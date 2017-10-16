Карпин заявил, что снова готов возглавить испанский футбольный клубСпорт 16 октября, 16:26
Генпрокуратура не нашла повода для вмешательства в производство фильма "Матильда"Культура 16 октября, 16:10
Макарова проиграла Корне в первом круге теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"Спорт 16 октября, 16:08
Международный дискуссионный клуб "Валдай". ДосьеБиографии и справки 16 октября, 15:52
Шаронов вошел в техком FINA по водному полоСпорт 16 октября, 15:47
Мониторинг качества воды в Ишиме на Урале усилен из-за прорыва канализации в КазахстанеНовости Урала 16 октября, 15:40
Карякин проведет несколько сборов для подготовки к турниру претендентовСпорт 16 октября, 15:34
Свердловский облсуд не удовлетворил кассацию защиты блогера Соколовского на приговорНовости Урала 16 октября, 15:29
Гимнастка Пасека пропустит первый после ЧМ-2017 тренировочный сбор из-за проблем со спинойСпорт 16 октября, 15:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России не нашла оснований для вмешательства в производство кинофильма режиссера Алексея Учителя "Матильда", сообщает в понедельник надзорное ведомство.
"В ходе рассмотрения Генеральной прокуратурой РФ обращения депутата Госдумы Натальи Поклонской о возможных нарушениях законодательства при производстве указанной кинокартины оснований для вмешательства органов прокуратуры не усмотрено", - говорится в сообщении.
При этом в ведомстве отметили, что прокуратура вместе с другими ведомствами принимает меры по недопущению нарушений закона и прав граждан в связи с предстоящим выходом картины в прокат. "Учитывая широкий общественный резонанс, вызванный указанной кинокартиной и сопутствующими ее выходу событиями, органами прокуратуры во взаимодействии с иными правоохранительными органами приняты меры по пресечению нарушений закона, конституционных прав и свобод граждан", - подчеркнули в ведомстве.
Генпрокуратура в связи с поступающими обращениями, в том числе от Поклонской, провела проверку исполнения законодательства при производстве и выходе в прокат кинофильма "Матильда". "Нарушений законодательства при выделении Фондом кино субсидии для финансирования кинокартины и при выдаче Минкультуры России прокатного удостоверения не выявлено. Экспертным советом при Минкультуры и специалистами Санкт-Петербургского университета исследовано содержание фильма. Согласно полученным результатам, обстоятельств, препятствующих выходу фильма в прокат, не установлено", - сообщили ранее в Генпрокуратуре.
Кроме того, МВД России с участием психологов и лингвистов также провело проверку, которая показала, что "в трейлере кинокартины отсутствуют признаки возбуждения ненависти, вражды и оскорбления чувств верующих, которые влекут уголовную ответственность".