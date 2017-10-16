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Генпрокуратура не нашла повода для вмешательства в производство фильма "Матильда"

Культура
16 октября, 16:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

Как отмечается, прокуратура вместе с другими ведомствами принимает меры по пресечению нарушений закона и прав граждан в связи с предстоящим выходом картины в прокат

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России не нашла оснований для вмешательства в производство кинофильма режиссера Алексея Учителя "Матильда", сообщает в понедельник надзорное ведомство.

"В ходе рассмотрения Генеральной прокуратурой РФ обращения депутата Госдумы Натальи Поклонской о возможных нарушениях законодательства при производстве указанной кинокартины оснований для вмешательства органов прокуратуры не усмотрено", - говорится в сообщении.

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При этом в ведомстве отметили, что прокуратура вместе с другими ведомствами принимает меры по недопущению нарушений закона и прав граждан в связи с предстоящим выходом картины в прокат. "Учитывая широкий общественный резонанс, вызванный указанной кинокартиной и сопутствующими ее выходу событиями, органами прокуратуры во взаимодействии с иными правоохранительными органами приняты меры по пресечению нарушений закона, конституционных прав и свобод граждан", - подчеркнули в ведомстве.

Генпрокуратура в связи с поступающими обращениями, в том числе от Поклонской, провела проверку исполнения законодательства при производстве и выходе в прокат кинофильма "Матильда". "Нарушений законодательства при выделении Фондом кино субсидии для финансирования кинокартины и при выдаче Минкультуры России прокатного удостоверения не выявлено. Экспертным советом при Минкультуры и специалистами Санкт-Петербургского университета исследовано содержание фильма. Согласно полученным результатам, обстоятельств, препятствующих выходу фильма в прокат, не установлено", - сообщили ранее в Генпрокуратуре.

Кроме того, МВД России с участием психологов и лингвистов также провело проверку, которая показала, что "в трейлере кинокартины отсутствуют признаки возбуждения ненависти, вражды и оскорбления чувств верующих, которые влекут уголовную ответственность".

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Ситуация вокруг фильма "Матильда"
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Учитель, Алексей Ефимович Поклонская, Наталья Владимировна
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