"Известия": разработчиков браузеров обяжут внедрять российские средства шифрования данных

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Межведомственная комиссия Минкомсвязи РФ предложила обязать разработчиков браузеров поддерживать российские сертификаты безопасности. Об этом пишет газета "Известия", которая ознакомилась с проектом госпрограммы "Цифровая экономика", подготовленным ведомством.
Согласно документу, к 2021 году большинство участников информационного взаимодействия в цифровой экономике будут использовать отечественные средства шифрования.
"Школы шифрования в мире, по сути, две - Россия и США, плюс Китай сейчас занялся этим вопросом. Наши алгоритмы очень надежны, они одобрены специальным комитетом Международной организации по стандартизации (ISO). Но крупнейшие мировые IT-корпорации не хотят их встраивать в свои браузеры. Госпрограммой мы поставили такую задачу", - сказал изданию Илья Массух, президент Фонда информационной демократии и глава рабочей группы, отвечающей за раздел "Информационная безопасность".
Он отметил, что сейчас при безопасном соединении в интернете используются лишь американские сертификаты безопасности, а в случае санкций против России владельцы сертификатов смогут их отозвать. "Если, например, отзовут сертификат, который использует сайт госуслуг, то персональные данные граждан окажутся под угрозой", - заявил собеседник издания.
Ранее сообщалось, что Минкомсвязь России подготовила проект программы "Цифровая экономика РФ", согласно которой страна к 2025 году должна будет достичь ряда показателей, существенно улучшающих качество жизни населения, а также обрести цифровой суверенитет. Программа охватывает восемь направлений развития: госрегулирование, информационная инфраструктура, исследования и разработки, кадры и образование, информационная безопасность, государственное управление, "умный город" и цифровое здравоохранение.