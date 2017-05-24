Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.05:
$ 56.56
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Известия": разработчиков браузеров обяжут внедрять российские средства шифрования данных

Экономика и бизнес
24 мая, 4:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

К 2021 году большинство участников информационного взаимодействия в цифровой экономике будут использовать отечественные средства шифрования

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Межведомственная комиссия Минкомсвязи РФ предложила обязать разработчиков браузеров поддерживать российские сертификаты безопасности. Об этом пишет газета "Известия", которая ознакомилась с проектом госпрограммы "Цифровая экономика", подготовленным ведомством.

Смотрите также

"Уйти от бумаги": участники КЭФ о цифровой экономике

Согласно документу, к 2021 году большинство участников информационного взаимодействия в цифровой экономике будут использовать отечественные средства шифрования.

"Школы шифрования в мире, по сути, две - Россия и США, плюс Китай сейчас занялся этим вопросом. Наши алгоритмы очень надежны, они одобрены специальным комитетом Международной организации по стандартизации (ISO). Но крупнейшие мировые IT-корпорации не хотят их встраивать в свои браузеры. Госпрограммой мы поставили такую задачу", - сказал изданию Илья Массух, президент Фонда информационной демократии и глава рабочей группы, отвечающей за раздел "Информационная безопасность".

Он отметил, что сейчас при безопасном соединении в интернете используются лишь американские сертификаты безопасности, а в случае санкций против России владельцы сертификатов смогут их отозвать. "Если, например, отзовут сертификат, который использует сайт госуслуг, то персональные данные граждан окажутся под угрозой", - заявил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что Минкомсвязь России подготовила проект программы "Цифровая экономика РФ", согласно которой страна к 2025 году должна будет достичь ряда показателей, существенно улучшающих качество жизни населения, а также обрести цифровой суверенитет. Программа охватывает восемь направлений развития: госрегулирование, информационная инфраструктура, исследования и разработки, кадры и образование, информационная безопасность, государственное управление, "умный город" и цифровое здравоохранение.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Фото
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфоном
2
Встреча Путина с президентом Филиппин перенесена на 23 мая
3
Доходы губернатора Алтайского края снизились почти на 20%
4
МИД РФ: удар США 18 мая был нанесен не по сирийским правительственным войскам
5
Прощальный концерт Aerosmith в Москве завершился песней в поддержку Манчестера
6
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
7
Расследование теракта на стадионе в Манчестере. Хроника событий
Темы дня
Загрузка...
Реклама