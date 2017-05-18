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СМИ: богатейшие люди мира потеряли $35 млрд из-за скандалов вокруг администрации Трампа

Экономика и бизнес
18 мая, 7:53 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

По оценке Bloomberg, Билл Гейтс лишился примерно $1 млрд, Джеффри Безос обеднел на $1,7 млрд, а больше всех потерял Марк Цукерберг - $2 млрд

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© AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

НЬЮ-ЙОРК, 18 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Суммарное состояние 500 наиболее богатых людей мира сократилось примерно на $35 млрд вследствие обвала на фондовых рынках США и ряда других стран, произошедшего в среду в свете скандалов вокруг администрации американского президента Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют последние изменения в соответствующем рейтинге, составляемом агентством Bloomberg.

Самый состоятельный человек на планете Билл Гейтс лишился примерно $1 млрд, так как более, чем на 2% подешевели акции компании Microsoft, занимающейся разработкой программного обеспечения. На счету Гейтса, по последним оценкам Bloomberg, порядка $86,6 млрд.

Американский предприниматель Джеффри Безос, возглавляющий компанию Amazon, которой принадлежит одноименный интернет-магазин, обеднел на $1,7 млрд. Причиной этого стало то, что ценные бумаги Amazon подешевели на 2,2%. Суммарная стоимость принадлежащих Безосу активов сократилась до $81,9 млрд.

Основатель испанского текстильного концерна Inditex и торговой марки Zara Амансио Ортега потерял $355 млн. Его состояние уменьшилось до $83,2 млрд. Несмотря на это Ортега поднялся в списке богатейших людей планеты на второе место, опередив Безоса.

Один из создателей американской компании Facebook Марк Цукерберг обеднел на $2 млрд. Акции Facebook упали в цене на 3,3%, а состояние Цукерберга сократилось до $62,3 млрд.

По последним оценкам Bloomberg, суммарное состояние 500 богатейших людей мира равняет примерно $4,9 трлн.

Политические скандалы и обвал котировок

Как отмечает Bloomberg, причиной обвала на фондовых торгах в США и ряде других стран стали опасения по поводу того, что политические скандалы в Вашингтоне могут негативным образом сказаться на американской экономике.

В понедельник газета The Washington Post выступила с утверждением, что Трамп мог поделиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком секретной информацией о террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ) во время встречи в Белом доме на прошлой неделе. Во вторник газета The New York Times сообщила, что Трамп перед увольнением директора ФБР Джеймса Коми просил его прекратить расследование в отношении своего бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна.

Обе публикации произвели в США эффект разорвавшихся бомб и послужили поводом для утверждений, что президентский срок Трампа может завершиться раньше положенного. В частности, некоторые законодатели-демократы в Конгрессе США заговорили о возможности импичмента.

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