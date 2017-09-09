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На Урале отметили День танкиста

Армия и ОПК
9 сентября, 17:19 UTC+3 НИЖНИЙ ТАГИЛ ТАГИЛ 9, сентября. /ТАСС

Праздничные мероприятия прошли на полигоне Старатель, а также на площади у ДК им. Окунева и Площади Славы в Нижнем Тагиле

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© Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сентября. /ТАСС/. День танкиста отметили в субботу на Урале. Нескольких тысяч жителей Свердловской области посетили полигон Старатель вблизи Нижнего Тагила, который стал основной площадкой праздничные мероприятия. Кроме полигона Старатель праздничные мероприятия прошли также в Нижнем Тагиле на площади у ДК им.Окунева и Площади Славы, передает корреспондент ТАСС.

В День танкиста вход на полигон Старатель был ограничен: туда пускали строго по пропускам и приглашениям. Среди гостей праздника, в основном, были семьи с детьми, курсанты и кадеты военных училищ. На полигоне для них выступила группа "Любэ", а военные показали мастерство в снайперской стрельбе и танковом биатлоне.

Непогода не помеха

В Нижнем Тагиле с утра шел ливень, однако он не стал помехой и неожиданностью для гостей праздника. Накануне Дня танкиста ГУ МЧС по Свердловской области распространило штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в ближайшие дни местами на Среднем Урале ожидаются сильные дожди, перемежающиеся с мокрым снегом, понижение температуры в ночное время местами до минус 5 градусов.

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Несмотря на непогоду, организаторы праздника не стали корректировать его сценарий. Открыл серию мероприятий кубок Урала по снайпингу. На территории полигона Старатель также была организована экспозиция военной техники. Среди экспонатов: самоходные установки, самолет Су-24, пушки, гаубицы-пушки. Также на Старателе был организован Музей СССР.

"Наш регион внес особый вклад в славную, героическую летопись отечественного танкостроения. С конвейеров уральских заводов сошло более половины советских танков, воевавших на полях сражений Великой Отечественной войны. В цехах "Уралвагонзавода" (УВЗ, научно-производственная корпорация) сейчас изготавливается бронетехника на платформе "Армата" - гордость современной российской армии", - отметил в своем приветствии врио губернатора Евгений Куйвашев.

Он добавил, что такие мероприятия, как День танкиста, воспитывают у молодежи любовь к Родине, уважение к защитникам Отечества, укрепляют связь между поколениями.

Ранее сообщалось, что глава Минпромторга Денис Мантуров предложил ежегодно отмечать День танкиста демонстрацией российской военной техники в Нижнем Тагиле и включить это мероприятие во все выставочные и событийные туристические календари России.

Исторические реконструкции

Подарок ко Дню танкиста свердловчанам преподнес музей военной техники Уральской горно-металлургической компании (УГМК, город Верхняя Пышма). Машины времен Великой Отечественной войны, которые экспонируются в музее, приняли участие в военно-патриотическом фестивале в Нижнем Тагиле.

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Так, например, танк Т-34-76, который ежегодно возглавляет колонну военной техники на праздновании Дня Победы в Верхней Пышме, поднялся на железнодорожную платформу самостоятельно. Особо выделялся из колонны раритетной военной техники бронеавтомобиль БА-6.

Эта машины принимала участие в гражданской войне в Испании, боях на Халкин-Голе, советско-финской и Великой Отечественной войнах. Помимо участия в исторической реконструкции, экспонаты УГМК вместе с современной техникой корпорации УВЗ были представлены гостям полигона Старатель в рамках экспозиции под открытым небом.

Больше всего уральцам понравилась историческая реконструкция, приуроченную к 75-летию Сталинградской битвы, переломившей ход Второй Мировой войны. Посмотреть реконструкцию на Старатель приехал мэр Волгограда Андрей Косолапов.

Во время реконструкции показали как танки, сошедшие с конвейера "Уральского танкового завода", отправлялись на фронт.

Также участники реконструкции воссоздали один из эпизодов битвы - подвиг капитана Сергея Павлова, который на подбитом танке отразил атаку 30 вражеских машин: подбил два танка, еще пять поджег и, тем самым, заставил остальных вернуться на исходные позиции. Всего в исторической реконструкции были задействованы 150 человек.

Свердловская железная дорога (СвЖД) оказала содействие в подготовке реконструкции к 75-летию Сталинградской битвы, во время которой, в частности, был воссоздан процесс погрузки бронетанковой техники на военный эшелон, отправляющийся на фронт. Для данного мероприятия СвЖД предоставила действующий паровоз серии Л ("Лебедянка") и вагон-теплушку.

Раритетный подвижной состав прибыл своим ходом из Перми на железнодорожную станцию Старатель.

Также на полигоне прошли показательные выступления парашютистов на точность приземления и танковый биатлон с участием трех машин Т-72Б3. Экипажи танков выполнили ряд упражнений: например, преодолели искусственные и естественные препятствия на трассе.

Сюрприз от Рогозина

В качестве почетного гостя на праздновании Дня танкиста присутствовал председатель правительства РФ Дмитрий Рогозин. Приехав на полигон Старатель, он сразу сделал неожиданное и приятное заявление для уральцев. Рогозин сообщил, что выставка вооружений Russian Arms Expo с 2018 года может быть возвращена в Нижний Тагил.

"День танкиста сегодня проходит без традиционной выставки, которая раньше проходила в Нижнем Тагиле. Но я считаю, что это не правильно, - сказал Рогозин. - Я думаю, что Нижний Тагил достоин того, чтобы выставка в этот город вернулась вместе с большой, серьезной международной программой. Я обещаю вам, друзья, что в следующем году здесь помимо танкового представления проведем специализированную выставку и крупную военно-промышленную конференцию".

Вице-премьер сообщил, что такое решение было принято.

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"Мы так решили и ошибку будем исправлять", - отметил он.

Два года назад, 9 сентября 2015 года, в Нижнем Тагиле открылась десятая юбилейная Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo. 24 марта 2017 года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил о переносе этого мероприятия в парк "Патриот" (Кубинка, Московская обл.). 15 июня 2017 года соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, утвердивший новое название: Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов "Российская выставка вооружения - 2017". С этого года мероприятие приурочено к международному военно-техническому форуму "Армия".

Врио губернатора Евгений Куйвашев поблагодарил Дмитрия Рогозина "за добрую новость для всех уральцев".

"Сегодняшний праздник - еще одна возможность сказать спасибо Нижнему Тагилу и тагильчанам за то, что сделали наши танки лучшими в мире. И сегодня наши танкостроители доказывают, что наше орудие - самое лучшее", - добавил Куйвашев.

Выставка "Урал-танк"

Рогозин подчеркнул, что с 2018 года также возобновит свою работу выставка "Урал-танк", на которой будет сделан акцент и на гражданскую технику. Он отметил, что эта экспозиция будет демонстрировать, что может сделать военный завод для гражданской промышленности, для гражданского потребления, расширения "плеча" России в том числе на таких перспективных территориях, как Арктическая зона.

Вице-премьер отметил, что на полях "Урал-танка" будут проводиться серьезные промышленные конференции. Он добавил, что для этого в Нижнем Тагиле есть все необходимые условия. По его словам, одновременно будут проводиться мероприятия по линии военно-технического сотрудничества в рамках ОДКБ.

Сама же выставка в военной ее части, отметил Рогозин, будет рассказывать о наиболее перспективных направлениях в развитии бронетехники, а также о сопутствующих системах, в том числе об оптических, комплексах, обеспечивающих взаимодействие наземных и беспилотных машин, и других новинках российского оборонно-промышленного комплекса.

Полигон Старатель находится в Свердловской области вблизи города Нижний Тагил, где сосредоточено основное производство танков в России. На нем с 1999 года по 2015 год было проведено 25 выставок национального и международного уровня, в том числе десять международных выставок вооружения, военной техники и боеприпасов "Российская выставка вооружения. Нижний Тагил".

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