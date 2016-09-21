Шувалов: изменения в налоговой системе должны быть комплексными

МОСКВА, 21 сентября /ТАСС/. Изменения в налоговой системе должны быть комплексными, нецелесообразно принимать решения по отдельным налогам, не рассматривая взаимосвязи во всей налоговой системе страны. Об этом телеканалу РБК-ТВ заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

Ранее в СМИ появились сообщения о различных предложениях Минфина по изменению налоговой системы с 2017 года, в том числе увеличении НДС, НДПИ на газ и на нефть, а также перераспределении доходов от налога на прибыль между регионами, снятии лимита по зарплате с взносов в Пенсионный фонд и так далее.

"В целом, чтобы у законопослушных граждан и предприятий была в совокупности решений налоговая картина, то есть налоговый режим: либо для отдельных лиц, уплачивающих НДФЛ, то есть подоходный налог; либо для юридических лиц - они должны весь налоговый режим принимать в совокупности. Поэтому самое вредное - это выдергивать вопросы и проводить какие-то решения. Налоговая система - это очень чувствительная система, здесь нужно сначала все продумать, а потом предложить комплексное решение. Это должно быть решение и правительства, и государства", - сказал Шувалов.