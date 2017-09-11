Сечин: "Роснефть" предъявила не все претензии к АФК "Система"

ТАСС, 11 сентября. "Роснефть" предъявила не все претензии к АФК "Система", корпорация незаконно получила от "Башнефти" дивиденды. Об этом заявил в интервью телеканалу "Россия 24" глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Также он завявил, что АФК "Система" могла бы выплатить "Башнефти" в возмещение ущерба 136,3 млрд рублей из дивидендов, полученных во время владения акциями башкирской компании.

"Надо сказать, что мне все претензии предъявили [АФК "Система"]. Достаточно сказать, что АФК "Система" будучи акционером вывела также накопленные дивиденды из "Башнефти", и конкретно в адрес "Системы" ушли порядка 133 млрд рублей. Эта сумма практически совпадает с утвержденным судом объемом претензий - 136,3 млрд рублей. Можно уверенно утверждать, что деньги у "Системы" есть, и она может спокойно рассчитаться по этому судебному решению", - сказал он.

По его мнению, также помочь корпорации расплатиться по иску могли бы и акционеры АФК - за счет собственных средств.

Сечин также сообщил, что "Роснефть" готова участвовать в организации кредитных линий для АФК "Система", чтобы та могла выплатить 136,3 млрд рублей по иску. "Подчеркиваю, что если у них в отношении этих средств есть какие-то планы, то мы готовы поучаствовать в организации кредитных линий для погашения этой задолженности", - добавил глава "Роснефти". По его словам, уже переданы предложения от двух финансово-кредитных учреждений.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что встречался с Сечиным и владельцем АФК "Система" Владимиром Евтушенковым по поводу судебного разбирательства, и рассчитывает на то, что сторонам удастся достичь мирового соглашения. Глава государства подчеркнул, что соглашение, по его мнению, пойдет как на пользу "Роснефти" и АФК "Система", так и на пользу российской экономике. При этом прямых указаний по этому поводу президент не давал и давать не намерен.