Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.08:
$ 59.14
€ 69.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Генштаб ВС РФ: провинция Алеппо полностью освобождена от террористов

Армия и ОПК
21 августа, 15:37 дата обновления: 21 августа, 16:13 UTC+3 МОСКВА 21, августа. /ТАСС

Всего от боевиков очищено 50 населенных пунктов и более 2,7 тыс. кв. км территории арабской республики, уточнил генерал-полковник Сергей Рудской

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Провинция Алеппо полностью освобождена от террористов, заявил в понедельник журналистам начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской.

"От террористов полностью освобождена провинция Алеппо", - сказал он.

По словам Рудского, за последний месяц правительственные войска при поддержке ВКС России добились серьезных успехов и нанесли существенное поражение крупной группировке запрещенной в РФ организации "Исламское государство" (ИГ) в центральной части Сирии. "Всего от боевиков очищено пятьдесят населенных пунктов и более 2,7 тысячи квадратных километров сирийской территории", - сказал он, говоря об освобождении провинции Алеппо.

Деблокирование Дейр-эз-Зора 

Рудской добавил, что группировка сирийских правительственных войск, действующая к востоку от Пальмиры, освободила стратегически важный населенный пункт Эс-Сухне и без остановок развивает наступление на Дейр-эз-Зор. "Главная цель - уничтожить последний оплот террористов в районе Дейр-Эз-Зора", - подчеркнул генерал.

Смотрите также

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

По его словам, армия Сирии продвигается в сторону города по трем направлениям. "В настоящее время сирийские правительственные войска при поддержке российских ВКС стремительно развивают наступление на Дейр-эз-Зор с трех направлений. Плацдарм вокруг этого города является последним оплотом террористов на сирийской земле", - сообщил Рудской.

Военачальник отметил, что именно к Дейр-эз-Зору боевики стягивают оставшиеся у них силы. "По нашим данным, в этот район переместились боевики из Мосула и большая часть наиболее боеспособных отрядов ИГИЛ (устаревшее название ИГ - прим. ТАСС) из Ракки, которой, несмотря на это, уже в течение трех месяцев не могут овладеть поддерживаемые Соединенными Штатами и их союзниками отряды так называемых "Сирийских демократических сил", - рассказал он.

По словам генерала, "с деблокированием Дейр-Эз-Зора завершится разгром основных сил самой одиозной террористической группировки ИГИЛ, замахнувшейся на создание так называемого "Халифата".

Также, отметил Рудской, сирийские правительственные силы продолжают наступление на юге страны вблизи города Абу-Кемаль у сирийско-иракской границы с целью выхода сирийской армии к реке Евфрат. 

Наступление на позиции ИГ в Ракке

Сирийская армия наступает на позиции ИГ в провинции Ракка с темпом более 30 км в сутки, сообщил Рудской. "Формирования ИГИЛ в этом районе полностью разгромлены. Сирийская армия наступает с темпом 30-40 и более километров в сутки", - сказал он.

Смотрите также

Главком ВКС России пообещал вернуть порядок в Сирию

СМИ: сирийская армия вернула под контроль важный переход на границе с Иорданией

Клинцевич считает действия ВКС РФ в Сирии образцом реальной борьбы с терроризмом

Генерал-полковник напомнил, что в ночь с 11 на 12 августа при поддержке российской авиации сирийская армия провела уникальную операцию по высадке тактического десанта в тылу игиловцев в районе населенного пункта Эль-Кдер в провинции Ракка. "Внезапность и стремительность действий десантировавшихся подразделений, а также эффективность огневого поражения, осуществлявшегося сирийской артиллерией и российскими ударными вертолетами Ка-52, обеспечили возможность быстрого выдвижения к Эль-Кдеру основных сил правительственных войск и овладение им без потерь", - сказал генерал.

Освобождение Акербата

Кроме того, по словам генерал-полковника, сирийские правительственные войска в ближайшее время освободят город Акербат. "В результате удара правительственных войск по сходящимся направлениям на Эс-Саванет окружена крупная группировка террористов ИГИЛ в районе города Акербат. Продолжаются наступательные действия по сжатию кольца окружения. В ближайшее время город Акербат будет освобожден. Создано еще одно кольцо окружения восточнее Итрии", - сказал Рудской.

По его словам, это удалось сделать благодаря стремительным наступательным действиям подразделений генерала Хасана Сухела при поддержке авиации ВКС России. "В результате действий сирийской армии освобождены города Эль-Ком, Бир-Кдем, нефтяное поле Манбиджа, продолжается наступление на Эт-Тейбе, создавая еще одно кольцо окружения", - отметил Рудской.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Боевые корабли ВМФ России
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Фото
17
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
19
Прямое попадание: под Воронежем прошел этап конкурса "Авиадартс"
22
Северный рубеж России: боевые корабли флота
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография посла РФ в США Анатолия Антонова
2
В Ростове-на-Дону пожар охватил 12 домов
3
Город остановился: крупный пожар парализовал движение в Ростове-на-Дону
4
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
5
В Литву прибыла первая партия сжиженного газа из США
6
Число жертв терактов в Каталонии увеличилось до 15
7
Участок трассы М-4 "Дон" станет платным с конца 2017 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама