира следующим летом". С того момента прошел почти месяц, однако правительственные гарантии со стороны англичан в УЕФА так и не были направлены. Несмотря на существующие сложности, вряд ли стоит сомневаться в том, что родоначальники футбола окажутся не у дел. Города хотят принять Евро, но гарантии есть не у всех Ситуация, сходная с лондонской, наблюдается еще в нескольких городах — организаторах чемпионата Европы. Они проделали многолетний путь по подготовке к турниру и успели подтвердить УЕФА намерение провести игры в новые сроки, но камнем преткновения стали правительственные гарантии. На данный момент они есть у Азербайджана (Баку), Дании (Копенгаген), Испании (Бильбао), Ирландии (Дублин), Румынии (Бухарест) и Шотландии (Глазго) и Нидерландов (Амстердам).

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Менее определенной выглядит ситуация в еще трех странах — Венгрии (Будапешт), Германии (Мюнхен) и Италии (Рим). Так, пресс-служба Венгерской футбольной федерации в середине апреля заявляла о том, что до конца месяца предоставит все необходимые гарантии, однако после указанного срока перестала давать полноценные комментарии и переадресовывала все вопросы в УЕФА. В конце того же месяца обер-бургомистр (мэр) Мюнхена Дитер Райтер заявил о том, что городской совет проголосовал за проведение матчей Евро в баварской столице, однако спустя почти полтора месяца после этого от властей Германии не последовало официального подтверждения слов градоначальника. Наиболее проблемным среди всех городов — организаторов турнира остается Рим, что и неудивительно, ведь Италия стала первым очагом распространения коронавируса в Европе. Несмотря на то что решение о возобновлении чемпионата страны уже принято, местный оргкомитет и национальная федерация футбола никак не комментируют степень готовности столицы к матчам предстоящего чемпионата Европы. Неудивительно, что на этом фоне западные СМИ присвоили Риму статус самого проблемного города — организатора Евро-2020.

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