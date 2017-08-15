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Суд 21 августа рассмотрит иск АФК "Системы" к приставам из-за ареста акций

Экономика и бизнес
15 августа, 15:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, августа. /ТАСС

Приставы наложили арест на дивиденды с акций МТС, "Башкирской электросетевой компании" и сети клиник "Медси"

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МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы назначил на 21 августа рассмотрение иска АФК "Системы" против судебных приставов, наложивших арест на дивиденды с акций МТС, "Башкирской электросетевой компании" (БЭСК) и "Медси" в рамках обеспечения иска "Роснефти" на 170,6 млрд руб., следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Ответчиками по делу выступают заместитель начальника отдела, старший судебный пристав Межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам Светлана Пылаева и судебный пристав-исполнитель управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве Ольга Сталь.

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Ранее по ходатайству "Роснефти" были арестованы 31,76% акций МТС, 100% акций сети частных медицинских клиник "Медси" и 90,47% акций БЭСК.

В июле АФК "Система" обратилась в Генпрокуратуру, Минюст и ФССП с просьбой провести проверку законности наложения запрета на получение дохода по арестованным судом акциям. По мнению "Системы", приставы самостоятельно ввели дополнительные обеспечительные меры, не предусмотренные судом.

Спор "Роснефти" и "Системы"

В начале мая "Роснефть" и подконтрольная ей "Башнефть" подали в Арбитражный суд Башкирии иск с требованием взыскать с АФК "Система" и дочерней "Система-Инвест" 106,6 млрд руб. убытков, причиненных "Башнефти", по мнению истца, в результате реорганизации в 2014 году. Впоследствии истцы увеличили сумму претензий до 170,6 млрд руб. с учетом девальвации рубля.

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АФК "Система" не согласна с предъявляемыми претензиями и считает их необоснованными, заявляя об отсутствии убытков. По мнению же истцов, доказана совокупность элементов, необходимых для взыскания убытков, причиненных при реорганизации "Башнефти".

С 2005 по 2014 год "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после чего была возвращена в государственную собственность. В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд руб. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти".

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