Власти Китая запретили создавать совместные предприятия с участием КНДР

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ПЕКИН, 26 августа. /ТАСС/. Власти КНР запретили частным лицам и хозяйствующим субъектам из КНДР основывать в Китае новые совместные предприятия. Как говорится в обнародованном в пятницу вечером распоряжении министерства коммерции КНР, эта мера вступает в силу со дня публикации.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.
"Хозяйствующим субъекта и частным лицам из КНДР запрещается учреждать совместные предприятия и кооперативы, а также предприятия с иностранным капиталом", - отмечается в документе.
"Кроме того, уже созданным предприятиям запрещается расширять свой капитал", - сказано в заявлении ведомства.
Как отмечает министерство, эти меры связаны с реализацией 12 статьи резолюции 2371 Совета Безопасности ООН.
Ранее с 15 августа Китай ввел эмбарго на импорт угля, морепродуктов, а также железа, свинца и руд этих металлов из КНДР.