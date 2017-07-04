АФК "Система" предложила "Роснефти" привлечь независимого аудитора из "большой четверки"

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Основой мирового соглашения АФК "Система" и "Роснефти" могло бы стать привлечение независимого аудитора из "большой четверки" аудиторов.

Это следует из заявления официального представителя АФК "Система" Сергея Копытова.

"Убытки, о которых говорят истцы, не подтверждаются ни ростом капитализации "Башнефти", ни ростом ее чистой прибыли. Именно поэтому наше предложение заключается в том, чтобы привлечь независимого аудитора (компанию из "большой четверки)", - сказал ТАСС Копытов.

По его словам, привлечение независимого аудитора позволит "достоверно и беспристрастно определить наличие каких-либо убытков". "Как раз такой подход мог бы стать основой для мирового соглашения. Предложение по-прежнему в силе", - добавил он.

Ранее во вторник глава "Роснефти" Игорь Сечин говорил, что "Роснефть" до сих пор не получила от АФК "Система" конкретных предложений по урегулированию судебного спора на 170,6 млрд рублей.

Спор "Роснефти" с АФК

В начале мая "Роснефть" и подконтрольная ей "Башнефть" подали в Арбитражный суд Башкортостана иск с требованием взыскать с АФК "Система" и ее дочерней компании "Система-Инвест" 106,6 млрд рублей убытков, причиненных "Башнефти" в результате ее реорганизации в 2014 году. Впоследствии сумму претензий истцы увеличили до 170,6 млрд рублей с учетом курсовых разниц. К иску также присоединилась Башкирия, владеющая 25% плюс одна акция "Башнефти". АФК "Система" не согласна с предъявляемыми претензиями и считает их необоснованными.

22 июня "Система" предложила "Роснефти" урегулировать спор вне суда, однако в "Роснефти" посчитали, что конкретных предложений в письме "Системы" нет. Нефтяная компания намерена продолжить судебное разбирательство.

В рамках обеспечительной меры суд по ходатайству "Роснефти" арестовал активы АФК "Система" - 31,76% телекоммуникационной компании МТС, 100% сети клиник "Медси" и 90,47% Башкирской электросетевой компании.

С 2005 по 2014 год "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после чего была возвращена в государственную собственность. В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд рублей. После оферты миноритариям "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти".