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Austrian Airlines запретила пассажирам использовать Samsung Galaxy Note 7 во время полета

Экономика и бизнес
16 сентября, 15:31 UTC+3 ВЕНА /Корр. ТАСС, Дмитрий Валеев
С момента начала продаж смартфона в мире было зарегистрировано несколько случаев взрывов батарей этих аппаратов, приводивших к пожарам
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© AP Photo/Matthias Schrader

ВЕНА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Авиакомпания Austrian Airlines запретила пассажирам использовать и заряжать смартфоны Samsung Galaxy Note 7 на борту своих самолетов. Ограничения связаны с недавними сообщениями компании Samsung Electronics об отзыве этих смартфонов из-за случаев возгорания устройств.

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В авиакомпании отметили, что перед полетом экипаж будет уведомлять пассажиров о необходимости не включать телефоны этой модели на протяжении всего полета. "Пассажиры, разумеется, могут брать на борт эти мобильные телефоны, но их использование и зарядка на борту запрещена по соображениям безопасности", - приводит австрийское агентство APA слова представителя авиаперевозчика. Данные меры безопасности, касающиеся в первую очередь международных полетов, были приняты по согласованию с авиационными властями страны.

Начало продаж смартфонов Samsung Galaxy Note 7 в Австрии было запланировано на 9 сентября, но они так не поступили на прилавки магазинов. Южнокорейская компания Samsung Electronics 2 сентября объявила о решении приостановить продажи этих смартфонов после нескольких случаев возгорания их аккумуляторов. С момента начала продаж в августе в мире было зарегистрировано несколько случаев взрывов батарей этих аппаратов, приводивших к пожарам.

Ранее в пятницу агентство Reuters сообщило, что Samsung Electronics возобновит продажу Samsung Galaxy Note 7 в Южной Корее с 28 сентября.

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