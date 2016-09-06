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Министр экономики Японии выступил за укрепление экономического сотрудничества с РФ

Экономика и бизнес
6 сентября, 8:21 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев
6 мая на встрече в Сочи Абэ предложил президенту РФ Владимиру Путину план сотрудничества из восьми пунктов
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ТОКИО, 6 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Япония считает необходимым укреплять взаимодействие с Россией в сфере экономики. Об этом на пресс-конференции заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, назначенный недавно на новый пост министра, ответственного за развитие экономического сотрудничества с РФ.

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"Я хочу быстро продвигать взаимодействие в этой сфере, обозначив приоритетные направления", - сказал он.

1 сентября, за день до визита во Владивосток на Восточный экономический форум, премьер-министр Японии Синдзо Абэ утвердил создание в правительстве нового министерского поста "по экономическим взаимоотношениям с Россией" и назначил на него Сэко. "Я специально решил создать новый пост и назначить министра, который должен отвечать за российско-японское экономическое сотрудничество", - сказал Абэ. "Он будет работать полностью для России, для развития экономического сотрудничества с РФ. Таким образом я хочу добиться значительного и наглядного результата", - подчеркнул он.

6 мая на встрече в Сочи Абэ предложил президенту РФ Владимиру Путину план сотрудничества из восьми пунктов. Он подразумевает, в том числе, развитие малого и среднего бизнеса. На встрече во Владивостоке, как сообщили ТАСС в МИД Японии, премьер подробно затронул тему реализации этого плана, отметив, что по каждому из пунктов будет вестись конкретная работа.

На Восточном экономическом форуме Хиросигэ Сэко и министр экономического развития России Алексей Улюкаев также подписали меморандум о создании платформы по сотрудничеству в сфере малого и среднего предпринимательства.

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