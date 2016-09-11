Экс-пресс-секретарь Буша-младшего назвал РФ лучшим союзником США 11 сентября 2001 года

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Россия и ее президент Владимир Путин были лучшими союзниками США 11 сентября 2001 года, когда в стране произошла серия терактов. Об этом рассказал бывший пресс-секретарь 43-го президента США Джорджа Буша-младшего Ари Флейшер в опубликованном в воскресенье интервью изданию Politico.

"Путин был фантастическим в тот день. В 2001 году это был другой Владимир Путин. У Америки не могло быть лучшего союзника 11 сентября, чем Россия и Путин", - отметил он.

В этом же интервью его коллега, бывший официальный представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Гордон Джондро подчеркнул, что действия российского президента были в тот день очень важны, ведь Вашингтон привел в боевую готовность все свои военные системы ядерного предупреждения. В этот момент, рассказал он, Вашингтону "было необходимо, чтобы Путину знал, что мы не готовим нападения на Россию". "Он повел себя замечательно - он немедленно заявил, что Россия не будет предпринимать что-либо в ответ, что Россия не будет вмешиваться. Он понял, что на нас напали, и нам нужно было перейти в состояние боевой готовности", - отметил сотрудник администрации Буша-младшего.

Экс-руководитель аппарата сотрудников Белого дома Энди Кард рассказал о полете Буша-младшего из Сарасоты (штат Флорида) на авиабазу Барксдэйл (штат Луизиана), куда он был доставлен Секретной службой США после трагедии в Нью-Йорке и Вашингтоне. "Одним из первых, о ком подумал президент на пути из Сарасоты в Барксдейл, был Владимир Путин", - отметил Кард.

В январе этого года российский президент в интервью немецкому изданию Bild напомнил, что после террористических атак 11 сентября 2001 года он был первым, кто позвонил и выразил свою солидарность Бушу-младшему. "И мы готовы были сделать все для того, чтобы вместе бороться с терроризмом", - отметил Путин.

15 лет назад 19 боевиков из террористической сети "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) захватили четыре пассажирских лайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра (Нью-Йорк), еще один - на здание Пентагона в пригороде Вашингтона, а четвертый захваченный самолет также направлялся в сторону Вашингтона, но разбился недалеко от города Шенксвилл в штате Пенсильвания. В результате терактов, помимо самих террористов, погибли 2977 мужчин, женщин и детей, в том числе 72 полицейских.