Гендиректор: "Уралвагонзавод" не будет испытывать проблем из-за ситуации с банком "Югра"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" не будет испытывать финансовых проблем из-за ситуации с банком "Югра", где у нее открыта кредитная линия и зарплатный проект. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор УВЗ Александр Потапов.

"Сложностей не будет из-за ситуации с "Югрой", финансовый директор меня не озадачила, что возникли проблемы. Мы найдем решение", - сказал Потапов.

ЦБ РФ в понедельник ввел в банке "Югра" временную администрацию в лице Агентства страхования вкладов (АСВ) в связи с неустойчивым финансовым положением банка. Также введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка сроком на три месяца.

"У нас есть зарплатные проекты и со Сбербанком, и Внешторгбанком. Могу сказать за себя, я ориентирую всех своих коллег работать с крупными банками, это позволит нивелировать подобные минимальные риски. Это наш приоритет в банковском сопровождении гособоронзаказа, ВТС и гражданской продукции", - отметил гендиректор.

Ситуация в банке "Югра"

Центробанк выявил в банке признаки вывода активов, манипуляции со вкладами и недостоверной отчетности, сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев. Более половины кредитов банка были направлены на финансирование бизнеса его собственников, а предписания ЦБ о доформировании резервов долгое время не выполнялись или выполнялись технически, сообщили представители регулятора.

"Югра" работает на российском рынке банковских услуг больше 26 лет. Организация занимается в основном кредитованием и обслуживанием счетов корпоративных лиц, а также привлечением средств населения во вклады. Банк "Югра", по данным ЦБ, занимает 30-е место среди российских банков по величине активов. По итогам 2016 года убыток "Югры" достиг 32,3 млрд руб. (второе после БМ-Банка место среди российских банков по размеру полученного в 2016 году убытка).

НПК "Уралвагонзавод" - российская корпорация, которая занимается, в частности, разработкой и производством военной техники, включая танки, самоходные гаубицы, тяжелые огнеметные системы. Президент РФ Владимир Путин 27 декабря 2016 года подписал указ о передаче Ростеху 100% акций "Уралвагонзавода".