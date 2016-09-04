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Лидеры G20 обсудят в Ханчжоу проблемы глобальной экономики и вопросы устойчивого развития

Экономика и бизнес
4 сентября, 0:08 UTC+3 ХАНЧЖОУ /Корр. ТАСС, Роман Баландин
Как ранее заявлял МИД КНР, проведение встречи "Большой двадцатки" станет для Китая важнейшим внешнеполитическим событием года
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©  EPA/WANG ZHAO

ХАНЧЖОУ /Китай/, 4 сентября. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Лидеры G20 обсудят проблемы мировой экономики и рассмотрят меры по обеспечению устойчивого глобального роста на 11-м саммите "двадцатки" в восточном китайском городе Ханчжоу (административный центр провинции Чжэцзян).

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Как ранее заявлял МИД КНР, проведение встречи "Большой двадцатки" станет для Китая важнейшим внешнеполитическим событием года.

Необходимо отдать должное принимающей стороне - китайцы любят, гордятся и умеют проводить крупные международные мероприятия - в их "копилке" уже есть Олимпийские игры, саммиты АТЭС, ШОС, БРИКС и другие подобные встречи. Примечательно, что Пекин, формируя повестку дня, программу мероприятий, а также списки гостей, достаточно эффективно использует международные площадки для укрепления не только своего авторитета и влияния на мировой арене, но и для продвижения своих глобальных экономических и политических интересов.

Экономическая повестка

Спустя восемь лет после мирового финансового кризиса, глобальная экономика и торговля так и не продемонстрировали явных признаков восстановления прежних темпов роста.

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Именно по этой причине КНР в качестве организатора саммита поставила на первое место координацию действий в сфере мировой торговли и инвестиций.

По инициативе Китая, лидеры G20 в этом году сконцентрируют свое внимание на вопросах инновационного роста, повышения эффективности механизмов управления глобальной экономикой и финансовой системой, стимулировании международной торговли и инвестиций, а также всеобъемлющем и взаимосвязанном развитии. Кроме того, участники саммита обсудят сотрудничество в сфере торговли и инвестиций, развития людских ресурсов, продовольственной безопасности, инфраструктуры и других сферах.

Ожидается, что в ходе саммита его участники сформулируют программу G20 по инновационному росту, а также разработают план имплементации Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года.

Непрофильные темы

Несмотря на то, что G20 первоначально создавалась для обсуждения экономических вопросов, в ходе своих встреч участники саммита также уделят внимание "непрофильным" пунктам повестки дня.

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В частности, главы государств в ходе своих дискуссий затронут многочисленные вызовы и угрозы, которые негативно сказываются на мировой финансово- экономической системе и глобальной экономике: нестабильность в ряде регионов мира, международный терроризм, изменение климата и другие.

В частности, ожидается, что форум предложит странам- участницам усилить сотрудничество в области борьбы с финансированием терроризма. Для этого он выработает и даст соответствующие рекомендации организациям финансового и контртеррористического профиля, прежде всего ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. - Прим. ТАСС).

Как ранее сообщалось в китайских СМИ, главы государств также обсудят пути сотрудничества в сфере противодействия коррупции, принятие мер для скорейшей ратификации их странами и начала выполнения условий Парижского соглашения по климату.

Расширенный состав

Нынешний саммит станет рекордным по количеству развивающихся стран, принимающих в нем участие.

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Согласно ранее опубликованным данным, кроме глав стран G20 и важнейших международных организаций, для расширения формата "двадцатки" и усиления координации с другими международными форматами на правах хозяина Пекин также пригласил и не входящие в G20 государства; среди них, например, Казахстан, Египет и Испания. В числе гостей также представители стран, занимающих в настоящее время посты председателей в различных международных организациях и форумах, в том числе Лаос (текущий председатель АСЕАН) и Чад (Африканский союз).

Ожидается, что по инициативе китайской стороны лидеры стран "двадцатки" уделят внимание вопросам реформирования международных организаций с тем, чтобы расширить в них право голоса развивающихся стран и усилить их роль в принятии решений в этих институтах. Как ожидается, отдельная дискуссия развернется по преобразованиям в Международном валютном фонде.

Хозяин саммита

Как сообщили организаторы, в ходе встречи "двадцатки" председатель КНР, генеральный секретарь ЦК Компартии Китая Си Цзиньпин примет участие более чем в десяти мероприятиях и пяти профильных заседаниях на высшем уровне. Кроме того, он проведет ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами, в том числе с президентом России Владимиром Путиным.

Перед открытием саммита состоится ставшая уже традиционной неформальная встреча глав стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). В ходе нее лидеры этого объединения "сверят часы" и выработают общую позицию по повестке G20 для координации своих действий.

Как ожидается, после завершения работы "двадцатки" Си Цзиньпин встретится с журналистами и сообщит об основных итогах саммита.

На небе есть рай, на земле - Ханчжоу

Новым явлением последних лет стало то, что власти Поднебесной начали активно приглашать высоких иностранных гостей на периферию.

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На смену Пекину, Шанхаю и Гонконгу пришло молодое поколение развивающихся мегаполисов. Например, недавняя встреча глав правительств стран-участниц ШОС прошла в Чжэнчжоу (административный центр провинции Хэнань), где в ходе своей политической карьеры несколько лет проработал премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. Следуя этой тенденции, власти Китая решили провести нынешний саммит G20 в перспективном Ханчжоу.

Город является одной из восьми древних столиц Поднебесной. В Китае он особенно славится своими чайными плантациями, шелком, а также живописными видами и достопримечательностями - самая известная из которых озеро Сиху (буквальный перевод "Западное озеро"). Своеобразным отражением необычайной красоты города стала китайская поговорка: "На небе есть рай, а на земле - Сучжоу (город в 80 км от Шанхая) и Ханчжоу".

Как известно, председатель КНР Си Цзиньпин также, вероятно, испытывает к Ханчжоу теплые чувства: он работал здесь с 2002 по 2007 годы в партийном комитете и Собрании народных представителей (законодательный орган) провинции Чжэцзян.

Усиленные меры безопасности

"Над Ханчжоу - голубое небо!" - именно так гласит один из девизов саммита. Предприятия города, который является одним из самых центров высокотехнологической промышленности, отпустили рабочих во внеплановый отпуск с 26 августа по 6 сентября, чтобы обеспечить благоприятную экологическую обстановку.

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Большинство магазинов и заведений закрыты, а на пустынных улицах 9-миллионного города теперь редко можно встретить случайных прохожих. Для удобства участников саммита и журналистов в местах проведения мероприятий действует специальная Wi-Fi сеть, посредством которой они могут беспрепятственно пользоваться Google, Facebook, Twitter и другими интернет-ресурсами, доступ к которым в континентальном Китае заблокирован.

Из-за беспрецедентных мер безопасности, принятых в преддверии саммита, при передвижении по Ханчжоу складывается впечатление, что мегаполис буквально замер в ожидании высокопоставленных гостей. Из соседних регионов в город направлены спецподразделения полиции, обладающие немалым опытом обеспечения безопасности на международных мероприятиях.

Органы правопорядка уже работают в усиленном режиме: на перекрестках развернуты дополнительные полицейские посты, стражи порядка патрулируют улицы. Движение по ряду важных транспортных артерий мегаполиса перекрыто, а районы проведения официальных мероприятий оцеплены силами безопасности.

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