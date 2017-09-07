Русское кино в топе: в Канаде открылся Международный кинофестиваль

7 сентября в Торонто открывается 42-й Международный кинофестиваль (TIFF). Как правило, на нем показывают фильмы, признанные лучшими на других смотрах: в Венеции, Каннах и в Берлине. Именно по этой причине TIFF называют Фестивалем фестивалей.

Другая отличительная черта кинофестиваля в Торонто — отсутствие традиционных конкурсов и жюри. Большая часть зрителей — это обычные посетители, купившие билеты. Единственная секция, где жюри все-таки есть, — это "Платформа", которая специализируется на авторском кино.

Картины, отмеченные в Торонто, чаще всего попадают в список оскаровских номинантов. Так, в прошлом году на фестивале показали "Лунный свет", который в итоге получил главный приз Американской киноакадемии.

В этом году зрителей ждет более 400 фильмов со всего мира. Программы фестиваля в Торонто и Венецианского кинофестиваля, который работает параллельно, перекликаются: в Канаде также будут представлены новые фильмы Гильермо дель Торо, Джорджа Клуни и Даррена Аронофски. Из других премьер — "Сначала они убили моего отца" Анджелины Джоли.

Но если в этом году в Венеции российское кино представлено не было, то в Торонто планируется сразу три показа: "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, "Аритмия" Бориса Хлебникова и "Сулейман Гора" Елизаветы Стишовой.

"Сулейман Гора"

Режиссер: Елизавета Стишова

Производство: Россия

Дебютный фильм российского режиссера Елизаветы Стишовой представлен в программе "Дискавери". Картина снималась в Центральной Азии, оператор — Тудор Владимир Пандуру из Румынии.

В фильме рассказывается о горе в Киргизии, на которую местные жители ходят вымаливать здоровье и любовь. Сюда же пришел мальчик Улук, чтобы попросить счастья для своей семьи. У отца ребенка запутанные отношения с двумя его женами: матерью Улука и молодой беременной от него женщиной. Это рассказ об архаичных традициях, которые все тяжелее вписываются в современную жизнь.

"Нелюбовь"

Filmpro.ru

Режиссер: Андрей Звягинцев

Производство: Россия

Новая картина именитого режиссера попала в программу "Мастера". Рассказывать о ней нет смысла — о "Нелюбви" слышали все. Фильм получил приз Каннского кинофестиваля, его показывали в кинотеатре Третьяковской галереи, а в прокат он выйдет во всех странах мира. Сейчас ленту называют главным кандидатом на "Оскар" от России.

"Аритмия"

Filmpro.ru

Режиссер: Борис Хлебников

Производство: Россия

Картина попала в программу "Современное мировое кино". Ранее фильм был удостоен Гран-при "Кинотавра". Это первая за пять лет полнометражная картина режиссера. В ней рассказывается о враче скорой помощи, который, спасая чужие жизни, забыл о своей.

"Сияние"

Filmpro.ru

Режиссер: Наоми Кавасэ

Производство: Япония, Франция

Наоми Кавасэ трижды удостаивалась приза Каннского кинофестиваля. Ее новая картина "Сияние" была также на нем отмечена. Это трогательная история девушки, которая делает аудиоверсии фильмов для людей, лишенных зрения. Во время работы она знакомится со знаменитым фотографом, зрение которого стремительно ухудшается. Между ними рождается чувство, и девушка пытается словами описать ему красоту мира.

"На пределе"

Режиссер: Фатих Акин

Производство: Германия, Франция

За роль в этом фильме актриса Дайан Крюгер получила приз Каннского кинофестиваля. Катя, главная героиня картины, теряет в результате террористического акта мужа и сына. Она ищет, но не находит справедливости и после долгой скорби решается на радикальные меры.

Режиссер фильма — немец Фатих Акин, фильмы которого "Головой о стену" и "Шрам" ранее были отмечены на Венецианском и Берлинском кинофестивалях.

"Погружение"

Режиссер: Вим Вендерс

Производство: США, Франция

Одна из долгожданных премьер — фильм Вима Вендерса, автора картин "Небо над Берлином", "Соль земли", "Париж, Техас" и других.

В его новой ленте рассказывается о двух влюбленных, между которыми тысячи миль. Он — разведчик, который находится в плену у сомалийских боевиков, она — ученая, которая исследует глубины океана. Оба они смотрят смерти в лицо и единственное, что способно их утешить, — это воспоминания о совместном счастье и надежда на воссоединение.

"Хэппи-энд"

Filmpro.ru

Режиссер: Михаэль Ханеке

Производство: Франция, Германия, Австрия

Еще один долгожданный фильм от мастера — картина "Хэппи-энд" Михаэля Ханеке. В центре сюжета — процветающая буржуазная семья, но ее члены забыли, что такое искренние чувства. И только два человека еще способны на искренность — маленькая Ева и ее дедушка.

"Смерть Сталина"

Filmpro.ru

Режиссер: Армандо Ианнуччи

Производство: Великобритания, Франция

Этот фильм — экранизация одноименного французского комикса. Действие в нем начинает разворачиваться за два дня до смерти Иосифа Сталина, после которой последует напряженная борьба за власть. Фильм заявлен как политическая сатира. Роль Никиты Хрущева в нем исполняет Стив Бушеми, Василия Сталина — Руперт Френд, Георгия Жукова — Джейсон Айзекс, Марию Юдину игарет Ольга Куриленко.