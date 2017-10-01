Осенний призыв начинается в российской армии

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Осенний призыв в армию начинается в российских Вооруженных силах - в войска, воинские формирования и другие органы в соответствии с указом президента РФ будет направлено 134 тыс. молодых людей. Сокращение числа призывников в этот раз по сравнению с призывами последних лет связано с увеличением числа военнослужащих по контракту.

Как отметил первый заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский, в осенний призыв этого года "впервые количество граждан, призываемых на военную службу, сокращено на десятки тысяч человек по сравнению с аналогичным призывом осени 2016 года". "Существенное сокращение произошло в результате комплектования должностей рядового и сержантского состава военнослужащими, проходящими военную службу по контракту", - заявил генерал.

В осеннюю призывную кампанию прошлого года на службу было направлено 152 тыс. человек, в весенний призыв того же года было набрано 147 тыс. Весной этого года в войска и другие органы было направлено 142 тыс. человек, что было меньше устоявшихся в последние годы показателей набора - около 150 тыс.

По данным на осень прошлого года, число контрактников в российской армии составляло 350 тыс. человек.

Из призываемых 134 тыс. более 15 тыс. получили подготовку по военно-учетным специальностям в образовательных организациях ДОСААФ России и среднего профессионального образования. В этот призыв продолжится комплектование научных и спортивных рот. Сейчас в Вооруженных силах действуют 12 научных рот, в них служат 648 человек, в четырех спортивных ротах проходят службу 381 человек.

Перед отправкой в войска все призывники переоденутся в повседневную форму: для ВМФ - черного цвета, для ВКС и ВДВ - синего, для остальных видов и родов войск - защитного цвета. Призывников и увольняемых военных будут перевозить железнодорожным, автомобильным, авиационным или морским транспортом. В воинские части, дислоцированные в Камчатском крае и Сахалинской области, доставка будет осуществляться с использованием самолетов военно-транспортной и гражданской авиации, а также морским транспортом. На весь путь следования призывники будут обеспечены рационами питания.