Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экс-пресс-секретарь Буша-младшего назвал РФ лучшим союзником США 11 сентября 2001 года

Международная панорама
11 сентября, 22:49 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
Ари Флейшер заявил, что Путин был "фантастическим" и добавил, что "в 2001 году это был другой Владимир Путин"
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Carolyn Kaster

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Россия и ее президент Владимир Путин были лучшими союзниками США 11 сентября 2001 года, когда в стране произошла серия терактов. Об этом рассказал бывший пресс-секретарь 43-го президента США Джорджа Буша-младшего Ари Флейшер в опубликованном в воскресенье интервью изданию Politico.

Смотрите также
"Мне жаль прежнего Нью-Йорка": 11 сентября 2001 года глазами корреспондентов ТАСС

"Путин был фантастическим в тот день. В 2001 году это был другой Владимир Путин. У Америки не могло быть лучшего союзника 11 сентября, чем Россия и Путин", - отметил он.

В этом же интервью его коллега, бывший официальный представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Гордон Джондро подчеркнул, что действия российского президента были в тот день очень важны, ведь Вашингтон привел в боевую готовность все свои военные системы ядерного предупреждения. В этот момент, рассказал он, Вашингтону "было необходимо, чтобы Путину знал, что мы не готовим нападения на Россию". "Он повел себя замечательно - он немедленно заявил, что Россия не будет предпринимать что-либо в ответ, что Россия не будет вмешиваться. Он понял, что на нас напали, и нам нужно было перейти в состояние боевой готовности", - отметил сотрудник администрации Буша-младшего.

СПЕЦПРОЕКТ
"Люди казались ничтожными и бессильными...": теракты 9/11 глазами очевидцев
Что сегодня помнят об 11 сентября 2001 - в материале ТАСС

Экс-руководитель аппарата сотрудников Белого дома Энди Кард рассказал о полете Буша-младшего из Сарасоты (штат Флорида) на авиабазу Барксдэйл (штат Луизиана), куда он был доставлен Секретной службой США после трагедии в Нью-Йорке и Вашингтоне. "Одним из первых, о ком подумал президент на пути из Сарасоты в Барксдейл, был Владимир Путин", - отметил Кард.

В январе этого года российский президент в интервью немецкому изданию Bild напомнил, что после террористических атак 11 сентября 2001 года он был первым, кто позвонил и выразил свою солидарность Бушу-младшему. "И мы готовы были сделать все для того, чтобы вместе бороться с терроризмом", - отметил Путин.

15 лет назад 19 боевиков из террористической сети "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) захватили четыре пассажирских лайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра (Нью-Йорк), еще один - на здание Пентагона в пригороде Вашингтона, а четвертый захваченный самолет также направлялся в сторону Вашингтона, но разбился недалеко от города Шенксвилл в штате Пенсильвания. В результате терактов, помимо самих террористов, погибли 2977 мужчин, женщин и детей, в том числе 72 полицейских.

Смотрите также

Трюдо: нельзя забывать о человечности, проявленной после терактов 11 сентября
Спасатель: теракты 11 сентября закалили американцев
Президент Грузии: теракты 11 сентября в США были направлены на запугивание всего мира

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Убитого дагестанскими боевиками полицейского посмертно представят к награде
2
Клинтон стало плохо на траурной церемонии по случаю 11 сентября
3
Илюмжинов в письме Обаме попросил предоставить ему гражданство США
4
Минобороны РФ впервые опубликовало видео боевых возможностей "Арматы"
5
СМИ: полиция Британии арестовала 55 человек в связи с захватом храма сикхов
6
В Москве в отделении Сбербанка охранник совершил самоубийство
7
Экс-пресс-секретарь Буша-младшего назвал РФ лучшим союзником США 11 сентября 2001 года
Темы дня
Реклама