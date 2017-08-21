Генштаб ВС РФ: провинция Алеппо полностью освобождена от террористов

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Провинция Алеппо полностью освобождена от террористов, заявил в понедельник журналистам начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской.

"От террористов полностью освобождена провинция Алеппо", - сказал он.

По словам Рудского, за последний месяц правительственные войска при поддержке ВКС России добились серьезных успехов и нанесли существенное поражение крупной группировке запрещенной в РФ организации "Исламское государство" (ИГ) в центральной части Сирии. "Всего от боевиков очищено пятьдесят населенных пунктов и более 2,7 тысячи квадратных километров сирийской территории", - сказал он, говоря об освобождении провинции Алеппо.

Деблокирование Дейр-эз-Зора

Рудской добавил, что группировка сирийских правительственных войск, действующая к востоку от Пальмиры, освободила стратегически важный населенный пункт Эс-Сухне и без остановок развивает наступление на Дейр-эз-Зор. "Главная цель - уничтожить последний оплот террористов в районе Дейр-Эз-Зора", - подчеркнул генерал.

По его словам, армия Сирии продвигается в сторону города по трем направлениям. "В настоящее время сирийские правительственные войска при поддержке российских ВКС стремительно развивают наступление на Дейр-эз-Зор с трех направлений. Плацдарм вокруг этого города является последним оплотом террористов на сирийской земле", - сообщил Рудской.

Военачальник отметил, что именно к Дейр-эз-Зору боевики стягивают оставшиеся у них силы. "По нашим данным, в этот район переместились боевики из Мосула и большая часть наиболее боеспособных отрядов ИГИЛ (устаревшее название ИГ - прим. ТАСС) из Ракки, которой, несмотря на это, уже в течение трех месяцев не могут овладеть поддерживаемые Соединенными Штатами и их союзниками отряды так называемых "Сирийских демократических сил", - рассказал он.

По словам генерала, "с деблокированием Дейр-Эз-Зора завершится разгром основных сил самой одиозной террористической группировки ИГИЛ, замахнувшейся на создание так называемого "Халифата".

Также, отметил Рудской, сирийские правительственные силы продолжают наступление на юге страны вблизи города Абу-Кемаль у сирийско-иракской границы с целью выхода сирийской армии к реке Евфрат.

Наступление на позиции ИГ в Ракке

Сирийская армия наступает на позиции ИГ в провинции Ракка с темпом более 30 км в сутки, сообщил Рудской. "Формирования ИГИЛ в этом районе полностью разгромлены. Сирийская армия наступает с темпом 30-40 и более километров в сутки", - сказал он.

Генерал-полковник напомнил, что в ночь с 11 на 12 августа при поддержке российской авиации сирийская армия провела уникальную операцию по высадке тактического десанта в тылу игиловцев в районе населенного пункта Эль-Кдер в провинции Ракка. "Внезапность и стремительность действий десантировавшихся подразделений, а также эффективность огневого поражения, осуществлявшегося сирийской артиллерией и российскими ударными вертолетами Ка-52, обеспечили возможность быстрого выдвижения к Эль-Кдеру основных сил правительственных войск и овладение им без потерь", - сказал генерал.

Освобождение Акербата

Кроме того, по словам генерал-полковника, сирийские правительственные войска в ближайшее время освободят город Акербат. "В результате удара правительственных войск по сходящимся направлениям на Эс-Саванет окружена крупная группировка террористов ИГИЛ в районе города Акербат. Продолжаются наступательные действия по сжатию кольца окружения. В ближайшее время город Акербат будет освобожден. Создано еще одно кольцо окружения восточнее Итрии", - сказал Рудской.

По его словам, это удалось сделать благодаря стремительным наступательным действиям подразделений генерала Хасана Сухела при поддержке авиации ВКС России. "В результате действий сирийской армии освобождены города Эль-Ком, Бир-Кдем, нефтяное поле Манбиджа, продолжается наступление на Эт-Тейбе, создавая еще одно кольцо окружения", - отметил Рудской.