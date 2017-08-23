Эрнст призвал Фонд кино финансировать меньше фильмов

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст предложил Фонду кино оказывать поддержку меньшему числу картин, зато в большем объеме. Такое заявление он сделал в среду, выступая на коллегии Министерства культуры РФ.

"Для того, чтобы российское кино существовало, было фактором в головах молодежи, достаточно 12 мощных российских фильмов. Тогда должны быть запущены не менее 18 фильмов - они никуда не пропадут, но не будут такими драйверами, как те 12. Не надо размывать деньги Фонда, не надо давать деньги 37 картинам", - сказал Эрнст.

Гендиректор Первого канала подчеркнул, что выделяемых сегодня денег недостаточно. "Деньги, которые выделяются на данный момент, действительно, являются ничтожными. Я все понимаю, что у правительства нет денег. Но если мы хотим кино, то эти деньги недостаточные", - заметил он.

По словам Эрнста, необходимо давать деньги лидерам индустрии. "Государство должно заботиться о своих деньгах и гарантировать себя. А в этом случае лидеры дают гарантию", - отметил он, добавив, что в свою очередь ключевые компании смогут обеспечить разножанровость отечественного кино.

"Почему мы даем деньги такому количеству фильмов? Надо поддерживать все жанры. Но все жанры не поддержишь, а лидеры могут работать в разных жанрах", - сказал он.