ЦСКА — первый, Тутберидзе уступает. Чем запомнились контрольные прокаты фигуристок-юниорок

Непривычно видеть подобные расклады после многолетнего и безальтернативного доминирования школы Этери Тутберидзе в женской одиночке. Хотя на самом деле объяснение тому, что в этом году она уступила пальму первенства коллегам из ЦСКА, элементарно и не связано ни с какими категориями из разряда "сдала" или же "подвинули". Просто главное оружие Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) на Олимпийских играх 2022 года — Камила Валиева, тренирующаяся в "Хрустальном", — с этого сезона фактически досрочно переходит во взрослый уровень. Пока что это распространяется лишь на контрольные прокаты (Камила будет кататься в сентябре со взрослыми, юниорские смотры она пропустила), но после них ее, скорее всего, допустят и к этапам Кубка России среди мастеров спорта.

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Президент ФФККР Александр Горшков сообщил ТАСС, что подобный сценарий рассматривался только для Валиевой, и это, если отложить вопросы этического характера, очень дальновидный и верный со стратегической точки зрения шаг. Юниорская серия Гран-при отменена, что будет со второй частью сезона — неизвестно, а до Олимпиады остается всего два года. Весной Камила в интервью ТАСС рассказала, что нынешний сезон планировала посвятить обкатке программ с тройным акселем и вторым четверным прыжком в дополнении к тулупу — сальховом. Усложнения технической базы в ее случае можно рассматривать как еще одно подтверждение чемпионских амбиций, причем на сей раз губительное для конкуренток. Мало кто в состоянии ответить на тройные аксели и два вида четверных прыжков при компонентной поддержке, но есть одно "но": для обкатки обновок требуются боевые стрессовые условия, коими и призваны стать для 14-летней фигуристки взрослые национальные соревнования, конкуренция на которых едва ли не выше, чем на международных.

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Предполагалось, что Этери Георгиевна выставит четырех одиночниц, но буквально за несколько часов до представления коротких программ из-за болей в ноге снялась ее воспитанница Аделия Петросян. Помочь Тутберидзе в неофициальном соперничестве с конкурентами могла бы владеющая тройным акселем и четверным тулупом Софья Акатьева, но ей для преодоления возрастного ценза надо было родиться буквально на неделю раньше. В отсутствие Валиевой и других на женских прокатах в "Новогорске" группа Тутберидзе была представлена Дарьей Усачевой, Майей Хромых и тренером по прыжкам Сергеем Дудаковым, который выводил фигуристок на лед. Среди всех участниц Усачева и Хромых были самыми опытными — у обеих за плечами по одному целиковому юниорскому сезону, а у первой — еще и бронза с серебром на финале Гран-при и юниорском чемпионате мира соответственно. Впрочем, вряд ли можно сказать, что опыт хоть в какой-то мере помог им.

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Обе фигуристки представили по две новые программы — своеобразный манифест против тенденций этого сезона, в котором многие спортсмены из-за различных сложностей, вызванных пандемией, вынуждены оставлять постановки на второй год. Для Усачевой Тутберидзе и хореограф-постановщик Даниил Глейхенгауз выбрали хорошо знакомые спортсменке лирические темы. В короткой — идущая у Усачевой второй год "дисиз"-линия под один из саундтреков фильма "Мулен Руж" Fly Away в исполнении Николь Кидман. После прошлогодней Je suis malade (дословно — я больна. Пусть и по смысловому наполнению треки разные) лирико-драматическая постановка с намеком на трагичный финал — судя по всему, в одной из сцен Дарья показывает, как Сатин обнаруживает у себя признаки туберкулеза, — просто не могла стать откровением и раскрыть фигуристку для зрителей с новой стороны. Возможно, сама Усачева пока что до конца не чувствует себя в постановке или же просто не успела до конца восстановить тройные, но в "Новогорске" она ошибалась довольно часто. Единственным уверенным прыжковым элементом в короткой программе у нее был высокий и визуально очень легкий двойной аксель. Судя по тому, что он открывает обе постановки, команда Тутберидзе не теряет надежд превратить его в тройной.

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С произвольной программой все еще интереснее. Саундтреком к ней послужат песни из фильма "Ромео и Джульетта" — чрезвычайно популярной темы в этом году. Помимо всех остальных, выбравших ее в качестве музыкального сопровождения, под эти мелодии будет кататься Александра Трусова, весной перешедшая от Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Причем у Александры, как и у Дарьи, "Ромео и Джульетта" будет звучать в произвольной программе. Первый прилюдный прогон новой "произволки" у Усачевой получился значительно лучше, чем короткой, однако без падения в итоге не обошлось. Приятно удивила Майя Хромых. В короткой у нее — блюз с лишенной эроса лирикой и полярно кокетливым саундом I’ll Take Care Of You в интерпретации Бет Харт. Слово "кокетливый" подобрано во избежание эпитета "сексуальный", хотя в этом случае программа в столь дерзком и живом исполнении вполне может стать таковой через несколько лет. И в этом — главное открытие Хромых, которую ранее упрекали за излишнюю зажатость и не слишком яркое персоналити. Стоит сказать, что этот недуг — скованность в корпусе, плечевом поясе и боязнь лишний раз дать огня — пока не получилось победить окончательно, но тот шаг, который удалось совершить спортсменке и тренерам в этом направлении, уже сейчас способен принести дивиденды во второй оценке. С технической частью Майя справилась безошибочно, и в этом тоже можно найти небольшой повод для удивления, ведь она — самая рослая юниорка в сборной, а высоким фигуристкам прыжки даются особенно тяжело.

После игривого начала Хромых представила сильную произвольную программу на композицию Альфреда Шнитке из фильма "Сказка странствий". Причем сильную не только в эмоциональном плане, но и в техническом — первым же прыжком у нее стоял четверной сальхов, который она пыталась напрыгивать в конце прошлого сезона, и это единственная попытка выполнить квад на женских юниорских прокатах этого года. Пока что не получилось ни приземлить, ни докрутить (визуально недокрут составил не менее половины оборота). Кроме того, к падению на сальхове добавилось еще одно — на тройном лутце, не самый уверенный тройной риттбергер и натужные вращения, однако уже сейчас заметно, что эта постановка при безошибочном исполнении способна произвести мощное впечатление на судей и зрителей. Но пока в группе Этери Георгиевны прикидывают перспективы на будущее, в настоящее ворвался ЦСКА. Причем сразу двумя группами — Елены Буяновой и Сергея Давыдова. Именно ученицы этих тренеров Елизавета Осокина и Софья Самоделкина могли бы стать победителями этих прокатов, если бы на них выставлялись оценки, причем каждая из них выигрывала чем-то своим. Осокина — исключительным, быть может, даже лучшим в этом году качеством и разнообразным стилем постановок короткой (прошлогодняя — That Man Каро Эмеральд) и произвольной (New World Symphony Дженнифер Томас) программ. Отдельно следует отметить креативный обыгрыш подготовки к прыжковым элементам, что положительно сказывается при выставлении GOE. Заход на прыжок в стиле буги-вуги — это определенно что-то новое, судьям точно должно понравиться. Кроме того, нельзя пройти мимо оригинальных вращений Елизаветы и ее чрезвычайной творческой универсальности, а по тому, как она прыгает уже сейчас, кажется, что никакого карантина и не было вовсе. Да, пока без четверных и тройного акселя, но что-то подсказывает, что у нее все еще впереди.

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Что же до Самоделкиной, то приз за самую мощную технику, если бы он был, точно ушел бы ей. С тройными акселями фигуристка подружилась еще в прошлом сезоне и к прокатам в "Новогорске" смогла оперативно их восстановить. Спортсменка вместе со своим тренером решили не рисковать — вместо трех трикселей на две программы оставили два (один в каскаде с тройным тулупом), но зато каких! Не стала Самоделкина прыгать и недавно освоенный четверной сальхов, но от этого впечатление не сильно испортилось. Важнейшим итогом выступления Софьи можно считать значительную прибавку в качестве скольжения, что в свою очередь поможет при заходах на прыжки. Первые плоды этого можно было увидеть уже в "Новогорске" — от силового отталкивания на тройном риттбергере в короткой в голову сами собой лезут мысли: "А может, тут когда-нибудь будет четверной?" Возможно, в работе над второй оценкой помогают обе оставленные с прошлого сезона программы (короткая — под все тех же "Ромео и Джульетту", произвольная — под "Маскарад" Арама Хачатуряна) с небольшими корректировками в хореографии, однако в нынешних условиях это вряд ли можно считать чем-то зазорным. Тем более что, несмотря на серьезное техническое превосходство над сверстницами, расти во всем, что касается артистизма и презентации, ей еще есть куда.