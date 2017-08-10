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Mail.ru Group может потерять 1,5% от выручки после ухода с украинского рынка из-за санкций

Экономика и бизнес
10 августа, 10:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, августа. /ТАСС

В остальных сферах показатели бизнеса остаются очень хорошими, отмечает компания

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МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Mail.ru Group оценивает эффект негативного воздействия от блокировки продуктов компании на Украине в 1,5% от общего размера выручки в 2017 году, говорится в сообщении компании.

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В остальных сферах показатели бизнеса остаются очень хорошими, отмечает компания.

В мае 2017 года президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний Mail.ru Group, "Яндекс" и их сервисов. Интернет-провайдерам на Украине запрещается предоставлять услуги доступа к ресурсам сервисов Mail.ru и социальных ресурсов "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Тогда Mail.ru Group заявила, что не будет корректировать прогнозы по финансовым планам из-за санкций Украины.

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Выручка Mail.ru Group по итогам 2016 года составила 42,75 млрд руб. Прогноз роста выручки в 2017 году компания повысила до уровня в 23-26% с ранее заявленных 17-21%. Согласно ожиданиям компании, EBITDA по итогам текущего года составит 20 млрд руб. По итогам первого полугодия 2017 года, совокупная сегментная выручка увеличилась на 33,3%, до 26,33 млрд руб.

Mail.Ru Group - международная технологическая компания. Среди ее активов социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Мой Мир", два ведущих инстант- мессенджера России - "Агент Mail.Ru" и ICQ, лидирующий почтовый сервис, один из крупнейших в рунете порталов, а также портфолио крупнейших онлайн-игр.

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