Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.04:
$ 57.76
€ 70.96
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп заявил, что США не ведут торговую войну с Китаем

Экономика и бизнес
4 апреля, 15:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

По словам американского лидера, "эту войну много лет назад проиграли глупые или некомпетентные люди, представлявшие США"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EPA-EFE/Chris Kleponis/POOL

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Президент Трамп считает, что недавнее введение Соединенными Штатами пошлин на товары из Китая и последовавшие ответные меры китайской стороны не являются торговой войной. Об этом в среду американский лидер написал в Twitter.

"Мы не находимся в состоянии торговой войны с Китаем. Эту войну много лет назад проиграли глупые или некомпетентные люди, представлявшие США", - написал Трамп.

Президент США отметил, что в настоящее время дефицит торгового баланса США с Китаем составляет $500 млрд. По его мнению, США также теряют еще $300 млрд ежегодно из-за "кражи американской интеллектуальной собственности компаниями Китая".

"Мы не можем допустить, чтобы это продолжалось!" - подчеркнул президент.

Администрация США 3 апреля обнародовала список из 1,3 тыс. наименований продукции из КНР, в отношении которой планируется ввести дополнительные 25%-ые пошлины. В ответ на это Госсовет КНР объявил о введении 25%-ых пошлин на американские автомобили, продукцию нефтехимии и сельского хозяйства - в общей сложности 106 наименований товаров.

Кроме того, Китай обратился во Всемирную торговую организацию с жалобой на США из-за введения торговых пошлин на китайские товары, подав официальное заявление в соответствующие органы международной организации.

Смотрите также

Трамп на тропе торговой войны

Как США вводили пошлины на импорт стали и алюминия. Досье

Китайские аналитики считают, что давление США на РФ и КНР лишь сблизит Москву и Пекин

Минкоммерции КНР выразило протест США в связи с пошлинами на китайские товары

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США Китай
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве горит ТЦ "Персей для детей"
2
В результате пожара в ТЦ "Персей для детей" в Москве погиб один человек
3
Россия получила ответы ОЗХО по делу Скрипаля
4
ТЦ "Персей для детей" в Москве. Досье
5
В Таганроге задержали подозреваемого в отравлении таллием сотрудников авиазавода
6
В ФРГ раскритиковали Великобританию за отсутствие доказательств в деле Скрипаля
7
Sky: в Портон-Дауне не установили происхождение вещества, которым отравили Скрипалей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости