Акционирование, финансы и интернет-торговля: вызовы для нового главы "Почты России"

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Назначенный гендиректором "Почты России" Николай Подгузов на новом посту должен будет решить три основные задачи: провести акционирование, развить направление финансовых услуг и разобраться с вызовами динамично развивающейся интернет- торговли. По отзывам коллег и знакомых, новый лидер "Почты России" достигнет поставленных целей благодаря своему профессиональному опыту и личностным качествам.

Предыдущий гендиректор почтового оператора Дмитрий Страшнов покинул "Почту России" 1 июля в связи с окончанием действия трудового контракта. Одним из главных достижений Страшнова стала модернизация "Почты России", которая во многом помогла россиянам стать активными участниками мирового процесса интернет-торговли.

Коллеги и знакомые нового гендиректора "Почты России" отзываются о нем только позитивно и уверены, что он продолжит и разовьет начинания предыдущего руководства. Премьер-министр России Дмитрий Медведев уверен, что у Подгузова есть достаточный опыт, чтобы возглавить одно из крупнейших предприятий страны.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин полагает, что опыт работы Подгузова будет особенно ценным при выработке долгосрочной стратегии "Почты России". В позитивные перспективы для нового главы "Почты России" также верит и министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров.

"[Николай Подгузов] очень надежный человек. Всегда отвечает за свои слова и доводит дело до конца. В хорошем смысле амбициозный, очень ориентированный на результат. Я с ним работал вместе и в Ренессансе, и в ВТБ, в министерствах. И всегда он проявлял себя как тот, на кого всегда можно положиться", - отметил замминистра финансов Алексей Моисеев в беседе с ТАСС.

Новый лидер для "Почты России"

Николай Подгузов после окончания Санкт-Петербургского государственного технического университета, а также МГИМО МИД России работал на разных должностях в Министерстве финансов РФ с 2000 г. по 2003 г. После этого до 2006 г. он был вице-президентом департамента инвестиционного банка "Траст", затем - вице-президентом, директором управления "Ренессанс капитал - Финансовый консультант". С 2010 г. по 2012 г. занимал должность начальника управления "ВТБ Капитал". Бывшие коллеги из "ВТБ капитал" отзываются о Подгузове, как о профессионале высокого класса и сильном стратеге. "Он очень сильный стратег, не боится "авралов" и больших объемов работы. А как человек - понимающий, отзывчивый и всегда готовый помочь", - сказал один из них.

С не меньшей теплотой о Подгузове говорят и в Министерстве экономического развития: все, кого ТАСС опросил из министерства, выражали сожаление, что он уходит, но были уверены, что с новыми задачами он справится.

"Мы рады за Подгузова, у него есть все, чтобы добиться успеха на новом посту, он очень ответственный и позитивный человек, профессионал с большой буквы", - рассказал бывший коллега замминистра.

На посту замминистра экономического развития в сферу деятельности Подгузова входили вопросы развития инфраструктуры, аудит крупных государственных компаний, в частности РЖД и Русгидро, разработка принципов регулирования тарифов, финансово-банковская деятельность, а также реализация долгосрочных программ и стратегий развития.

Так, при активном участии Подгузова Минэкономразвития совместно с ОАО "РЖД" провело работу по аудиту издержек компании, в том числе в части оптимизации распределения функций между филиалами, переходу к проведению более прозрачных и доступных широкому кругу предпринимателей закупочных процедур. По оценке министерства, благодаря проделанной работе за два года удалось сократить издержки РЖД на 100 млрд рублей. Минэкономразвития совместно с Русгидро в 2016 году также начали программу по аудиту издержек. Совет директоров одобрил план по оптимизации издержек и его реализацию на последующие годы, сообщил ранее замминистра.

Как заместитель министра экономического развития он принимал участие в управлении крупными компаниями, в том числе монополиями. На данный момент Подгузов является членом совета директоров РЖД, АСВ, Россети, Русгидро, кроме того он входит в наблюдательные советы Агентства по ипотечному жилищному кредитованию и ВТБ.

Направления развития для "Почты России"

По словам главы Минкомсвязи Николая Никифорова, на посту гендиректора "Почты России" Подгузов продолжит изменения, предусмотренные в стратегии развития предприятия, утвержденной в 2014 году. По его словам, перед "Почтой России" сейчас стоят глобальные задачи по развитию финансовых услуг в рамках реализации проекта "Почта Банк", а также по подготовке к акционированию. Реализацией этой стратегии занималась команда почтового оператора под руководством Страшнова, отметил министр.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в апреле этого года отмечал, что "Почта России" в будущем может стать торговой сетью или продолжит играть роль крупной финансовой инфраструктуры в России. "Будущее "Почты России" пока не ясно, есть развилки, есть варианты, в какую сторону ей идти. Вполне возможно, что она станет еще одной розничной сетью, а может быть она станет чем-то другим, может, станет финансовой инфраструктурой", - отмечал он. По его словам, почта является крупнейшей сетевой структурой в России: по количеству отделений и по числу сотрудников "Почта России" в несколько раз превышают аналогичные показатели крупнейших торговых сетей РФ. На сегодняшний день в отделениях "Почты России" можно купить ряд товаров или заказать их по каталогам. В то же время, как отмечал Страшнов, компания изучает возможности дальнейшего развития розничного направления, преимущественно в небольших населенных пунктах и в сельской местности.

Финансовые услуги

При Страшнове "Почта России" активно развивала финансовое направление. Так, весной 2016 года было создан "Почта банк" - новый розничный банк, созданный группой ВТБ и ФГУП "Почта России".

Группе ВТБ принадлежит 50% плюс 1 акция банка, дочерней компании "Почты России" - 50% минус 1 акция. Окна "Почта банка" расположены в отделениях "Почты России", за что почтовый оператор получает от банка инфраструктурный платеж. Совокупные доходы почтового предприятия от работы "Почта банка" до 2023 г. составят более 70 млрд руб. (из которых 50 млрд руб. - инфраструктурный платеж и 20 млрд руб. - доходы от дивидендов).

"Почта России" и сама развивает финансовые услуги: внедряет платежно-кассовые терминалы для почтальонов для приема оплаты услуг ЖКХ на дому, создает совместно с другими почтовыми администрациями систему денежных переводов PosTransfer в рамках Всемирного почтового союза. Недавно "Почта России" также объявила о планах создать собственную платежную систему, которая позволит оплачивать штрафы и налоги, коммунальные услуги и услуги, предоставляемые населению различными организациями, товары и доставку посылок (в том числе из интернет-магазинов).

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров полагает, что образование и опыт Подгузова позволят ему эффективно развивать все финансовые направления деятельности "Почты России". "Естественно стоит вопрос о том, чтобы сделать "Почту" еще более прибыльной", - пояснил он.

Акционирование

Помимо развития финансового направления перед новым главой "Почты России" стоит задача провести акционирование предприятия. План акционирования "Почты России" был утвержден еще летом 2013 года, он предполагает преобразование почтового оператора из ФГУП в открытое акционерное общество, 100% которого будет принадлежать государству. Акционирование позволит "Почте России" повысить эффективность управления, поскольку решения в ОАО принимаются гораздо быстрее, чем во ФГУП. Кроме того, "Почта России" в форме акционерного общества сможет более эффективно распоряжаться своим имуществом - например, реализовать непрофильные активы или сдать их в аренду. Также появятся более серьезные рычаги для повышения мотивации менеджмента компании.

Законопроект о реорганизации "Почты России" был внесен правительством в Госдуму в июне 2014 года. Руководство компании и Минкомсвязи рассчитывало на оперативное утверждение этого документа. Однако этого так не произошло - законопроект все еще не стал законом. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров отмечал, что не видит никаких препятствий для приятия закона об акционировании "Почты России". Министр уточнял, что речи о приватизации не идет.

При Страшнове "Почта России" проделала большую работу совместно с Росимуществом по подготовке к этому событию - более 90% имущественного комплекса зарегистрировано в собственности РФ и закреплено за "Почтой России", тогда как в начале 2013 г. этот показатель составлял менее 20% от всех объектов. В феврале 2017 г. премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил продолжить работу над этим законопроектом для принятия документа в 2017 г.

На рассмотрении в Госдуме уже давно лежит и другой закон, регулирующий деятельность "Почты России", - закон "О почтовой связи". К этому документу было большое количество поправок, в результате чего второе чтение не состоялось до сих пор, пояснял Никифоров. По его словам, депутаты изначально увязали два документа друг с другом, поэтому непринятие закона о почтовой связи тормозило закон об акционировании. Министр полагает, что на сегодняшний день принятие закона об акционировании гораздо важнее и критичнее для "Почты России", потому что без него полноценная реализация стратегии развития предприятия невозможна.

Федоров из АКИТ и Иванов из НАДТ также уверены в необходимости акционирования "Почты России". "Здесь был необходим финансист, который может правильно провести акционирование", - отметил Федоров значение опыта Подгузова. Президент АКИТ предположил, что, возможно, в будущем "Почта России" захочет "кого-нибудь купить" - в этом случае опыт Подгузова также будет полезен.

Интернет-торговля

Эксперты также полагают, что одним из важных направлений работы Подгузова в качестве главы федерального почтового оператора станет решение вопросов, связанных с растущей интернет-торговлей. По словам Федорова из АКИТ, Подгузов уже знает обо всех проблемах электронной торговли. "Мы неоднократно встречались на различных конференциях, участвовали в разных совещаниях. У него есть колоссальный опыт, он разбирается во всех вопросах интернет-торговли и в курсе всех проблем. А именно интернет-торговля сейчас является главным "донором" "Почты России", - пояснил он, отметив, что игроки рынка электронной торговли в последние годы ориентировались на "Почту России" как на "ведущего логиста РФ".

Президент АКИТ напомнил, что "Почта России" по итогам 2016 года доставила более 60% всех посылок, то есть почти 300 млн посылок, из которых 225 млн пришлось на международные почтовые отправления. Председатель Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александр Иванов полагает, что Подгузов на посту главы "Почты России" будет больше заниматься собственно почтой (в том числе логистикой), чем развитием банка и финансового направления. "Банком есть кому заниматься, это отдельная от почты структура", - пояснил он, подчеркнув, что для России почта очень нужна и важна. Он полагает, что почтовый бизнес всегда будет основным для "Почты России", а финансовые услуги и розничная торговля будут только его дополнением.

Советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко, в свою очередь, рассчитывает на эффективное сотрудничество с новым главой "Почты России" Николаем Подгузовым по вопросам трансграничной интернет- торговли. "С точки зрения интернет-торговли, перед индустрией и "Почтой России" стоит задача найти компромисс в трансграничной торговле. Вопрос сложный и неоднозначный. Надеюсь на эффективное сотрудничество", - сказал он. Клименко отметил, что у него есть "хороший личный опыт сотрудничества с новым директором "Почты России".

Федоров из АКИТ полагает, что опыт работы в министерствах поможет Подгузову стать "почтовым лоббистом во всех кабинетах власти". Кроме того, президент АКИТ отметил, что техническое и экономическое образование Подгузова как нельзя лучше подходит для руководства "Почтой России". Работа "Почта России", по словам Федорова, содержит большое количество технических аспектов: огромные хабы с очень сложными механизмами, машины, логистическая инфраструктура. "Тут нужен человек, который явно не является гуманитарием, у которого есть базовое техническое образование, который умеет работать с механизмами", - отметил он. При этом глава АКИТ надеется, что новый руководитель сохранит значительную часть старой команды "Почты России", поскольку заместители Страшнова "сделали очень много для компании, особенно в посылочном бизнесе".

Накануне праздника

Подгузов был назначен главой "Почты России" накануне Дня российской почты - этот праздник отмечается во второе воскресенье июля. День российской почты был учрежден указом президента в 1994 году к 300-летию создания первой российской внутренней почтовой линии между Москвой и Архангельском, основанной по указу Петра I.

"Почта России" была создана 5 сентября 2002 года в форме федерального государственного унитарного предприятия. На сегодняшний день это федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий России. Сеть "Почты России" включает в себя 42 тыс. отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов - около 350 тыс. работников. Каждый год "Почта России" принимает порядка 2,5 млрд писем и счетов (в том числе 1 млрд - от госорганов). Кроме того ежегодно почтовый оператор обрабатывает порядка 297 млн посылок. Ежегодный объем транзакций, проходящих через "Почту России", составляет более 3,3 триллиона рублей (включая пенсии, платежи и переводы).

По итогам 2016 года выручка "Почты России" от операционной деятельности увеличилась на 10,7% и достигла 164,8 млрд рублей. При этом чистая прибыль почтового оператора составила 1,734 млрд рублей, показав рост на 10% по сравнению с предыдущим годом. "Почта России" не получает субсидий от государства с 2015 года.