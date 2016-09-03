Лидер Южной Кореи выступила за сотрудничество с РФ, осудила ядерную программу КНДР

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Президент Республики Корея Пак Кын Хе в ходе своего выступления на Восточном экономическом форуме во Владивостоке рассказала о своем видении развития российского Дальнего Востока, укрепления двусторонних связей, рассказала о стоящих на этом пути препятствиях и выдвинула ряд инициатив по их преодолению.
По мнению Пак Кын Хе, заключение соглашения о свободной торговле Республики Корея (РК) с ЕврАзЭс придаст импульс развитию Дальнего Востока и будет способствовать развитию международного экономического сотрудничества.
"Республика Корея - страна, которая заключила соглашения о свободной торговле с США, Китаем и ЕС. Если нам удастся подписать подобное соглашение с ЕврАзЭс, это приведет к интеграции Евразии и оживлению темпов развития Дальнего Востока", - подчеркнула она.
Пак Кын Хе сообщила, что с декабря прошлого года ЕврАзЭс и Южная Корея ведут изучение вопроса о возможности подписания соглашения о свободной торговле. "Возглавляемый Россией ЕврАзЭс является крупнейшим экономическим блоком в рамках СНГ, а Южная Корея уже имеет соглашения о свободной торговле со странами и блоками, на которые приходится 77% мирового ВВП", - сообщила президент.
"Подписание соглашения, позволяющего свободное перемещение людей, товаров и капитала между Республикой Корея и ЕврАзЭс, откроет новую главу в двустороннем экономическом сотрудничестве", - подчеркнула она.
Южнокорейский лидер отметила также, что "для ускорения развития российского Дальнего Востока необходимо увеличить спектр сотрудничества путем соединения его с экономиками соседних стран". Пак Кын Хе напомнила, что "корейское правительство заинтересовано в превращении Евразии в континент единства, креативности и мира".
По мнению Пак Кын Хе, главным препятствием для развития потенциала российского Дальнего Востока является КНДР с ее ядерной и ракетной программами.
"Для устойчивого развития Дальнего Востока необходима стабильность в регионе. В этом контексте северокорейская проблема является самой серьезной угрозой", - отметила она.
Пак Кын Хе напомнила, что КНДР уже четыре раза проводила ядерные испытания и запустила за последние годы 19 баллистических ракет, сосредоточивая все ресурсы только на их разработке. "Если мы не сможем воспрепятствовать разработке ядерного оружия, в недалеком будущем северокорейская ядерная угроза станет реальностью", - считает она.
"Чтобы Пхеньян принял решение об отказе от ядерной программы, необходим единый решительный посыл, - подчеркнула президент. - Если Северная Корея откажется от ядерной программы и выберет путь к открытости, мы вместе с мировым сообществом готовы поддержать это".
Однако, продолжила она, "сейчас из-за постоянных провокаций КНДР трехсторонние проекты, в том числе логистические, сталкиваются с трудностями". Пак Кын Хе уверена, что если устранить эти барьеры, то появится возможность оживить проекты в области железных дорог и энергетики. "Это будет способствовать процветанию всего региона", - резюмировала она.
Пак Кын Хе выразила уверенность, что "в будущем, когда северокорейская проблема будет решена, Дальний Восток станет мостом для процветания и мира путем объединения Евразии с Азиатско-Тихоокеанским регионом".
"Надеюсь, что ВЭФ станет хорошей площадкой для всеобъемлющего диалога и концентрации мудрости с целью воплощения такой идеи в жизнь", - резюмировала президент Южной Кореи.
Пак Кын Хе заметила, что в последнее время в регионе Северо-Восточной Азии, да и в целом в мире "замедляются темпы роста мировой экономики, наблюдается тенденция к протекционизму и изоляции".
"Нам нельзя повышать барьеры путем разъединения и изоляции, напротив, надо повышать уровень интеграции и создать платформу глобального экономического сотрудничества", - подчеркнула она, отметив, что Дальний Восток имеет благоприятную промышленную структуру, которая может способствовать этим процессам. "Он может стать перспективной территорией, где можно реализовать идеи роста", - уверена Пак Кын Хе.
При этом президент Южной Кореи добавила, что, несмотря на достигнутый прогресс, всем сторонам есть над чем работать для максимизации потенциала и обеспечения устойчивого роста. В этой связи Пак Кын Хе вновь упомянула северокорейскую ракетно-ядерную программу.
"Для этого существует два основных препятствия, - отметила она. - Это ракетно-ядерная программа КНДР и так называемый "азиатский парадокс", вызванный усугублением взаимной экономической зависимости, происходящей на фоне обострения экономических конфликтов".
По мнению Пак Кын Хе, для решения ядерной проблемы КНДР "необходимо продолжение давления на Пхеньян и неукоснительное проведение в жизнь резолюций ООН с тем, чтобы у КНДР не было альтернативы, кроме отказа от таких разработок и возвращения к диалогу".
"Лишь после разрешения северокорейской ядерной проблемы можно будет говорить о процветании Евразии", - заметила южнокорейский лидер.
Для преодоления второй проблемы Пак Кын Хе предлагает установить доверие и диалог, начав с сотрудничества в выполнении простых задач и постепенно переходя к более сложным проблемам. "В перспективе возможно создание площадки на высшем уровне для продвижения этой инициативы, укрепления взаимного доверия и создания условий мира в Северо-Восточной Азии", - резюмировала Пак Кын Хе.