Мединский прокомментировал зрительский успех фильма Звягинцева на Каннском кинофестивале

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский прокомментировал сегодня новость о том, что премьера во Франции фильма "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, участвующего в основном конкурсе Каннского кинофестиваля, завершилась овацией.

"Серьезно? Слава богу", - сказал министр, отвечая после пресс-конференции в ТАСС на вопрос журналистов, как он отнесся к этой новости. "Вот я был в Каннах (2010 год - прим. ТАСС), когда там показывали "Утомленные солнцем", которые, правда, не получили тогда ни одного приза, даже поощрительного", - вспомнил Мединский.

"Зал аплодировал 15 минут, ревел просто, и это после того, как пять минут титры шли. Я, честно говоря, думал, что, когда титры закончатся, уже все уйдут. Так что французская публика любит наше хорошее кино. Звягинцева пока не смотрел", - сказал он.

Премьера фильма Андрея Звягинцева "Нелюбовь" на 70-м международном Каннском кинофестивале завершилась десятиминутной овацией. Картина российского режиссера, которая является совместной постановкой России, Франции, Германии и Бельгии, открыла официальные просмотры главного фестивального конкурса. "Нелюбовь" рассказывает об истории поиска пропавшего ребенка.

Ранее продюсер фильма Александр Роднянский сообщил журналистам, что картина была снята без господдержки.