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В Москве простились с Людмилой Рюминой

Культура
4 сентября, 14:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС

Народный артист СССР Иосиф Кобзон особо отметил трагичную личную судьбу артистки

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Друзья, коллеги и поклонники народной артистки РСФСР Людмилы Рюминой в понедельник простились с певицей, скончавшейся 31 августа на 69-м году жизни.

В стенах созданного ею Московского культурного фольклорного центра в понедельник звучат записи Рюминой и живая музыка.

Как последняя дань таланту артистки - на входе траурные венки от коллег по сцене: Надежды Кадышевой и театра "Золотое кольцо", Владимира Минина и Московского камерного хора, Государственного академического русского народного хора им. Пятницкого, Филиппа Киркорова и других.

Большая творческая семья

Большой зал центра Рюминой заполнили друзья и поклонники. "Не предполагала наша любимая певица, что центр, о котором она мечтала и который построила, будет ее последним пристанищем, и что сюда придут проститься с нею те, кто ее любил и с удовольствием слушал русские песни", - сказал народный артист СССР Иосиф Кобзон.

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Кобзон: Людмила Рюмина боролась за чистоту русской песни

Он особо отметил трагичную личную судьбу артистки. "К огромному сожалению, только к концу ее жизни сложилась ее личная жизнь. За суетой мирской, за творческими поисками она не думала о создании семьи. Только в этом году Людмила официально вышла замуж", - сообщил Кобзон.

Коллега Рюминой по жанру русской песни, народная артистка России Надежда Бабкина, в свою очередь, подчеркнула, что семьей Рюминой были все единомышленники. "Она настолько была активна в своей деятельности, вкладывала всю себя, она создала себе семью именно в русском народном жанре. И это было для нее домом, семьей, счастьем, радостью", - сказала певица.

Жизнерадостный человек

По словам Бабкиной, смерть Рюминой стала большой неожиданностью. "Она никогда не стремилась в иной мир", - заметила она.

Руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский вспомнил "удивительную жизнерадостность и оптимизм" актрисы.

"Уже будучи народной, всеми любимой артисткой, при необходимости она отзывалась на самые неожиданные и даже дерзкие проекты, будто не было всех этих регалий, будто она только-только начинающая солистка Москонцерта. Это удивительное свойство ее характера позволяло делать великие дела", - отметил он.

Вклад в народную культуру

"Люда пыталась привлечь внимание к национальным традициям любым путем: пением, программами, роскошными костюмами и особенно головными уборами. Это произведение искусство заставляло обратить внимание, кто это, о чем это. И все больше людей понимали, что это традиции, которые сформированы много веков назад. Это генетическая память нашего народа, генетический код к нашей жизнеспособности: уметь размышлять, сострадать, чувствовать друг друга, владеть добром, любовью, вниманием - одним словом, созиданием", - подчеркнула Бабкина.

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Биография Людмилы Рюминой

Кобзон призвал собравшихся помнить и чтить вклад Рюминой в отечественную культуру.

"Русская песня, которой всю жизнь посвятила Людмила Рюмина, жила и будет жить, но так жаль, что мы теряем одну из последних исполнителей, которые проповедовали русскую народную песню. Уважаемые присутствующие, продолжайте помнить и любить нашу Людмилу. Она достойна любви, почитания и памяти", - сказал певец.

В последний путь - из центра на Востряковское кладбище - поклонники проводили Рюмину аплодисментами.

О Людмиле Рюминой

Людмила Рюмина - исполнительница русских народных песен, основатель и руководитель Московского государственного ансамбля "Русы". Музыкальную карьеру начала в 18 лет в ансамбле "Воронежские девчата". Была солисткой Москонцерта, сотрудничала с известными поэтами и композиторами, в числе которых Александра Пахмутова, Николай Добронравов, Роберт Рождественский, Андрей Дементьев, Марк Фрадкин. В 1999 году Рюмина создала Московский культурный фольклорный центр.

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