Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сечин: "Роснефть" предъявила не все претензии к АФК "Система"

Экономика и бизнес
11 сентября, 10:50 дата обновления: 11 сентября, 11:20 UTC+3

По словам главы компании, корпорация незаконно получила от "Башнефти" дивиденды

Поделиться
Материал из 1 страницы
Глава "Роснефти" Игорь Сечин

Глава "Роснефти" Игорь Сечин

© Михаил Метцель/ТАСС

ТАСС, 11 сентября. "Роснефть" предъявила не все претензии к АФК "Система", корпорация незаконно получила от "Башнефти" дивиденды. Об этом заявил в интервью телеканалу "Россия 24" глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Смотрите также

"Роснефть" против АФК "Система": в чем суть многомиллиардного спора

Также он завявил, что АФК "Система" могла бы выплатить "Башнефти" в возмещение ущерба 136,3 млрд рублей из дивидендов, полученных во время владения акциями башкирской компании. 

"Надо сказать, что мне все претензии предъявили [АФК "Система"]. Достаточно сказать, что АФК "Система" будучи акционером вывела также накопленные дивиденды из "Башнефти", и конкретно в адрес "Системы" ушли порядка 133 млрд рублей. Эта сумма практически совпадает с утвержденным судом объемом претензий - 136,3 млрд рублей. Можно уверенно утверждать, что деньги у "Системы" есть, и она может спокойно рассчитаться по этому судебному решению", - сказал он.

По его мнению, также помочь корпорации расплатиться по иску могли бы и акционеры АФК - за счет собственных средств.

Смотрите также

"Роснефть" готова помочь АФК "Система" получить кредиты для выплаты по иску

АФК "Система" воспринимает слова Путина о споре с "Роснефтью" как руководство к действию

Акции АФК "Система" выросли на 15% на фоне заявлений Путина

Путин встречался с Сечиным и Евтушенковым по спору между АФК "Система" и "Роснефтью"

Сечин также сообщил, что "Роснефть" готова участвовать в организации кредитных линий для АФК "Система", чтобы та могла выплатить 136,3 млрд рублей по иску. "Подчеркиваю, что если у них в отношении этих средств есть какие-то планы, то мы готовы поучаствовать в организации кредитных линий для погашения этой задолженности", - добавил глава "Роснефти". По его словам, уже переданы предложения от двух финансово-кредитных учреждений.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что встречался с Сечиным и владельцем АФК "Система" Владимиром Евтушенковым по поводу судебного разбирательства, и рассчитывает на то, что сторонам удастся достичь мирового соглашения. Глава государства подчеркнул, что соглашение, по его мнению, пойдет как на пользу "Роснефти" и АФК "Система", так и на пользу российской экономике. При этом прямых указаний по этому поводу президент не давал и давать не намерен.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Иск "Роснефти" к АФК "Система"
Персоны
Сечин, Игорь Иванович Путин, Владимир Владимирович Евтушенков, Владимир Петрович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Люди казались ничтожными и бессильными...": теракты 9/11 глазами очевидцев
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
2
"Единая Россия" заняла первое место на муниципальных выборах в Москве
3
Опальный госсекретарь: почему Тиллерсон оказался на грани увольнения
4
Основной удар урагана "Ирма" придется на американский город Санкт-Петербург
5
МИД Сирии призвал США покинуть страну, иначе они будут рассматриваться как враждебная сила
6
Ураган "Ирма" над Флоридой ослаб до второй категории
7
СМИ: в ДТП на востоке Бразилии погибли 11 немецких танцоров
Темы дня
Новости партнеров
Реклама