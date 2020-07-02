Перезагрузка. Сезон "Формулы-1" стартует в укороченном формате из-за коронавируса

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Очередной сезон чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", который станет 71-м в истории, стартует в пятницу. Первый этап Гран-при состоится в австрийском Шпильберге. Сезон традиционно должен был стартовать в Мельбурне в начале марта. Все команды уже прибыли в Австралию, но этапу не суждено было состояться - виной тому коронавирус, который в тот момент уже активно распространялся по всему миру. Руководство "Формулы-1" до последнего момента обсуждало с местными властями возможность проведения гонки, но Гран-при Австралии отменили. Случилось это за несколько часов до старта первой свободной практики.

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Затем стала появляться информация о переносе последующих за Австралией этапов, позже она менялась на сообщения об отмене отдельных Гран-при - в 2020 году "королевских гонок" не будет в Монако, Азербайджане, Сингапуре, Японии, Нидерландах и Франции. На данный момент руководство "Формулы-1" опубликовало календарь восьми Гран-при сезона, которые пройдут без зрителей: по два этапа примут Шпильберг (3-5 июля и 10-12 июля) и британский Сильверстоун (31 июля - 2 августа и 7-9 августа), также гонки состоятся в Будапеште (17-19 июля), испанской Барселоне (14-16 августа), бельгийском Спа (28-30 августа) и итальянской Монце (4-6 сентября). В изначальной версии календаря планировалось провести рекордные 22 этапа, теперь же руководство "Формулы-1" рассчитывает организовать 15-18 гонок. Гран-при России в Сочи в изначальном календаре планировался на период с 25 по 27 сентября. Коронавирус повлиял на еще одно важное событие в "Формуле-1" - переход на новый технический регламент, который может существенно повлиять на расстановку сил в чемпионате. Планировалось внедрить новые правила уже со следующего сезона, но в связи с происходящими событиями было принято решение отложить переход до 2022 года. Таким образом, диспозиция сил в ближайшие два сезона, скорее всего, сохранится. "Мерседес" явный фаворит, а "Феррари" и "Ред Булл" попробуют сделать его путь к очередным титулам непростым. Вынужденную паузу гонщики провели по-разному. Кто-то решил сосредоточиться на поддержании физической формы и ежедневно занимался в домашних условиях, другие позволили себе немного расслабиться и отдохнуть, а некоторые участвовали в виртуальных гонках. Наиболее активными в этом направлении были монегаск Шарль Леклер ("Феррари") и британец Ландо Норрис ("Макларен"), которые гонялись не только в созданном руководством "Формулы-1" виртуальном чемпионате, но и в подобных мероприятиях других гоночных серий. Победителем же виртуального чемпионата "Формулы-1" стал британец Джордж Расселл из "Уильямса". Совершенно иначе пауза сложилась для шестикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса" - единственного афроамериканского пилота в "Формуле-1". После убийства полицейским темнокожего Джорджа Флойда в конце мая в США по всему миру стали проходить акции против расизма, движение получило название Black Lives Matter. Хэмилтон не стал оставаться в стороне и активно поддерживал движение постами в социальных сетях и личным присутствием на митинге против расизма в Лондоне. Команда британца также решила поддержать акцию, изменив цвета болидов и комбинезонов гонщиков в текущем сезоне на черный.

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Штурм рекордов Шумахера Однако это не должно негативно сказаться на выступлении Хэмилтона в сезоне, ведь он для него может стать особенным - британец, вероятно, побьет несколько исторических достижений, которые принадлежат легенде "Формулы-1" немцу Михаэлю Шумахеру. Первым должен пасть рекорд по количеству подиумов (Хэмилтон - 151, Шумахер - 155). В случае удачного выступления на этапах в Канаде или Венгрии британец сравняется с немцем по победам на одном Гран-при (по восемь). Не должно составить труда для Хэмилтона и новое достижения по финишам в топ-10 (216:226) и в очковой зоне (213:221). Из-за сокращения календаря, скорее всего, в этом году устоят рекорды Шумахера по количеству кругов лидирования (Хэмилтона - 4486, Шумахер - 5111) и пройденной дистанции в качестве лидера (22738 км против 24148 км). Также в нынешнем сезоне британец будет штурмовать два главных достижения "Формулы-1", принадлежащих Шумахеру. Речь идет о победах в Гран-при (84:91) и чемпионских титулах (6:7). Мешать Хэмилтону вершить историю будут все те же лица - партнер по команде финн Валттери Боттас, пилоты "Феррари" Леклер и немец Себастьян Феттель, а также лидер "Ред Булл" голландец Макс Ферстаппен. На предсезонных тестах, которые проходили еще зимой, "Ред Булл" выглядел немного предпочтительнее "Феррари". Информацию о переносе или отмене этапов в период ожидания старта сезона разбавили громкие трансферные новости на следующий год. Началось все с заявления "Феррари" о том, что команда решила не продлевать истекающий в конце года контракт с четырехкратным чемпионом мира Феттелем. Его место в итальянском коллективе займет испанец Карлос Сайнс - младший из "Макларена", а появившуюся вакансию в британской команде заберет австралиец Даниэль Риккьярдо из "Рено". Французская "конюшня" еще не объявляла имя пилота, который будет напарником Эстебана Окона в следующем сезоне, в числе претендентов значится и россиянин Сергей Сироткин, который в 2020 году будет выполнять роль резервного пилота. Будет интересно наблюдать за противостоянием в "Феррари" - сможет ли Феттель громко хлопнуть дверью и реабилитироваться за невзрачный прошлый сезон? Как выступят Сайнс и Риккьярдо, учитывая, что мыслями они уже наверняка в новых командах? Сможет ли таец Александер Албон сохранить место в "Ред Булл", зная о тяге руководства команды постоянно менять напарников Ферстаппена? Все это будет происходить в режиме высокой плотности календаря, поэтому времени на передышку фактически не будет.

Ни шагу назад Шестой сезон в "королевских гонках" начнет россиянин Даниил Квят, он остался в той же команде, которая с нынешнего сезона сменила название с "Торо Россо" на "Альфа Таури". Карьера уфимца в "Формуле-1" развивается по синусоиде. После уверенного дебюта в 2014 году в составе младшей команды "Ред Булл" он получил приглашение в старшую, там провел яркий сезон, завоевав первый в карьере подиум и опередив по итогам чемпионата именитого партнера Риккьярдо. Но уже в начале сезона 2016 года после неудачной гонки в Сочи он был отправлен обратно в "Торо Россо", где россиянин продолжил пике и довел дело разрыва контракта. 2018 год Квят провел в "Феррари" в качестве пилота по развитию, это пошло ему на пользу. В конце года он получил неожиданное приглашение от "Торо Россо" вернуться в команду - в распоряжении "Ред Булл" не было подходящей кандидатуры на место в младшей команде, поэтому они решили прибегнуть к помощи уже проверенного гонщика. Россиянин не стал вспоминать старые обиды и с радостью принял приглашение. Вторым шансом он воспользовался сполна - в сезоне-2019 гонщик принес команде первый за 11 лет подиум и выглядел достаточно уверенно, лишь в концовке чемпионата смазав это впечатление авариями. Стоит ожидать, что предстоящий сезон сложится для Квята удачно, а он как минимум попадет в сферу интересов одной из команд уровнем выше его нынешней. Но для этого ему необходимо не продолжать выжимать максимум из не самой быстрой машины, при этом не становясь виновником различного рода инцидентов на трассе. В случае провала карьера Квята в "Формуле-1", вероятно, окончательно завершится, так как третьего шанса ему уже никто не предоставит. "Конечно, было бы здорово стать напарником Ферстаппена. "Ред Булл" - отличная команда, которая работает на него. Макс силен психологически, но именно поэтому было бы интересно стать его напарником", - сказал Квят в интервью Racing News 365. Партнером Квята по "Альфа Таури" будет француз Пьер Гасли, который повторяет путь россиянина. Француз дебютировал в "Формуле-1" в 2017 году в "Торо Россо", где провел два сезона, после чего пошел на повышение в "Ред Булл". Там он задержался всего на 12 гонок и был сослан в младшую команду. Гасли провел концовку прошлого сезона достаточно сильно - на Гран-при Бразилии он стал вторым, улучшив результат Квята (третье место на Гран-при Германии).

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