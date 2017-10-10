Часть совещания Путина по криптовалютам будет открыта для СМИ

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СОЧИ, 10 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет во вторник совещание по криптовалютам. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Планируется, что журналисты смогут услышать слова президента на совещании", - отметил он, говоря о формате заседания.
Тема криптовалют, в частности, поднималась на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями бизнеса 21 сентября. В минувшем июне на полях Петербургского международного экономического форума глава государства пообщался с основателем одной из крупнейших в мире блокчейн-платформ Ethereum Виталиком Бутерином.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина неоднократно заявляла, что позиция регулятора по отношению к криптовалютам неизменна: ЦБ не поддерживает их легализацию как законного платежного средства, но видит перспективы технологии блокчейн, лежащей в основе криптовалют. По мнению главы ЦБ, механизм использования криптовалют "имеет признаки пирамиды".
В Минфине РФ, в свою очередь, предложили, в частности, регистрировать тех, кто добывает криптовалюты - майнеров. Для защиты прав участников рынка Минфин считает целесообразным для начала ограничить круг лиц, имеющих право на выпуск криптовалюты, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.