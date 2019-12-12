День оливье. Для кого 31 декабря в этом году будет выходным

Сделать 31 декабря выходным депутаты Госдумы предложили еще в конце ноября — в нижнюю палату внесли соответствующий законопроект, но в этом году рассмотреть его уже не успевают. Тем временем власти регионов самостоятельно находят возможность дать местным жителям дополнительный день на подготовку к празднику — в основном за счет переноса рабочего дня с 31 на 28 декабря

Сейчас за введение в том или ином виде выходного дня 31 декабря высказались власти 11 областей — Свердловской, Кировской, Томской, Орловской, Самарской, Псковской, Новосибирской, Воронежской, Ульяновской, Ленинградской, Владимирской, а также Ставрополья, Крыма и Карачаево-Черкесии. На основании общественного мнения В Свердловской, Псковской и Курганской областях, а также в Ставрополье главы регионов опросили граждан в своих аккаунтах в соцсети Instagram, в Воронежской области — в соцсети "Вконтакте". "Услышать мнение общественности и дать свои рекомендации — это уже сильно. Рекомендации нашего свердловского губернатора будут основаны на опросе — это важно", — говорит член Совета по правам человека, свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. По ее словам, основываясь на опросе населения, можно рекомендовать всем, включая коммерческие структуры, объявить день выходным, например, с переносом на 28 декабря. А решение относительно того, делать ли выходной для всех категорий сотрудников, должно приниматься только на основании изучения общественного мнения.

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В каждом из регионов решения властей имеют свои особенности. Там, где распоряжение уже подписано, а это Кировская, Томская, Псковская, Орловская, Курганская, Владимирская области, Карачаево-Черкесия и Республика Крым, оно касается только госслужащих или отдельных их категорий. Предприятиям при этом рекомендовано решить данный вопрос самостоятельно. В других регионах документы еще не подписаны. Адвокат, кандидат юридических наук Андрей Некрасов пояснил ТАСС, что устанавливать распоряжениями нерабочие или праздничные дни на уровне регионов можно, потому что трудовое законодательство находится в ведении как федеральном, так и региональном. "Это делается точечно. В одном регионе можно установить такие дни применительно к какой-то категории работников. А можно и для всех. Все зависит от формулировки распоряжения. Должно быть написано, что выходной нужно установить, а не рекомендовать. И далее уже пояснить, на какие категории это распространяется", — сказал Некрасов. Для работников предприятий, подчеркнул Некрасов, остается вариант договориться с работодателем, например, через профсоюзы. Выходной только для женщин В Орловской области губернатор Андрей Клычков первым среди губернаторов ЦФО вышел с инициативой сделать 31 декабря нерабочим, однако исключительно для женщин — сотрудниц областной администрации и подведомственных учреждений, отмечают в пресс-службе правительства региона. Коммерческие учреждения Клычков призвал последовать своему примеру. "Новому, 2020 году предшествуют рабочие дни. И это значит, что наши женщины будут вновь недосыпать, бегать по магазинам, стоять у плиты, стараясь успеть накрыть стол", — написал губернатор в своем аккаунте Instagram.

Обратили внимание на предновогодние хлопоты в Томской и Кировской областях, а также в Крыму — там 31 декабря будет выходным днем для всех сотрудников государственных учреждений, а коммерческие фирмы принять решение должны самостоятельно.

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"Новый год — самый долгожданный праздник, с неповторимой атмосферой домашнего уюта и ожидания чуда. Хозяйкам нужно приготовиться к встрече гостей, успеть накрыть праздничный стол, а мужчинам — помочь им в домашних хлопотах", — сказал ТАСС губернатор Кировской области Игорь Васильев. В Томской области, Крыму и Карачаево-Черкесии сделали 31 декабря выходным днем для госслужащих, перенеся рабочий день на субботу, 28 декабря. Председатель комитета по социальной политике и делам ветеранов Госсовета Республики Крым Сергей Богатыренко отметил, что распоряжение касается только госслужащих, а остальным предприятиям дана рекомендация. "По трудовому календарю 22 рабочих дня так и остается в декабре. Мне кажется, абсолютно справедливое решение. Руководители частных компаний могут работать по своим графикам. Почему все придерживаются рекомендаций? Потому что государственные органы не работают, банки не работают (в день, объявленный выходным в регионе — прим. ТАСС). Тогда и частники принимают решение тоже выходной переносить. Я считаю, что все возьмут эту рекомендацию за основу и ее выполнят", — сказал Богатыренко. В Ставропольском крае губернатор Владимир Владимиров провел голосование на своей странице в Instagram, чтобы узнать мнение жителей региона по поводу переноса выходного дня. Население поддержало идею губернатора. Опросы провели также в Курганской, Свердловской и Псковской областях. А во Владимирской области решение о переносе рабочего дня принято по просьбам жителей. Во всех этих случаях распоряжение коснулось только госслужащих или областных бюджетников.

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