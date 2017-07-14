АСВ выбрало банки-агенты по выплате страховых возмещений вкладчикам банка "Югра"

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. ВТБ 24, Сбербанк, РСХБ, банки "ФК Открытие" и "Уралсиб" выбраны банками-агентами по выплате страховых возмещений вкладчикам банка "Югра", в отношении которого Банк России ввел сроком на полгода временную администрацию, а также мораторий на удовлетворение требований кредиторов на 3 месяца. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства по страхованию вкладов (АСВ).

В АСВ отметили, что пять банков были выбраны для ускорения процесса выплат и создания комфортных условий получения возмещения вкладчиками.

Прием заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам банка "Югра" начнутся не позднее 24 июля 2017 г. О точной дате начала выплат будет сообщено дополнительно.

Банк России с 10 июля ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Югра" сроком на три месяца и возложил на АСВ функции временной администрации банка сроком на полгода. После работы временной администрации будет принято решение о дальнейшей судьбе банка - санации либо отзыве лицензии.

Как заявил заместитель председателя ЦБ РФ Василий Поздышев, АСВ выплатит вкладчикам банка "Югра" около 170 млрд рублей.

Поздышев также отметил, что регулятор подозревает банк "Югра" в выводе активов и манипуляциях со вкладами. ЦБ уже обратился в правоохранительные органы в связи с деятельностью банка.