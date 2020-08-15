"Все решения судьи были верными". "Спартак" победил "Ахмат", несмотря на отмененные голы

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. "Спартак" на "Открытие-Арене" со счетом 2:0 обыграл грозненский "Ахмат" в матче второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Благодаря этой победе красно-белые вышли на первое место в турнирной таблице чемпионата России. Игре в Москве предшествовало много разговоров о судействе, поскольку в первом туре "Спартак" в матче с "Сочи" упустил победу из-за ошибки арбитра встречи Василия Казарцева, который при счете 2:1 в пользу хозяев поля назначил в их ворота пенальти и счет стал ничейным. Спустя несколько дней экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (РФС) признала решение Казарцева и отвечавшего за систему видеоассистента рефери (VAR) Алексея Еськова ошибочным. До этого владелец "Спартака" Леонид Федун успел заявить о том, что команда снимется с чемпионата, и передумать. В связи с этим внимание к решениям бригады судей во главе с Евгением Турбиным было повышенным.

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"Спартак" отправил мяч в ворота соперника на 17-й минуте - отличился шведский нападающий Джордан Ларссон, но после вмешательства VAR взятие ворот было отменено, поскольку до удара по воротам "Ахмата" форвард подыграл себе рукой. На 33-й минуте в ворота грозненцев влетел еще один мяч, его отменили из-за того, что капитан красно-белых Георгий Джикия находился в офсайде. Несмотря на отмененные голы, владевшие инициативой москвичи после перерыва не сбавили и сумели конвертировать преимущество в голы того же Ларссона (51-я минута, с пенальти) и аргентинца Эсекьеля Понсе (69). Еще при счете 1:0 в пользу "Спартака" в составе "Ахмата" на 63-й минуте произошла вынужденная замена - хорватский защитник Зоран Нижич получил удар мячом по лицу, не смог продолжить игру и был заменен. Он не смог покинуть поле самостоятельно, его увезли на электрокаре. Как сообщили ТАСС в пресс-службе грозненцев, игрок чувствует себя нормально. На 77-й минуте гости остались в меньшинстве - защитник Максим Ненахов был удален с поля за вторую желтую карточку.

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После матча капитан "Спартака" Георгий Джикия обратился к журналистам с просьбой в дальнейшем не задавать ему и другим игрокам команды вопросов о судействе. "У Джордана была рука, я был в офсайде, точно знал это - когда [Александр] Соболев чиркнул, я уже видел, что был последним около штанги, - сказал он. - Я не то что бы принял решение [не говорить о судьях], договорились с ребятами, что не будет такого, что мы будем обсуждать судей. Хочется концентрироваться на своей игре, а не обсуждать что-то вне футбола. Очень много эмоций отнимает и в самой игре, и после нее, так спокойнее". "Спартак" проводил матч без главного тренера Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско не приехал вместе с командой на игру, что в условиях пандемии коронавируса вызвало у болельщиков вопросы. Глава департамента по коммуникациям "Спартака" Антон Фетисов перед матчем сообщил ТАСС о том, что немецкий специалист из-за плохого самочувствия остался в отеле. При этом он подчеркнул, что результат теста на коронавирус у тренера был отрицательным. В этот день вместо Тедеско командой с бровки руководил его ассистент Андреас Хинкель.

После игры генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов отметил, что клуб решил не рисковать здоровьем главного тренера. "Он с утра начал чувствовать себя не очень; в связи с тем, что такая ситуация в стране и мире, решили не рисковать, - сказал он. - Надеюсь, все будет хорошо. [Сроки возвращения Тедеско] будут зависеть от того, как он будет себя чувствовать". Комментируя исход встречи, Газизов отметил, что все решения судей в этот вечер были правильными. "Давления никакого не было, все решения судьи были верными, - подчеркнул гендиректор "Спартака". - Что касается первого отмененного гола, то видно, что была игра рукой, поэтому до решения понимал, что гол могут отменить. Думаю, видно, что команда меняется и не концентрируется на вещах, которые против команды. Характер есть, два незасчитанных гола показали, что мы дальше гнем свою линию".

Ассистент главного тренера "Спартака" Андреас Хинкель на послематчевой пресс-конференции также отметил важность того, что команда, несмотря на отмененные голы, продолжала гнуть свою линию, а также назвал победу над "Ахматом" заслуженной. "Мы планируем подготовку к игре все вместе, эта победа заслужена всем персоналом, всем тренерским штабом, - добавил специалист, комментируя отсутствие на тренерской скамейке Доменико Тедеско. - В целом игра удалась, но были отдельные индивидуальные ошибки". Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев в эфире канала "Матч премьер" признал, что соперник одержал заслуженную победу. "Ахмату" не хватило реализации моментов - их у наших нападающих было четыре. К сожалению, ничего не реализовали. После "Сочи" "Спартак" получил заслуженный пенальти, но Соболев в следующем эпизоде с [Андресом] Понсе положил руки на игрока". Волевая победа "Уфы" ценой травм Потерпев крупное поражение от "Краснодара" (0:3), "Уфа" неудачно начала матч в Туле против местного "Арсенала". Третий в списке лучших бомбардиров чемпионата России - 2019/20 Евгений Луценко открыл счет на 26-й минуте. Гости сравняли счет перед самым перерывом усилиями Вячеслава Кротова (45+1), а во втором тайме отличились еще дважды - голами отметились Артем Голубев (54) и Ловро Бизяк (63, с пенальти). Хозяева поля сумели сократить отставание в счете благодаря удару Кингса Кангва (77).

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Интрига во встрече держалась недолго - спустя восемь минут автор второго гола "Арсенала" был удален с поля за второе предупреждение. Уже в компенсированное ко второму тайму время туляки остались вдевятером из-за удаления Эванса Кангва. Благодаря этой победе "Уфа" вышла вперед в очном статистическом противостоянии с "Арсеналом". Теперь у команды из столицы Башкортостана пять побед, у их соперников - четыре, еще две игры завершились вничью. В предыдущий раз команды встречались в 30-м туре прошлого розыгрыша чемпионата России. Тогда игра завершилась со счетом 0:0. Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев в ответ на вопрос о том, что изменилось по сравнению с прошлой встречей с "Арсеналом", сказал: "Поменялось то, что много других игроков, тогда не довлел результат. А это новый чемпионат, эмоции, надо по-новому доказывать". Также специалист сообщил, что авторы голов Кротов и Бизяк получили повреждения - у первого подозрение на сотрясение мозга, а у второго - перелом ребра.

Главный тренер "Арсенала" Сергей Подпалый, в свою очередь, назвал поражение от "Уфы" обидным. "Получили необязательный гол в раздевалку после простой подачи, потом была провальная пятиминутка, получаем один гол; не сумели в обороне перестроиться, получили 11-метровый, к тому же потеряли двух игроков в следующей игре. Надо исправить ошибки, нельзя терять концентрацию. Нужно добавлять в единоборствах, будешь их проигрывать - будешь проигрывать игру", - сказал он. Первый гол "Химок" после возвращения в премьер-лигу Во втором по хронологии матче дня "Сочи" принимал "Химки". Игра завершилась со счетом 1:1. Счет во встрече открыл полузащитник гостей Александр Трошечкин (24). Для подмосковного клуба, который вернулся в РПЛ по итогам прошлого сезона, этот мяч стал первым в высшем дивизионе российского футбола с ноября 2009 года. Гости не смогли удержать победный счет - равенство восстановил эквадорский хавбек Кристиан Нобоа (63), забивший во втором матче подряд. В первом туре он также принес своей команде ничью, сравняв счет в концовке встречи со "Спартаком".

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Главный тренер "Химок" Дмитрий Гунько после игры посетовал на плохую реализацию моментов. "Игра получилась неровной, первый тайм мы сыграли, как планировали, провели неплохие атаки, создали моменты, вскрывали там, где хотели вскрыть, но, к сожалению, реализация во втором тайме подвела, - сказал он. - У нас были возможности для быстрых выходов - если бы забили, концовка была бы легче. В первом тайме мы встречали [соперника] высоко, как и планировали, разрушали атаки; во втором тайме соперник провел замены и достаточно широко растянул нас по флангам, что создавало сложности, мы не смогли отодвинуть давление от своих ворот". Капитан подмосковной команды Дмитрий Тихий после игры отметил, что победа была близка. "Мы ехали в Сочи за тремя очками. У соперника очень хорошая команда, но мы тем не менее настраивались именно на победу и, в принципе, были близки к ней. Забили хороший гол, долгое время вели в счете, имели еще неплохие моменты, но повторю, что у сочинцев в составе есть очень хорошие футболисты", - сказал он ТАСС, признав вместе с тем, что ничейный результат справедлив.

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов после матча отметил, что его команда сумела перевернуть ход игры благодаря заменам. "Мы видели, что многие игроки не полностью восстановились. Во втором тайме вышли более свежие ребята, которые и позволили нам перевернуть ход матча. У нас появилась вариативность, стали доводить атаки до логического завершения, готовили удары со средней дистанции, фланговые атаки, после которых могли увеличить счет", - сказал специалист. В субботу программа второго тура РПЛ завершится пятью матчами. В этот день состоятся игры "Динамо" - "Ротор" (начало - 15:30 мск), "Рубин" - "Урал" (15:30), ЦСКА - "Тамбов" (18:00), "Локомотив" - "Краснодар" (19:00) и "Ростов" - "Зенит" (20:00).