АФК "Система" предложила "Роснефти" привлечь независимого аудитора из "большой четверки"

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Основой мирового соглашения АФК "Система" и "Роснефти" могло бы стать привлечение независимого аудитора из "большой четверки" аудиторов.
Это следует из заявления официального представителя АФК "Система" Сергея Копытова.
"Убытки, о которых говорят истцы, не подтверждаются ни ростом капитализации "Башнефти", ни ростом ее чистой прибыли. Именно поэтому наше предложение заключается в том, чтобы привлечь независимого аудитора (компанию из "большой четверки)", - сказал ТАСС Копытов.
По его словам, привлечение независимого аудитора позволит "достоверно и беспристрастно определить наличие каких-либо убытков". "Как раз такой подход мог бы стать основой для мирового соглашения. Предложение по-прежнему в силе", - добавил он.
Ранее во вторник глава "Роснефти" Игорь Сечин говорил, что "Роснефть" до сих пор не получила от АФК "Система" конкретных предложений по урегулированию судебного спора на 170,6 млрд рублей.
В начале мая "Роснефть" и подконтрольная ей "Башнефть" подали в Арбитражный суд Башкортостана иск с требованием взыскать с АФК "Система" и ее дочерней компании "Система-Инвест" 106,6 млрд рублей убытков, причиненных "Башнефти" в результате ее реорганизации в 2014 году. Впоследствии сумму претензий истцы увеличили до 170,6 млрд рублей с учетом курсовых разниц. К иску также присоединилась Башкирия, владеющая 25% плюс одна акция "Башнефти". АФК "Система" не согласна с предъявляемыми претензиями и считает их необоснованными.
22 июня "Система" предложила "Роснефти" урегулировать спор вне суда, однако в "Роснефти" посчитали, что конкретных предложений в письме "Системы" нет. Нефтяная компания намерена продолжить судебное разбирательство.
В рамках обеспечительной меры суд по ходатайству "Роснефти" арестовал активы АФК "Система" - 31,76% телекоммуникационной компании МТС, 100% сети клиник "Медси" и 90,47% Башкирской электросетевой компании.
С 2005 по 2014 год "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после чего была возвращена в государственную собственность. В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд рублей. После оферты миноритариям "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти".