"Лучше, чем ничего". ISU не стал отказываться от серии Гран-при по фигурному катанию

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Международный союз конькобежцев (ISU) официально объявил о том, что не станет отменять серию Гран-при в предстоящем сезоне, несмотря на угрозу пандемии коронавируса. Фигуристы будут соревноваться на шести этапах, один из которых пройдет в Москве. Лучшие спортсмены отправятся на финал серии в Пекин.

Из-за пандемии ISU был вынужден отменить чемпионат мира, который был запланирован на период с 16 по 22 марта в Монреале. Кроме этого, организация отменила этапы юниорского Гран-при, которые должны были пройти с конца августа по середину сентября в Канаде, Словакии, Венгрии и Японии. Также был отменен или перенесен ряд соревнований в середине сентября, включая известный турнир в Словакии "Мемориал Ондрея Непелы", который последние четыре года подряд выигрывали российские одиночники и танцевальные пары. Логично, что и этапы взрослых Гран-при также были под вопросом, на сайте ISU рядом с каждым из этапов стала пометка, обозначающая временное приостановление соревнований. Совет ISU по этому вопросу собирался в понедельник, однако официального решения принято не было. Утром во вторник агентство "Киодо" сообщило, что ISU решил сохранить этапы в календаре сезона-2020/21. Отмечалось, что в формате проведения соревнований были возможны изменения. Сообщение японского агентства подтвердилось вечером.

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Отмечается, что этапы, как и было запланировано, пройдут в шести городах: Лас-Вегас (США, 23-25 октября), Оттава (Канада, 30 октября - 1 ноября), Чунцине (Китай, 6-8 ноября), Гренобле (Франция, 13-15 ноября), Москве (20-22 ноября) и Осаке (Япония, 27-29 ноября). Финал Гран-при запланирован на 10-13 декабря в Пекине. Известно, что китайские власти ввели запрет на международные соревнования до конца 2020 года, за исключением тестовых к Олимпиаде-2022 и этапа в Чунцине. Возможность проведения финала в китайской столице и его сроки будет еще обсуждаться, тем более что следующее заседание совета ISU пройдет уже 28 августа. Немаловажным фактом является то, что каждый из этапов будет проведен в соответствии с законодательством принимающей его страны. Этапы будут проводиться как национальные соревнования. "Провести соревнования сегодня в том виде, что они проводились раньше, не представляется возможным, потому что часть спортсменов не сможет никуда выехать, и таких будет много, - рассказал ТАСС вице-президент ISU Александр Лакерник. - Поэтому, либо мы проводим старты так, либо не проводим ничего, выбор, как видите, небольшой. Если этап в какой-то из стран будет отменен, этапов будет меньше - мы рассматривали этот вопрос. Московский этап серии может принять тех спортсменов, что смогут приехать и имеют право участия в этапе серии". Контрольные прокаты в "Мегаспорте" Важным нововведением в условиях коронавируса будет разделение участников на три категории. Это спортсмены, живущие в стране, где будет проводиться этап; фигуристы, тренирующиеся в этой стране, а также те, кто получит разрешение приехать на соревнования. "Если мы готовы участвовать в соревнованиях, то необходимо принимать все те условия, которые выставит ISU", - сказала ТАСС тренер Тамара Москвина.

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Как подчеркнул Лакерник, общего зачета в серии Гран-при не будет. "Каждый будет участвовать в одном соревновании, а не двух, критерии выхода в финал пока не ясны, с этим будут определяться позже", - отметил он. Еще в заявлении ISU было сказано, что система оценок для квалификации на крупные международные турниры останется прежней. Но она может быть пересмотрена в октябре, если крупное количество необходимых для отбора соревнований будет отменено в связи пандемией. Несмотря на такие изменения и ограничения, решение ISU, как считают тренеры, можно только приветствовать. "Самое главное, что в этом деле поставлена точка, теперь спортсмены, тренеры смогут подстроиться под новые условия. Теперь уже более менее ясно, к чему готовиться. Что касается новых условий соревнований, то в них нужно еще вникнуть", - сказал двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков. Важно, что решение ISU позволяет фигуристам вернуть практику выступлений, отметила Татьяна Тарасова. "Это лучше, чем ничего. Еще есть время, три месяца люди будут тренироваться и знать, что первый этап Гран-при начинается тогда-то. Я считаю, что это неплохо для сегодняшней ситуации, когда нет вообще ничего", - сказала она.

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