"Калашников" обсуждает с Минобороны облик робота будущего

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Концерн "Калашников" (входит в Ростех) обсуждает с Минобороны РФ облик будущего роботизированного комплекса, который будет создан на основе опыта эксплуатации боевого робота "Соратник". Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор компании Алексей Криворучко.

"Пока еще решения нет, но мы понимаем, что, основываясь на опыте эксплуатации этой ["Соратника"] системы, будет сформулировано техническое задание для создания новых роботизированных комплексов. Мы к этой работе готовы и сейчас обсуждаем с Минобороны будущий облик такой машины", - сказал Криворучко.

Свой первый роботизированный комплекс "Соратник", созданный по заданию Минобороны РФ, "Калашников" показал в прошлом году. Он представляет собой бронированную гусеничную машину, оснащенную компьютерной системой управления, скрытой радиосвязью, средствами обнаружения и наблюдения, на которую может устанавливаться боевой модуль. Этот комплекс может работать в связке с другими автоматизированными боевыми единицами, включая беспилотные летательные аппараты Zala aero.