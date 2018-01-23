Сибирский газ согреет американцев

Как писала The Financial Times, британцы решили закупить небольшую партию российского газа из-за закрытия ключевого нефтепровода Forties в Северном море. После образовавшейся в его трубе трещины было принято решение на несколько недель закрыть нефтепровод, через который в Великобританию поступают 40% нефти и газа, добываемого на британских месторождениях в Северном море. Как отмечала газета, закупка небольших партий российского газа является обычной практикой для Великобритании. Топливо, как правило, поступает через газопровод из других европейских стран, тогда как сейчас оно впервые было доставлено танкером.

Журналисты The Financial Times в связи с этим обратили внимание на противоречие в позиции Лондона, который, с одной стороны, поддерживает санкции против России, а с другой — приобретает российский газ. Как отмечало издание, несмотря на то что санкции Великобритании и ЕС не направлены напрямую против "Ямал СПГ", они ввели другие ограничительные меры, которые отрезали доступ российским энергетическим компаниям к финансированию и технологиям для определенных проектов. По словам источника газеты, близкого к Минэнерго РФ, поставка российского СПГ делает решение Великобритании поддержать санкции "похожим на то, когда кто-то кусает руку, которая его кормит".