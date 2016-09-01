Темер отверг тезис Руссефф о том, что в Бразилии произошел государственный переворот

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 сентября. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Президент Бразилии Мишел Темер подверг критике заявление Дилмы Руссефф о том, что ее отставка в результате процесса импичмента является государственным переворотом. Соответствующее мнение он выразил в ходе первой встречи с министрами своего правительства в должности главы республики.

"С настоящего момента мы должны оспаривать этот тезис о перевороте. Кто здесь путчист? Путчист - это тот, кто предлагает не следовать конституции. И это не мы", - сказал Темер.

Он также признал, что решение верхней палаты парламента, который оставил за Руссефф право работать в государственных учреждениях после отставки с поста президента республики, стало следствием раскола среди его союзников. Темер заявил: "Такая ситуация больше не должна повториться. Это не допустимо, так как правительство должно быть единым".

Ранее бразильские сенаторы 61 голосом против 20 поддержали инициативу об импичменте Дилмы Руссефф, прежде временно отстраненной от должности президента республики, однако оставили за ней право работать в государственных учреждениях. Через несколько часов Темер, занимавший пост вице-президента Бразилии в администрации Руссефф, официально вступил в должность главы государства.