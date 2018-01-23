Сибирский газ согреет американцев

Во вторник, 23 января, танкер Gaselys, принадлежащий французской компании Engie, должен доставить в Бостон груз сжиженного природного газа (СПГ) из Великобритании. Речь идет о топливе, добытом на российском заводе "Ямал СПГ", который принадлежит компании "Новатэк". ТАСС объясняет, зачем американцам понадобился российский газ, почему он вызвал такой переполох в зарубежной прессе и при чем здесь санкции.
Это событие ознаменовало выход России на рынок сжиженного природного газа. Первая загрузка танкера сжиженным газом с "Ямал СПГ" состоялась 8 декабря. Президент РФ Владимир Путин лично прибыл в поселок Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе, чтобы дать старт перекачке топлива в резервуары танкера-газовоза "Кристоф де Маржери", названного в честь бывшего главы французской нефтяной компании Total.
По словам главы "Новатэка" Леонида Михельсона, первая партия СПГ должна была отправиться в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, с наибольшей вероятностью в Китай. Покупателем выступила Novatek Gas & Power (трейдинговая "дочка" "Новатэка"), которая тут же перепродала топливо. Это была так называемая спотовая поставка, не предполагающая каких-либо долгосрочных обязательств. По крупным долгосрочным контрактам СПГ будут поставлять лишь с апреля 2018 года.
Как писала The Financial Times, британцы решили закупить небольшую партию российского газа из-за закрытия ключевого нефтепровода Forties в Северном море. После образовавшейся в его трубе трещины было принято решение на несколько недель закрыть нефтепровод, через который в Великобританию поступают 40% нефти и газа, добываемого на британских месторождениях в Северном море. Как отмечала газета, закупка небольших партий российского газа является обычной практикой для Великобритании. Топливо, как правило, поступает через газопровод из других европейских стран, тогда как сейчас оно впервые было доставлено танкером.
Журналисты The Financial Times в связи с этим обратили внимание на противоречие в позиции Лондона, который, с одной стороны, поддерживает санкции против России, а с другой — приобретает российский газ. Как отмечало издание, несмотря на то что санкции Великобритании и ЕС не направлены напрямую против "Ямал СПГ", они ввели другие ограничительные меры, которые отрезали доступ российским энергетическим компаниям к финансированию и технологиям для определенных проектов. По словам источника газеты, близкого к Минэнерго РФ, поставка российского СПГ делает решение Великобритании поддержать санкции "похожим на то, когда кто-то кусает руку, которая его кормит".
"Кристоф де Маржери" прибыл в британский порт на острове Грейн 28 декабря, но российский СПГ так и не попал в газотранспортную систему Соединенного Королевства. По мнению журналистов FT, это подтверждает, что "у Великобритании есть достаточное количество поставок из других мест". В итоге СПГ был погружен на танкер Gaselys французской компании Engie и направлен в Бостон. Согласно данным системы мониторинга Marine Traffic, газ направился на регазификационный терминал Everett, располагающийся в штате Массачусетс.
Согласно заявлениям "Новатэка", к тому времени СПГ уже не имел никакого отношения к России. Покупателем первой партии с "Ямал СПГ" изначально было британское отделение малайзийской Petronas — Petronas LNG UK Limited, после чего топливо было несколько раз перепродано. Финальная покупка газа фирмой Engie стала возможной благодаря наличию у французов забронированных мощностей по регазификации в терминале Everett на 6,9 млрд кубометров в год.
В 2017 году США стали чистыми экспортерами газа, однако, как отмечает The Washington Post, регион Новая Англия по-прежнему на 10% зависит от зарубежных поставок СПГ. Причиной нынешней закупки топлива стала холодная погода и снежный шторм на восточном побережье страны. На этом фоне спотовые цены на основной площадке Henry Hub с 28 декабря по 5 января взлетели в 2,1 раза, до $6,4 за MBTU (потребительская единица газа), а на входе в сеть Нью-Йорка цена поднималась до $175 за MBTU.
Gaselys должен был прибыть в терминал Everett возле Бостона в субботу, 20 января. Однако в ночь на пятницу судно неожиданно развернулось в Атлантическом океане и взяло курс на испанский порт Альхесирас. В Engie агентству Bloomberg заявили, что, несмотря на это, груз все же будет доставлен в США. "Конечный пункт назначения [танкера Gaselys] не изменился, — приводит Bloomberg слова представителя французской компании. — Это по-прежнему Everett, однако дата доставки была скорректирована, в частности, по причинам погоды". Согласно данным Marine Traffic, ожидаемое время прибытия танкера — 23 января.
"Глобализация рынка СПГ, рост объемов торговли СПГ, увеличение доли спотовых продаж — это основные происходящие сегодня на рынке тренды", — пишут эксперты Энергетического центра Московской школы управления "Сколково". Поэтому нет ничего удивительного, когда, к примеру, норвежский СПГ отправляется в Британию или Испанию, а затем перегружается в Азию. Fortune напоминает, что США уже покупали европейский СПГ — из Норвегии. Импорт российского газа до сегодняшнего дня не осуществлялся, хотя о таких планах говорили в "Газпроме" в 2011 году.
Российский газ может попасть в США еще не раз. В 2015 году "Новатэк" и Engie заключили долгосрочный контракт на поставку ямальского СПГ, которым французы могут распоряжаться как хотят, в том числе вновь продать его американцам. Ситуация вокруг танкера Gaselys осложняется санкциями, которые США ввели против "Новатэка" в 2014 году в связи с событиями на Украине. Financial Times пишет, что сами по себе поставки топлива не подпадают под ограничительные меры, но "гражданам США и тем, кто находится на территории Штатов" запрещено финансировать российскую компанию. Согласно заявлению компании Engie, сделка соответствует торговым законам США. Так что в ближайшее время сибирский газ начнет обогревать дома жителей Новой Англии.
В настоящее время Штаты наращивают свое присутствие на европейских рынках. В ноябре прошлого года американцы подписали контракт о поставках СПГ в Польшу. В 2018 году Вашингтон планирует увеличить экспорт американского СПГ в полтора раза — с 1,9 млрд куб. футов (53 млн куб. м) до 3 млрд куб. футов (83 млн куб. м) в день.
Не менее амбициозные планы у "Новатэка" — перед компанией стоит цель занять до 2/3 мирового рынка СПГ к 2030 году. Этому могут помешать не только экономические, но и политические факторы — такие как новые санкции США, которые носят экстерриториальный характер. По мнению президента РФ Владимира Путина, эти ограничения направлены на вытеснение России с европейского рынка энергоносителей, чтобы Европа покупала более дорогой американский СПГ.
Артур Громов