ЦСКА — первый, Тутберидзе уступает. Чем запомнились контрольные прокаты фигуристок-юниорок

Приятно удивила Майя Хромых. В короткой у нее — блюз с лишенной эроса лирикой и полярно кокетливым саундом I’ll Take Care Of You в интерпретации Бет Харт. Слово "кокетливый" подобрано во избежание эпитета "сексуальный", хотя в этом случае программа в столь дерзком и живом исполнении вполне может стать таковой через несколько лет. И в этом — главное открытие Хромых, которую ранее упрекали за излишнюю зажатость и не слишком яркое персоналити. Стоит сказать, что этот недуг — скованность в корпусе, плечевом поясе и боязнь лишний раз дать огня — пока не получилось победить окончательно, но тот шаг, который удалось совершить спортсменке и тренерам в этом направлении, уже сейчас способен принести дивиденды во второй оценке. С технической частью Майя справилась безошибочно, и в этом тоже можно найти небольшой повод для удивления, ведь она — самая рослая юниорка в сборной, а высоким фигуристкам прыжки даются особенно тяжело.

Но пока в группе Этери Георгиевны прикидывают перспективы на будущее, в настоящее ворвался ЦСКА. Причем сразу двумя группами — Елены Буяновой и Сергея Давыдова. Именно ученицы этих тренеров Елизавета Осокина и Софья Самоделкина могли бы стать победителями этих прокатов, если бы на них выставлялись оценки, причем каждая из них выигрывала чем-то своим. Осокина — исключительным, быть может, даже лучшим в этом году качеством и разнообразным стилем постановок короткой (прошлогодняя — That Man Каро Эмеральд) и произвольной (New World Symphony Дженнифер Томас) программ. Отдельно следует отметить креативный обыгрыш подготовки к прыжковым элементам, что положительно сказывается при выставлении GOE. Заход на прыжок в стиле буги-вуги — это определенно что-то новое, судьям точно должно понравиться. Кроме того, нельзя пройти мимо оригинальных вращений Елизаветы и ее чрезвычайной творческой универсальности, а по тому, как она прыгает уже сейчас, кажется, что никакого карантина и не было вовсе. Да, пока без четверных и тройного акселя, но что-то подсказывает, что у нее все еще впереди.

Две оставшиеся участницы прокатов Анна Фролова и Софья Муравьева также связаны с ЦСКА. Первая — напрямую, так как занимается у Давыдова, вторая — уже косвенно. До нынешнего лета она тренировалась под руководством Сергея Дмитриевича, теперь ее наставником является Плющенко. Фролова представила новую произвольную под композицию Эцио Боссо Out of the Room и прошлогоднюю короткую под саундтрек фильма "Матильда", однако оба выступления получились с ошибками. У Муравьевой обе программы новые: короткая — на песню Ne Me Quitte Pas в исполнении Селин Дион и произвольная — под Лунную сонату, однако помимо двух падений в "произволке" в глаза бросилась излишняя суетливость спортсменки, вызванная, вероятно, сильным волнением.

Владислав Жуков