Булинская Стена. Пять лет назад завершил карьеру чемпион ОИ-1992 Николай Хабибулин

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Ровно пять лет назад о завершении игровой карьеры объявил рекордсмен среди отечественных вратарей по количеству матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Николай Хабибулин. В настоящее время он является тренером вратарей молодежной сборной России. ТАСС вспоминает лучшие моменты карьеры и запоминающиеся истории, связанные с Хабибулиным.

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С именем Хабибулина связан один из мифов отечественного хоккея. На Олимпиаде 1992 года 19-летний спортсмен был третьим вратарем Объединенной команды после Михаила Шталенкова и Андрея Трефилова. Хабибулин ни разу не попал в заявку на игры турнира. Ранее в том же году Хабибулин в составе молодежной сборной СНГ выиграл золото чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет. Согласно правилам Международного олимпийского комитета (МОК), медали вручаются всем заявленным на турнир хоккеистам команды-призера, даже если этот игрок не провел на площадке ни одной секунды. Для тренеров же медалей не предусмотрено. После победы в финальном матче Олимпиады над командой Канады (3:1) 22 золотые медали были вручены хоккеистам, а 23-ю, которая предназначалась Хабибулину, якобы забрал себе главный тренер Виктор Тихонов. Однако, как говорил нападающий сборной Виталий Прохоров, Тихонов медаль у Хабибулина не отнимал. Главного тренера решил наградить лично президент МОК Хуан Антонио Самаранч, так как для Тихонова это была третья олимпийская золотая медаль подряд. Тем не менее, после этого случая бытовало мнение, что Хабибулин обиделся и устроил бойкот сборной. На самом деле это было не так, хотя в национальную команду лучший российский голкипер того времени приезжал всего дважды и провел за нее только восемь игр на крупных турнирах. Хабибулин приехал в сборную в качестве основного вратаря на Кубок мира 1996 года. На тот момент он был единственным российским голкипером, который считался первым номером в клубе НХЛ, выступая за "Финикс" (ныне "Аризона"). Однако роли основного Хабибулин лишился уже по ходу группового этапа. В стартовой встрече он пропустил пять шайб от канадцев (3:5), а в заключительной игре предварительного этапа был заменен после двух периодов на Андрея Трефилова, пропустив те же пять шайб от американцев. В четвертьфинале с финнами (5:0) и полуфинале с американцами (2:5) ворота россиян защищал уже Трефилов. Возвращение медали и легендарный матч с чехами на ОИ-2002 На Олимпиаду 1998 года Хабибулин не поехал. Отказались от участия на Играх в Нагано и многие другие звездные игроки, среди которых Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Александр Могильный, Сергей Зубов, Вячеслав Козлов. Осенью 1997 года Хабибулин убегал от президента Федерации хоккея России (ФХР) Александра Стеблина и главного тренера Владимира Юрзинова через черный ход. "Ко мне подошли и сказали, что он не хочет со мной общаться. Хабибулин убежал, через другой выход выскочил. Это было страшное время, когда от сборной некоторые бежали как от чумы", - сказал Юрзинов ТАСС.

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Хабибулин вернулся в сборную для участия на Олимпиаде 2002 года в Солт-Лейк-Сити, когда национальную команду возглавил Вячеслав Фетисов, сделавший ставку на игроков НХЛ. "Он не только смотрел игры регулярного сезона НХЛ, чего не могут сказать о себе нынешние руководители сборной, но и говорил с каждым кандидатом - персонально и неоднократно", - пояснил тогда свое решение Хабибулин. Благодаря Фетисову Хабибулину была возвращена золотая медаль Олимпиады 1992 года. Фетисов договорился с президентом Международной федерации хоккея (IIHF), членом МОК Рене Фазелем, для голкипера специально отчеканили 24-ю медаль и вручили перед Олимпиадой 2002 года. Хабибулин воспринял это как плохую примету, так как медалями награждают только по окончании Игр. Именно благодаря Хабибулину сборная России в последний раз за время участия в Олимпиадах игроков НХЛ (1998-2014) уехала с Игр с медалями. В четвертьфинальном матче против чехов (1:0) российский вратарь совершил ряд сумасшедших спасений, отразив 41 бросок по своим воротам. "Думаю, я бы поставил тот матч в топ-3 за всю карьеру и по игре, и по значимости, и по результату", - сказал Хабибулин ТАСС. Однако выиграть Олимпиаду российским хоккеистам не удалось. Команда Фетисова в полуфинале в напряженной борьбе уступила американцам со счетом 2:3. Россияне уступали с разницей в три гола после двух периодов, но в третьем сумели обрушить шквал атак на ворота хозяев и отыграть две шайбы. В матче за третье место сборная России победила белорусов со счетом 7:2 и завоевала бронзовые медали. Хабибулин после этого за сборную России не провел ни одного матча. Вратарь ни разу не сыграл на чемпионате мира, что лишило его возможности стать членом Тройного золотого клуба, в который входят хоккеисты, побеждавшие на Олимпиаде и чемпионате мира, а также выигравшие Кубок Стэнли. "Если посмотреть назад, то, наверное, в какой-то степени я жалею, что ни разу не съездил на чемпионат мира. Если честно, когда играешь целый сезон и полностью выкладываешься, то сил остается очень мало. Это довольно большая психологическая нагрузка, и у меня не было особого желания и драйва дальше продолжать сезон", - сказал Хабибулин ТАСС. Кубок Стэнли и почти 800 матчей в НХЛ После переезда в составе "Виннипега" из Канады в США за три сезона в "Финиксе" (1996-1999) Хабибулин сыграл 205 матчей в НХЛ. Больше провели только вратари сборной Канады Кертис Джозеф и Мартин Бродер. После сезона-1998/99 "Финикс" пытался сохранить Хабибулина, но российский вратарь, будучи лучшим игроком сезона в команде, потребовал более высокую зарплату, и стороны к компромиссу не пришли. Контракт с российским голкипером пытался подписать "Чикаго", где тренером вратарей тогда был Владислав Третьяк. Однако соглашение подписано не было.

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Сезон-1999/00 Хабибулин провел в клубе "Лонг Бич Айс Догс" в Интернациональной хоккейной лиге (ИХЛ), а в 2001 году подписал контракт с "Тампой". Хабибулин сходу стал основным голкипером команды, в которой шла перестройка. Спустя год клуб превратился из аутсайдера в одного из претендентов на Кубок Стэнли и в 2004 году впервые в истории завоевал трофей. В чемпионском плей-офф Хабибулин пропускал меньше двух шайб за игру и отражал 93,3% бросков по своим воротам. Однако приз самому ценному игроку плей-офф "Конн Смайт Трофи" достался не ему, а Брэду Ричардсу, забросившему семь победных шайб. При этом один из лидеров команды Мартен Сен-Луи после окончания сезона отметил именно игру Хабибулина. "Хабибулин - хребет команды. Я не хочу принижать заслуги Ричардса, он был неудержим в плей-офф, но без Хабибулина мы бы никогда не стали чемпионами", - говорил канадский хоккеист. Интересно, что свой второй Кубок Стэнли "Тампа" завоевала в нынешнем сезоне также с российским вратарем - Андреем Василевским. 26-летний Василевский превзошел несколько клубных рекордов Хабибулина, в том числе по количеству побед в одном розыгрыше плей-офф. "Здорово, что наш российский вратарь ставит рекорды. "Тампа", конечно, не относится к шестерке команд с богатейшими традициями, но все равно приятно, что он показывает такие результаты", - отметил Хабибулин. После чемпионского сезона "Тампы" в НХЛ наступил локаут. Хабибулин вместе с Ричардсом и другим партнером Венсаном Лекавалье провели сезон в казанском "Ак Барсе", который собрал звездную команду. Хабибулин неоднократно жаловался на условия в клубе и признавал, что атмосфера в коллективе была далека от рабочей. Голкипер винил в этом главного тренера команды Зинэтулу Билялетдинова, который, по его словам, "не знал, что делать с такими звездами". При этом Хабибулин подчеркивал, что не считает Билялетдинова слабым специалистом. "Ак Барс" сенсационно вылетел в первом раунде плей-офф. После чемпионства у Хабибулина истек контракт с "Тампой". Клуб сделал хорошее предложение российскому вратарю, но тот выбрал еще более выгодный контракт с "Чикаго", став самым высокооплачиваемым вратарем в лиге. Последнего большого успеха в карьере Хабибулин достиг в 2009 году, когда вместе с "Чикаго" вышел в финал Западной конференции. Однако по ходу серии голкипер получил травму, и "Чикаго" уступил "Детройту" в пяти матчах. Месяц тюрьмы, завершение карьеры, работа в ФХР По окончании сезона-2009/10 Хабибулин перешел в "Эдмонтон", и карьера российского вратаря пошла на спад. К тому же он нарушал спортивный режим. 8 февраля 2010 года Хабибулин был задержан полицией штата Аризона за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и превышение скорости. "Феррари" вратаря ехал со скоростью 70 миль в час на участке, где ограничение составляет 45 миль в час. В августе 2010 года суд штата признал хоккеиста виновным по всем пунктам обвинения и приговорил его к 30 дням тюремного заключения.

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