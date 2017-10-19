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"Роснефть" заинтересована в создании совместной с СЕFC энергетической инфраструктуры в КНР

Экономика и бизнес
19 октября, 14:43 дата обновления: 19 октября, 15:03 UTC+3

Игорь Сечин также рассказал, что компания в ближайшее время достигнет окончательных договоренностей по добыче газа на двух проектах на шельфе Венесуэлы

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ВЕРОНА, 19 октября. /ТАСС/. "Роснефть" заинтересована в создании совместной с СЕFC энергетической инфраструктуры на территории Китая. Об этом сообщил на брифинге в ходе Х Евразийского форума в Вероне глава российской компании Игорь Сечин.

"Мы заинтересованы с СЕFC в совместном создании энергетической инфраструктуры на территории Китая", - сказал он.

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Он также сказал, что компания в ближайшее время достигнет окончательных договоренностей по добыче газа на двух проектах на шельфе Венесуэлы. "Предварительные договоренности у нас достигнуты по вхождению в проекты по добыче газа на шельфе [Венесуэлы]. Думаю, что по двум в ближайшее время достигнем окончательных договоренностей. Это со 100%-ным экспортом газа оттуда. Мы планируем, что будут применяться плавающие заводы по сжижению", - сказал он.

По словам главы "Роснефти", акции американской Citgo находятся в залоге у российской компании по авансам PDVSA чисто технически. "Авансовые платежи - мы договорились о получении в залог акций Citgo. Больше они нам ни для чего не нужны - это чисто техническая операция. Citgo является первоклассным активом, принимается любыми банками, и у нас нет намерения каким-то образом использовать этот актив. Мы его и так его используем для обеспечения наших финансовых интересов, а управлять мы им не собираемся и не можем - было бы глупо предположить, что нам нужен этот актив, когда мы находимся в состоянии санкций", - сказал он.

По словам Сечина, "Роснефть" готова рассмотреть обмен залога акций Citgo по авансам PDVSA, но только на что-то более интересное. "Нам он [актив] нравится, в силу надежной капитализации. Если нам будет предложено что-то более интересное - мы рассмотрим", - сказал он, отвечая на вопрос о попытках PDVSA заменить залог по авансам, выданным за поставку нефти.

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Говоря о проектах в Египте, Сечин рассказал, что газ месторождения Зохр - крупнейшего газового месторождения в Средиземном море - ориентирован на внутренний рынок, при этом часть газа может быть направлена на рынок Европы. 

"По поводу поставок, на какие рынки будет направлен газ - первый газ, кстати, до конца года уже будет произведен. Целевой рынок, основной, конечно, внутренний рынок Египта - электрогенерация. Часть газа может быть направлена на европейский рынок", - сказал Сечин.

Он отметил, что у "Роснефти" есть опцион на покупку еще 5% в проекте, "и мы положительно рассматриваем вопрос реализации этого опциона".

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